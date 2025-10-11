Школьные знания уже стерлись, или вы тот еще умник? Пройдите сложный тест по географии

Попробуйте ответить на эти вопросы по географии Источник: Александра Балаба / 51.RU

В мире так много всего интересного, что кажется, будто, чтобы изучить факты о каждом уголке нашей необъятной планеты, не хватит и десятилетий. Однако это не должно мешать вашему желанию пополнять свою копилку знаний. И сделать это довольно просто. В том числе, с помощью наших еженедельных тематических тестов.

Попробуйте правильно ответить на семь вопросов по географии и проверьте, как много вы знаете о стране и мире. Только не подглядывайте в карту!

ТЕСТ Пройден 38 раз Тест по географии 1 / 7 Где находится туристическое село Териберка? В Мурманской области

На Алтае

На Дальнем Востоке Продолжить

