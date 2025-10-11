НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Развлечения Тест Школьные знания уже стерлись, или вы тот еще умник? Пройдите сложный тест по географии

Школьные знания уже стерлись, или вы тот еще умник? Пройдите сложный тест по географии

Эти факты о городах и странах, наверняка, знает не каждый

246
Попробуйте ответить на эти вопросы по географии | Источник: Александра Балаба / 51.RUПопробуйте ответить на эти вопросы по географии | Источник: Александра Балаба / 51.RU

Попробуйте ответить на эти вопросы по географии

Источник:

Александра Балаба / 51.RU

В мире так много всего интересного, что кажется, будто, чтобы изучить факты о каждом уголке нашей необъятной планеты, не хватит и десятилетий. Однако это не должно мешать вашему желанию пополнять свою копилку знаний. И сделать это довольно просто. В том числе, с помощью наших еженедельных тематических тестов.

Попробуйте правильно ответить на семь вопросов по географии и проверьте, как много вы знаете о стране и мире. Только не подглядывайте в карту!

ТЕСТПройден 38 раз
Тест по географии
1 / 7

Где находится туристическое село Териберка?

  • В Мурманской области

  • На Алтае

  • На Дальнем Востоке

Проверьте, вписались бы вы в компанию советской молодежи? Чтобы получить ответ, нужно пройти тест на знание словечек из сленга времен СССР.

А смогли бы вы выиграть миллион на известном телешоу? Это просто проверить. Нужно всего лишь ответить на 10 вопросов, которые в свое время стали препятствием для участников программы.

Кстати, как у вас с орфографией? Проверить, насколько вы дружны с русским языком можно в этом тесте. Попробуйте правильно ответить хотя бы на 8 из 10 вопросов.

Комментарии
3
Гость
28 минут
Надо было учить не только факты, но и умение применять знания.
Гость
27 минут
Жаль, что учительницу в лесу слушали бы сейчас в классе!
Читать все комментарии
