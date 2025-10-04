В трех соснах заблудитесь, или в вас живет топограф? Пройдите этот сложный тест по географии

Попробуйте ответить на эти вопросы по географии Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Пора отпусков завершилась, и для многих наступили осенние рабочие будни. Но не беда! Нахождение дома нисколько не мешает посвятить свободную минутку изучению чего-то нового о других местах страны и мира. А заодно, возможно, спланировать следующий отпуск.

Или вы уверены, что знаете абсолютно все о любой точке на карте мира? Тогда проверьте свои силы в нашем новом тесте по географии. Условия просты — нужно правильно ответить на семь вопросов, посвященных этому школьному предмету. А в комментариях делитесь, сколько баллов вам удалось набрать, и на каком вопросе вы чуть не попали впросак.

ТЕСТ Пройден 29 раз Тест по географии 1 / 7 Начнем с легкого. На каком материке расположена страна Чили? Африка

Австралия

Южная Америка Продолжить

Нравится отвечать на вопросы по географии? Тогда предлагаем вам пройти еще один тест, который поможет определить, как хорошо вы знакомы с картой мира.