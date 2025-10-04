НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +10

2 м/c,

ю-в.

 760мм 58%
Подробнее
2 Пробки
USD 81,90
EUR 96,05
Классы на карантине
Необычные рыбы в Ярославской области
145-летний памятник изнутри
Сэкономить время и нервы на врачах
Разбился насмерть в ДТП
Как избавиться от боли в шее
Пожар в девятиэтажке
Переехали из Бельгии в Ярославль
Полезная часть гриба
Афиша на октябрь
Развлечения Тест В трех соснах заблудитесь, или в вас живет топограф? Пройдите этот сложный тест по географии

В трех соснах заблудитесь, или в вас живет топограф? Пройдите этот сложный тест по географии

Попробуйте набрать максимальный балл

156
Попробуйте ответить на эти вопросы по географии | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПопробуйте ответить на эти вопросы по географии | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Попробуйте ответить на эти вопросы по географии

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Пора отпусков завершилась, и для многих наступили осенние рабочие будни. Но не беда! Нахождение дома нисколько не мешает посвятить свободную минутку изучению чего-то нового о других местах страны и мира. А заодно, возможно, спланировать следующий отпуск.

Или вы уверены, что знаете абсолютно все о любой точке на карте мира? Тогда проверьте свои силы в нашем новом тесте по географии. Условия просты — нужно правильно ответить на семь вопросов, посвященных этому школьному предмету. А в комментариях делитесь, сколько баллов вам удалось набрать, и на каком вопросе вы чуть не попали впросак.

ТЕСТПройден 29 раз
Тест по географии
1 / 7

Начнем с легкого. На каком материке расположена страна Чили?

  • Африка

  • Австралия

  • Южная Америка

Нравится отвечать на вопросы по географии? Тогда предлагаем вам пройти еще один тест, который поможет определить, как хорошо вы знакомы с картой мира.

А как насчет того, чтобы разобраться, что за предмет времен СССР изображен на фото? Попробуйте отгадать, как его использовали раньше.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
География Страна Мир
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
27 минут
Школьный курс географии — это просто, если знаешь, как применять.
Гость
27 минут
Без проблем решаю такие тесты, пока никто не проверяет.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Есть чем пошантажировать»: что грозит арендодателям за нелегальную сдачу квартиры — ответ адвоката
Константин Зиновьев
Адвокат
Мнение
Цой жив? Группа «Кино» выпустила свежий альбом — чего вы там не слышали
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Заложило уши? Врач назвала симптомы вируса, гуляющего этой осенью. Проверьте, есть ли они у вас
Полина Павлова
Мнение
«Здесь ты забываешь о правилах приличия». Российская школьница переехала жить в Китай — что ее шокировало
Евгения Гливинская
Студентка из Березовского,
Мнение
«‎Жертвой может стать любой ребенок»‎: психолог — о том, как справиться с буллингом
Светлана Серегина
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление