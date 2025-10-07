Вы грамотный человек или по русскому ни бельмеса? Если ответите хотя бы на 8 из 10 — вы большой знаток

Если вы умеете говорить на русском языке, это еще не значит, что вы можете так же внятно изъясняться на нем письменно. Потому что одно дело сказать и совсем другое — изложить всё на бумаге. Ведь не зря же русский язык считается одним из самых сложных в мире. А вы уже постигли его правила или ни разу даже учебника не открывали? 10 вопросов ждут ваших ответов.
Как правильно напишете это слово?
Пладздарм
Плацдарм
Платцдарм
Плотцдарм
Какие слова не являются однокоренными?
Основа, сновать
Копейка, копье
Удача, дачник
Одолеть, долина
Найдите слово с тремя приставками.
Поднатужиться
Предрасположение
Переподготовка
Воссоединение
Какой из этих видов рыб женского рода?
Голавль
Линь
Язь
Кефаль
Среди слов I склонения оказалось одно слово II склонения. Сможете найти, где оно?
Астрономия, партия, Болгария
Голова, юноша, петуния
Чистописание, армия, консерватория
Репетиция, задира, сластена
Шутка «У рыбов нет зубов, у рыб нет зуб и у рыбей нет зубей» появилась неслучайно. А вы сможете найти, где в примерах ниже ошибка в образовании формы родительного падежа?
Каникул, яблонь, турок
Ущелий, платий, апельсинов
Хозяев, санаториев, коленей
Носок, санок, гектаров
В каком слове нет уменьшительно-ласкательного суффикса?
Винтик
Мультик
Крокодильчик
Лобзик
Что объединяет эти три пары слов: подержанный — поддержанный, одернуть — отдернуть, приуменьшить — преуменьшить?
Равнозначные слова — синонимы
Сходны по звучанию и морфемному составу, но различающиеся лексическим значением
Устаревшие и современные варианты одних и тех же слов
Слова, правописание которых зависит от приставки
Какого значения нет у приставки о-?
Распространение действия вокруг предмета
Ошибка, промах в действии
Частица какого-либо предмета
Оказаться в привилегированном положении
Какого рода слово «обжора»?
Мужского
Женского
Среднего
Общего