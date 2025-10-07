НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Тест Вы грамотный человек или по русскому ни бельмеса? Если ответите хотя бы на 8 из 10 — вы большой знаток

Вы грамотный человек или по русскому ни бельмеса? Если ответите хотя бы на 8 из 10 — вы большой знаток

Тест, который выведет всех на чистую воду

231
Иванов! Вынь руку из-под парты и кликай на правильные ответы теста | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИванов! Вынь руку из-под парты и кликай на правильные ответы теста | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Иванов! Вынь руку из-под парты и кликай на правильные ответы теста

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Если вы умеете говорить на русском языке, это еще не значит, что вы можете так же внятно изъясняться на нем письменно. Потому что одно дело сказать и совсем другое — изложить всё на бумаге. Ведь не зря же русский язык считается одним из самых сложных в мире. А вы уже постигли его правила или ни разу даже учебника не открывали? 10 вопросов ждут ваших ответов.

ТЕСТПройден 48 раз
1 / 10

Как правильно напишете это слово?

  • Пладздарм

  • Плацдарм

  • Платцдарм

  • Плотцдарм

2 / 10

Какие слова не являются однокоренными?

  • Основа, сновать

  • Копейка, копье

  • Удача, дачник

  • Одолеть, долина

3 / 10

Найдите слово с тремя приставками.

  • Поднатужиться

  • Предрасположение

  • Переподготовка

  • Воссоединение

4 / 10

Какой из этих видов рыб женского рода?

  • Голавль

  • Линь

  • Язь

  • Кефаль

5 / 10

Среди слов I склонения оказалось одно слово II склонения. Сможете найти, где оно?

  • Астрономия, партия, Болгария

  • Голова, юноша, петуния

  • Чистописание, армия, консерватория

  • Репетиция, задира, сластена

6 / 10

Шутка «У рыбов нет зубов, у рыб нет зуб и у рыбей нет зубей» появилась неслучайно. А вы сможете найти, где в примерах ниже ошибка в образовании формы родительного падежа?

  • Каникул, яблонь, турок

  • Ущелий, платий, апельсинов

  • Хозяев, санаториев, коленей

  • Носок, санок, гектаров

7 / 10

В каком слове нет уменьшительно-ласкательного суффикса?

  • Винтик

  • Мультик

  • Крокодильчик

  • Лобзик

8 / 10

Что объединяет эти три пары слов: подержанный — поддержанный, одернуть — отдернуть, приуменьшить — преуменьшить?

  • Равнозначные слова — синонимы

  • Сходны по звучанию и морфемному составу, но различающиеся лексическим значением

  • Устаревшие и современные варианты одних и тех же слов

  • Слова, правописание которых зависит от приставки

9 / 10

Какого значения нет у приставки о-?

  • Распространение действия вокруг предмета

  • Ошибка, промах в действии

  • Частица какого-либо предмета

  • Оказаться в привилегированном положении

10 / 10

Какого рода слово «обжора»?

  • Мужского

  • Женского

  • Среднего

  • Общего

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Русский язык Грамотность Школьные задания Учеба Тест Знание Образование Развлечение
Комментарии
1
Гость
27 минут
Общий род, какой кошмар.
