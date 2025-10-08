А вы вписались бы в компанию советской молодежи? Тест на знание словечек из СССР

Проверь себя: хорошо ли ты знаешь, как разговаривала советская молодежь Источник: Мария Романова / Городские порталы

Порой мы удивляемся сленгу, на котором разговаривают нынешние подростки. Однако советская молодежь в этом плане ничем не отличалась от современной. Новые, непонятные для взрослых, выражения всегда были популярны среди юных девушек и парней.

Предлагаем пройти тест и узнать, смогли бы вы вписаться в компанию молодежи из СССР и понять, о чем они говорят между собой.

ТЕСТ Пройден 130 раз Сленг советской молодежи 1 / 10 Начнем с простого: что советские девушки называли губнушкой? Сплетня

Губная гармошка

Помада 2 / 10 А что такое «тугрики» вы помните? Деньги

Зимняя обувь

Подштанники для мужчин 3 / 10 А о чем говорила фраза «гуся получил»? Получил подзатыльник

Получил двойку в школе

Предательство 4 / 10 Когда говорили «он конявит», что имели в виду? Приукрашивает

Врет

Боится 5 / 10 А что называли «брасматиком»? Тушь для ресниц

Фломастер

Неуравновешенный человек 6 / 10 В каких случаях говорили «пошли вечерить»? Приглашение на дискотеку

Приглашение на вечернюю прогулку

Приглашение ужинать 7 / 10 А теперь вопрос посложнее. Знаете ли вы, кто такие «лабухи»? Музыканты, исполняющие песни в злачных местах

Люди в состоянии алкогольного опьянения

Артисты, выступающие на улицах 8 / 10 «Зеньки» — это еще что такое? Серьги

Глаза

Монеты 9 / 10 А слово «халабуда» вам знакомо? Хилая постройка, шалаш

Каша

Головной убор 10 / 10 Какое значение имело выражение «коры мочит»? Шутит

Врет

Срубает деревья

Ранее мы делали похожий тест, который сможет пройти только заставший СССР человек.