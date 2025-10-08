НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Развлечения Тест А вы вписались бы в компанию советской молодежи? Тест на знание словечек из СССР

А вы вписались бы в компанию советской молодежи? Тест на знание словечек из СССР

Если вам знакомо большинство слов — вы точно застали Советский Союз

509
Проверь себя: хорошо ли ты знаешь, как разговаривала советская молодежь | Источник: Мария Романова / Городские порталыПроверь себя: хорошо ли ты знаешь, как разговаривала советская молодежь | Источник: Мария Романова / Городские порталы

Проверь себя: хорошо ли ты знаешь, как разговаривала советская молодежь

Источник:

Мария Романова / Городские порталы

Порой мы удивляемся сленгу, на котором разговаривают нынешние подростки. Однако советская молодежь в этом плане ничем не отличалась от современной. Новые, непонятные для взрослых, выражения всегда были популярны среди юных девушек и парней.

Предлагаем пройти тест и узнать, смогли бы вы вписаться в компанию молодежи из СССР и понять, о чем они говорят между собой.

ТЕСТПройден 130 раз
Сленг советской молодежи
1 / 10

Начнем с простого: что советские девушки называли губнушкой?

  • Сплетня

  • Губная гармошка

  • Помада

2 / 10

А что такое «тугрики» вы помните?

  • Деньги

  • Зимняя обувь

  • Подштанники для мужчин

3 / 10

А о чем говорила фраза «гуся получил»?

  • Получил подзатыльник

  • Получил двойку в школе

  • Предательство

4 / 10

Когда говорили «он конявит», что имели в виду?

  • Приукрашивает

  • Врет

  • Боится

5 / 10

А что называли «брасматиком»?

  • Тушь для ресниц

  • Фломастер

  • Неуравновешенный человек

6 / 10

В каких случаях говорили «пошли вечерить»?

  • Приглашение на дискотеку

  • Приглашение на вечернюю прогулку

  • Приглашение ужинать

7 / 10

А теперь вопрос посложнее. Знаете ли вы, кто такие «лабухи»?

  • Музыканты, исполняющие песни в злачных местах

  • Люди в состоянии алкогольного опьянения

  • Артисты, выступающие на улицах

8 / 10

«Зеньки» — это еще что такое?

  • Серьги

  • Глаза

  • Монеты

9 / 10

А слово «халабуда» вам знакомо?

  • Хилая постройка, шалаш

  • Каша

  • Головной убор

10 / 10

Какое значение имело выражение «коры мочит»?

  • Шутит

  • Врет

  • Срубает деревья

Ранее мы делали похожий тест, который сможет пройти только заставший СССР человек.

Также вы можете проверить себя на знание сленга современной молодежи!

Алёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Комментарии
3
Гость
1 час
Устоявшиеся слова из СССР до сих пор вызывают улыбку.
Гость
1 час
Интересно, а «вписаться» — это современный сленг или возвращение старого?
Читать все комментарии
