А вы вписались бы в компанию советской молодежи? Тест на знание словечек из СССР

Порой мы удивляемся сленгу, на котором разговаривают нынешние подростки. Однако советская молодежь в этом плане ничем не отличалась от современной. Новые, непонятные для взрослых, выражения всегда были популярны среди юных девушек и парней.
Предлагаем пройти тест и узнать, смогли бы вы вписаться в компанию молодежи из СССР и понять, о чем они говорят между собой.
Начнем с простого: что советские девушки называли губнушкой?
Сплетня
Губная гармошка
Помада
А что такое «тугрики» вы помните?
Деньги
Зимняя обувь
Подштанники для мужчин
А о чем говорила фраза «гуся получил»?
Получил подзатыльник
Получил двойку в школе
Предательство
Когда говорили «он конявит», что имели в виду?
Приукрашивает
Врет
Боится
А что называли «брасматиком»?
Тушь для ресниц
Фломастер
Неуравновешенный человек
В каких случаях говорили «пошли вечерить»?
Приглашение на дискотеку
Приглашение на вечернюю прогулку
Приглашение ужинать
А теперь вопрос посложнее. Знаете ли вы, кто такие «лабухи»?
Музыканты, исполняющие песни в злачных местах
Люди в состоянии алкогольного опьянения
Артисты, выступающие на улицах
«Зеньки» — это еще что такое?
Серьги
Глаза
Монеты
А слово «халабуда» вам знакомо?
Хилая постройка, шалаш
Каша
Головной убор
Какое значение имело выражение «коры мочит»?
Шутит
Врет
Срубает деревья
