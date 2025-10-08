НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
А вы могли бы стать миллионером? Тест для тех, кто всё знает

А вы могли бы стать миллионером? Тест для тех, кто всё знает

Самое время проверить свои знания

282
Сколько вопросов прозвучало за этим столом. А вы бы на каждый нашли ответ? | Источник: кадр из шоу «Кто хочет стать миллионером?» (12+), Первый канал, 2025 год

Сколько вопросов прозвучало за этим столом. А вы бы на каждый нашли ответ?

Источник:

кадр из шоу «Кто хочет стать миллионером?» (12+), Первый канал, 2025 год

Нет ничего проще, чем, сидя у экрана телевизора или монитора гаджета, наблюдать за тем, как другие люди пытаются справиться с вопросами, которые им задает ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?». Но окажись вы лицом к лицу с этими заданиями, думаете, у вас бы получилось с ними справиться? Не торопитесь с ответом. Лучше проверьте это в нашем тесте. В него мы включили заковыристые вопросы, которые в свое время стали препятствием для охотников за миллионом.

ТЕСТПройден 75 раз
1 / 10

Сколько простых чисел в диапазоне от 1 до 10?

  • Три

  • Четыре

  • Пять

  • Шесть

2 / 10

Какую сказку Корней Чуковский снабдил подзаголовком «Кинематограф для детей»?

  • «Мойдодыр»

  • «Тараканище»

  • «Айболит»

  • «Крокодил»

3 / 10

Какого министра впервые назначили в Японии в феврале 2021 года?

  • Этикета

  • Перенаселения

  • Дошкольного образования

  • Одиночества

4 / 10

Что стало источником олимпийского огня в 1952 году в Норвегии?

  • Газовый факел

  • Жерло вулкана

  • Камин

  • Удар молнии

5 / 10

Кому Анна Ахматова посвятила стихотворение «Смерть поэта» 1960 года?

  • Осипу Мандельштаму

  • Борису Пастернаку

  • Марине Цветаевой

  • Владимиру Маяковскому

6 / 10

В каком виде спорта, как утверждают ученые, левши имеют преимущество?

  • Прыжки с шестом

  • Гребля

  • Шахматы

  • Бейсбол

7 / 10

У кого из этих медведей кость запястья развилась так, что стала похожа на большой палец человека?

  • Белый медведь

  • Панда

  • Бурый медведь

  • Пещерный медведь

8 / 10

В честь кого назван мыс София на острове Беннетта в Восточно-Сибирском море?

  • В честь киноактрисы

  • В честь невесты Колчака

  • В честь святой мученицы

  • В честь матери Франца Иосифа

9 / 10

Кто надевает обувь, для изготовления которой используется свинец и медь?

  • Летчик

  • Пожарный

  • Водолаз

  • Балерина

10 / 10

Что такое «Литта» в названии картины Леонардо да Винчи «Мадонна Литта»?

  • Фамилия владельца

  • Название города

  • Имя святого

  • Второе имя Мадонны

Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Кто хочет стать миллионером Знание Обучение Развлечение Образование Вопрос Викторина Интеллект Телешоу
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Рекомендуем
