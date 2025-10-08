А вы могли бы стать миллионером? Тест для тех, кто всё знает

Нет ничего проще, чем, сидя у экрана телевизора или монитора гаджета, наблюдать за тем, как другие люди пытаются справиться с вопросами, которые им задает ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?». Но окажись вы лицом к лицу с этими заданиями, думаете, у вас бы получилось с ними справиться? Не торопитесь с ответом. Лучше проверьте это в нашем тесте. В него мы включили заковыристые вопросы, которые в свое время стали препятствием для охотников за миллионом.
Сколько простых чисел в диапазоне от 1 до 10?
Три
Четыре
Пять
Шесть
Какую сказку Корней Чуковский снабдил подзаголовком «Кинематограф для детей»?
«Мойдодыр»
«Тараканище»
«Айболит»
«Крокодил»
Какого министра впервые назначили в Японии в феврале 2021 года?
Этикета
Перенаселения
Дошкольного образования
Одиночества
Что стало источником олимпийского огня в 1952 году в Норвегии?
Газовый факел
Жерло вулкана
Камин
Удар молнии
Кому Анна Ахматова посвятила стихотворение «Смерть поэта» 1960 года?
Осипу Мандельштаму
Борису Пастернаку
Марине Цветаевой
Владимиру Маяковскому
В каком виде спорта, как утверждают ученые, левши имеют преимущество?
Прыжки с шестом
Гребля
Шахматы
Бейсбол
У кого из этих медведей кость запястья развилась так, что стала похожа на большой палец человека?
Белый медведь
Панда
Бурый медведь
Пещерный медведь
В честь кого назван мыс София на острове Беннетта в Восточно-Сибирском море?
В честь киноактрисы
В честь невесты Колчака
В честь святой мученицы
В честь матери Франца Иосифа
Кто надевает обувь, для изготовления которой используется свинец и медь?
Летчик
Пожарный
Водолаз
Балерина
Что такое «Литта» в названии картины Леонардо да Винчи «Мадонна Литта»?
Фамилия владельца
Название города
Имя святого
Второе имя Мадонны