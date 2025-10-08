А вы могли бы стать миллионером? Тест для тех, кто всё знает

Нет ничего проще, чем, сидя у экрана телевизора или монитора гаджета, наблюдать за тем, как другие люди пытаются справиться с вопросами, которые им задает ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?». Но окажись вы лицом к лицу с этими заданиями, думаете, у вас бы получилось с ними справиться? Не торопитесь с ответом. Лучше проверьте это в нашем тесте. В него мы включили заковыристые вопросы, которые в свое время стали препятствием для охотников за миллионом.