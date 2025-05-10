Отгадает лишь один из десяти: что за предмет времен СССР изображен на фото? Викторина для знатоков

Публикуем новый выпуск рубрики «Вечерняя викторина». По условиям, вам нужно угадать, как использовали в прошлом столетии предмет времен СССР, изображенный на фото выше.
Мы отыскали его на сайте для публикации объявлений «Авито». А ниже можно будет увидеть правильный ответ и узнать, как на самом деле пользовались этой штуковиной.
Что изображено на фото?
Аппарат для ЛФК;
пылесос;
фен.
Как использовали этот предмет?
На фото — фен «Волна», времен СССР. Если обратить внимание на встроенное в контейнер зеркало, сразу становится понятно, что этот агрегат использовали в косметических целях.
Удалось отгадать?
Хотите еще раз проверить знания о советских атрибутах? Тогда пройдите столь же быструю викторину из нашего предыдущего выпуска. При взгляде на этот предмет не многие догадываются, как его использовали раньше.
А если хочется с головой окунуться в ностальгию по временам СССР, то предлагаем пройти тест, где нужно угадать назначение пяти предметов из прошлого века. Уверены, эта задача не из простых.
Если уверены, то отгадаете все предметы, то попробуйте пройти испытание знанием советского кино. Сможете узнать фильм с одного кадра?