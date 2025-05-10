Отгадает лишь один из десяти: что за предмет времен СССР изображен на фото? Викторина для знатоков

Что это за странный предмет времен СССР Источник: Avito.ru











Публикуем новый выпуск рубрики «Вечерняя викторина». По условиям, вам нужно угадать, как использовали в прошлом столетии предмет времен СССР, изображенный на фото выше.

Мы отыскали его на сайте для публикации объявлений «Авито». А ниже можно будет увидеть правильный ответ и узнать, как на самом деле пользовались этой штуковиной.

Что изображено на фото?

Аппарат для ЛФК;

пылесос;

фен.

Как использовали этот предмет? Узнать На фото — фен «Волна», времен СССР. Если обратить внимание на встроенное в контейнер зеркало, сразу становится понятно, что этот агрегат использовали в косметических целях.

Удалось отгадать? Да, я такой видел Нет, впервые такое встречаю

Хотите еще раз проверить знания о советских атрибутах? Тогда пройдите столь же быструю викторину из нашего предыдущего выпуска. При взгляде на этот предмет не многие догадываются, как его использовали раньше.

А если хочется с головой окунуться в ностальгию по временам СССР, то предлагаем пройти тест, где нужно угадать назначение пяти предметов из прошлого века. Уверены, эта задача не из простых.