Вы такого, наверное, и не встречали: что это за предмет времен СССР? Викторина для настоящих знатоков

Как использовали этот предмет во времена СССР Источник: Avito.ru











У вас освободилась минутка? Тогда самое время отвлечься от забот и пройти испытание нового выпуска нашей рубрики «Вечерняя викторина».

Условия предельно просты: отгадайте, что за предмет времен СССР изображен на фото выше. Мы отыскали его на сайте для публикации объявлений «Авито». Раньше такие агрегаты были у многих, но теперь их заменили более современные аналоги.

Так этот предмет выглядит с другого ракурса Источник: Avito.ru

Что за предмет изображен на фото?

Строительный фен;

пылесос;

промышленная дрель со сменными насадками.

Как использовали этот предмет? Узнать На фото — пылесос «Ракета». Такие были в квартирах у многих. С помощью них уборка ускорялась, и им не приходилось собирать мусор с помощью веника и совка.

Угадали? Да, это было просто Нет, я такого раньше не видел

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А как насчет всеобщей истории? Не каждый их тех, кто проходит этот тест, справится хотя бы с половиной вопросов.