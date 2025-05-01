Вы такого, наверное, и не встречали: что это за предмет времен СССР? Викторина для настоящих знатоков

У вас освободилась минутка? Тогда самое время отвлечься от забот и пройти испытание нового выпуска нашей рубрики «Вечерняя викторина».
Условия предельно просты: отгадайте, что за предмет времен СССР изображен на фото выше. Мы отыскали его на сайте для публикации объявлений «Авито». Раньше такие агрегаты были у многих, но теперь их заменили более современные аналоги.
Что за предмет изображен на фото?
Строительный фен;
пылесос;
промышленная дрель со сменными насадками.
Как использовали этот предмет?
На фото — пылесос «Ракета». Такие были в квартирах у многих. С помощью них уборка ускорялась, и им не приходилось собирать мусор с помощью веника и совка.
Угадали?
Хотите больше тестов и викторин? Тогда это испытание на знание ударений в словах как раз для вас. Проверьте, как хорошо вы помните правила русского языка.
А как насчет всеобщей истории? Не каждый их тех, кто проходит этот тест, справится хотя бы с половиной вопросов.
А ответив на эти 11 вопросов, можно легко определить возраст собственного мозга. Проверьте скорость логики и скорость реакции. Результат может вас удивить.