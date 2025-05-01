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Развлечения Вечерняя викторина Вы такого, наверное, и не встречали: что это за предмет времен СССР? Викторина для настоящих знатоков

Вы такого, наверное, и не встречали: что это за предмет времен СССР? Викторина для настоящих знатоков

Попробуйте угадать назначение этого атрибута

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Как использовали этот предмет во времена СССР | Источник: Avito.ruКак использовали этот предмет во времена СССР | Источник: Avito.ru

Как использовали этот предмет во времена СССР

Источник:

Avito.ru

У вас освободилась минутка? Тогда самое время отвлечься от забот и пройти испытание нового выпуска нашей рубрики «Вечерняя викторина».

Условия предельно просты: отгадайте, что за предмет времен СССР изображен на фото выше. Мы отыскали его на сайте для публикации объявлений «Авито». Раньше такие агрегаты были у многих, но теперь их заменили более современные аналоги.

Так этот предмет выглядит с другого ракурса | Источник: Avito.ruТак этот предмет выглядит с другого ракурса | Источник: Avito.ru

Так этот предмет выглядит с другого ракурса

Источник:

Avito.ru

Что за предмет изображен на фото?

  • Строительный фен;

  • пылесос;

  • промышленная дрель со сменными насадками.

Как использовали этот предмет?

На фото — пылесос «Ракета». Такие были в квартирах у многих. С помощью них уборка ускорялась, и им не приходилось собирать мусор с помощью веника и совка.

Угадали?

Да, это было просто
Нет, я такого раньше не видел

Хотите больше тестов и викторин? Тогда это испытание на знание ударений в словах как раз для вас. Проверьте, как хорошо вы помните правила русского языка.

А как насчет всеобщей истории? Не каждый их тех, кто проходит этот тест, справится хотя бы с половиной вопросов.

А ответив на эти 11 вопросов, можно легко определить возраст собственного мозга. Проверьте скорость логики и скорость реакции. Результат может вас удивить.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
СССР Викторина Предметы быта
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