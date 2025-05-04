Сложный тест по советскому кино: только самый внимательный ответит на 10 из 10

Казалось бы, технически сегодняшние киношники укомплектованы по самое не балуйся, а попробуй что вспомнить из современного российского кино, так в голову ничего не идет. Названий-то полно, а вот так, чтобы крылатые фразы, кадры, — здесь нас берут сомнения. Зато мы не сомневаемся в том, что вы прекрасно помните советское кино. Давайте проверим, сможете ли вы опознать фильмы СССР по одному случайному кадру.