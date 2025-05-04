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Развлечения Тест Сложный тест по советскому кино: только самый внимательный ответит на 10 из 10

Сложный тест по советскому кино: только самый внимательный ответит на 10 из 10

Думаете, вы хорошо всё помните? Давайте проверим

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1 комментарий
Скорее отвечайте на вопросы, пока ваш поезд не ушел | Источник: кадр из фильма «Вокзал для двоих» (12+), реж. Эльдар Рязанов, киностудия «Мосфильм», 1982 годСкорее отвечайте на вопросы, пока ваш поезд не ушел | Источник: кадр из фильма «Вокзал для двоих» (12+), реж. Эльдар Рязанов, киностудия «Мосфильм», 1982 год

Скорее отвечайте на вопросы, пока ваш поезд не ушел

Источник:

кадр из фильма «Вокзал для двоих» (12+), реж. Эльдар Рязанов, киностудия «Мосфильм», 1982 год

Казалось бы, технически сегодняшние киношники укомплектованы по самое не балуйся, а попробуй что вспомнить из современного российского кино, так в голову ничего не идет. Названий-то полно, а вот так, чтобы крылатые фразы, кадры, — здесь нас берут сомнения. Зато мы не сомневаемся в том, что вы прекрасно помните советское кино. Давайте проверим, сможете ли вы опознать фильмы СССР по одному случайному кадру.

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Фильм СССР Советское кино Тест Развлечения
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Комментарии
1
Гость
5 мая, 10:40
Вы молодежь про результат спросите.
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