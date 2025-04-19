Редкий человек знает, что это: как использовали в СССР 5 занятных предметов? Тест для наблюдательных

Как использовали эти предметы во времена СССР Источник: Avito.ru











А вот и новый выпуск нашей постоянной рубрики «Угадай предмет из СССР». Правила предельно просты: нужно посмотреть на пять фото и понять, как изображенные на них вещи использовали в прошлом веке.

В этот раз собрали подборку с просторов сайта для публикации объявлений «Авито».

ТЕСТ Пройден 18 раз Угадай предмет из СССР Начать тест

Удачно прошли тест? Тогда попробуйте угадать и другие предметы из прошлого века. Некоторые из них выглядят довольно необычно.

Тех, кто застал советские времена, выдают не только знания атрибутов того времени, но и то, с какой легкостью они отвечают на вопросы о фильмах. Как хорошо вы помните знаменитую комедию «Бриллиантовая рука» (12+)?

А чтобы проверить, не стерлись ли еще из памяти школьные знания, советуем ответить на 10 вопросов, которые покажут, готовы ли вы кого угодно удивить своим кругозором.