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Развлечения тест Редкий умник ответит хотя бы на 7 из 10 вопросов: быстрый тест для гениев

Редкий умник ответит хотя бы на 7 из 10 вопросов: быстрый тест для гениев

Проверьте, насколько вы эрудированный человек

56 726
11 комментариев
Сможете ли вы осилить быстрый тест на эрудицию | Источник: Дарья Селенская / Городские порталыСможете ли вы осилить быстрый тест на эрудицию | Источник: Дарья Селенская / Городские порталы

Сможете ли вы осилить быстрый тест на эрудицию

Источник:
Дарья Селенская / Городские порталы

Как всем известно, знание — сила, и пришло время узнать, кто из наших читателей сможет без труда хоть горы свернуть. Чтобы пройти тест без ошибок, достаточно не спешить, а пораскинуть мозгами и выудить заветные ответы. А у вас получится дойти до конца, не совершив ни одного промаха?

ТЕСТПройден 33443 раза
1 / 10

В собрании сказок «Тысяча и одна ночь» Шахерезада (12+), чтобы избежать казни, рассказывает царю Шахрияру сотни захватывающих историй. Царем какой страны был Шахрияр?

  • Египта
  • Индии
  • Персии
  • Израиля
2 / 10
В какой стране находится Мачу-Пикчу — одно из новых семи чудес света?
  • Мексика
  • Перу
  • Чили
  • Бразилия
3 / 10
Как вошла в историю Фанни Каплан?

  • Заработала состояние на одежде для царской семьи
  • Придумала новое направление в поэзии
  • Стала героем Великой Отечественной войны
  • Совершила покушение на Ленина
4 / 10
Эту сказку, по признанию автора, он услышал в детстве от ключницы Пелагеи — женщина рассказывала ее, чтобы помочь мальчику побороть бессонницу. О какой сказке идет речь?

  • «Цветик-семицветик» (6+)

  • «Аленький цветочек» (0+)

  • «Конек-горбунок» (0+)

  • «Сказка о золотом петушке» (0+)

5 / 10
В Большой русской энциклопедии это явление описывается так: «момент нижней кульминации центра Солнца». О чем идет речь?
  • Полночь
  • Солнечное затмение
  • Магнитная буря
  • Полдень
6 / 10
Какой пролив разделяет Россию и США?
  • Пролив Дрейка
  • Босфор
  • Берингов пролив
  • Нет никакого пролива между Россией и США
7 / 10
В каком из слов пишется приставка пре-?
  • Пр_танцовывать
  • Пр_болел
  • Пр_мудрый
  • Пр_открыть
8 / 10
Чего боятся люди, страдающие от аблютофобии?
  • Чихающих людей
  • Здороваться за руку
  • Выходить из дома
  • Принимать ванну
9 / 10
К какой группе можно отнести инфузорию-туфельку?
  • Вирус
  • Паразит
  • Бактерия
  • Простейшее
10 / 10
Назовите фильм СССР, который получил премию «Оскар».

  • «Иди и смотри» (18+)

  • «Москва слезам не верит» (18+)

  • «А зори здесь тихие» (12+)

  • «Сталкер» (12+)

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Иван Некрасов
Корреспондент национальной редакции
Тесты Тест Знания Эрудиция Вопросы Образование Обучение Школьные знания
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Комментарии
11
Гость
3 апреля, 03:19
Тест не просто быстрый, а экспресс! Выявляет журналистов и издателей, не осознающих, что гений и эрудит не имеют друг другу никакого отношения.
Инженер1
14 августа 2024, 14:24
"слушает сотни сказок премудрой Шахерезады." вечно они сказки плетут! Чайка...
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