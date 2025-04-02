Редкий умник ответит хотя бы на 7 из 10 вопросов: быстрый тест для гениев

Как всем известно, знание — сила, и пришло время узнать, кто из наших читателей сможет без труда хоть горы свернуть. Чтобы пройти тест без ошибок, достаточно не спешить, а пораскинуть мозгами и выудить заветные ответы. А у вас получится дойти до конца, не совершив ни одного промаха?
В собрании сказок «Тысяча и одна ночь» Шахерезада (12+), чтобы избежать казни, рассказывает царю Шахрияру сотни захватывающих историй. Царем какой страны был Шахрияр?
- Египта
- Индии
- Персии
- Израиля
- Мексика
- Перу
- Чили
- Бразилия
- Заработала состояние на одежде для царской семьи
- Придумала новое направление в поэзии
- Стала героем Великой Отечественной войны
- Совершила покушение на Ленина
«Цветик-семицветик» (6+)
«Аленький цветочек» (0+)
«Конек-горбунок» (0+)
«Сказка о золотом петушке» (0+)
- Полночь
- Солнечное затмение
- Магнитная буря
- Полдень
- Пролив Дрейка
- Босфор
- Берингов пролив
- Нет никакого пролива между Россией и США
- Пр_танцовывать
- Пр_болел
- Пр_мудрый
- Пр_открыть
- Чихающих людей
- Здороваться за руку
- Выходить из дома
- Принимать ванну
- Вирус
- Паразит
- Бактерия
- Простейшее
«Иди и смотри» (18+)
«Москва слезам не верит» (18+)
«А зори здесь тихие» (12+)
«Сталкер» (12+)
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