Всегда готов? Этот тест пройдут только те, кто был пионером

Бывших пионеров не бывает. Бывают только те, кого из пионеров выгнали. Ну, еще бывают редкие кадры, которых в пионеры не взяли. Но для этого надо было сильно постараться — стать отъявленным двоечником и видным хулиганом. А на какой ступени этой пионерской эволюции стояли вы? Уверены, среди наших читателей хватает тех, для кого красный галстук — не простое украшенье. Впрочем, проверить, кем вы были в прошлой жизни — пионером или хулиганом, — можно только одним способом: пройти наш тест.
- Неба утреннего стяг. В жизни важен первый шаг
- Настоящему индейцу надо только одного
- Взвейтесь кострами, синие ночи!
- Взвейтесь кострами, чертовы ведьмы!
- Три
- Четыре
- Пять
- Шесть
- Союз рабочих, крестьян и интеллигенции
- Стороны горизонта: север, юг и восток. Четвертую сторону олицетворял сам пионер. А направления «запад» в Советском Союзе не было
- Три главных качества пионера: честность, смелость, верность Коммунистической партии
- Единство коммунистов, комсомольцев и пионеров
- Будь готов! Будь здоров!
- Пионер, к борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза будь готов!
- Атомная бомба — нет! Нейтронная бомба, водородная бомба, шариковая бомба, шарикоподшипниковая бомба, пластиковая бомба, резиновая бомба, каучуковая бомба, бомба, которая взорвется, бомба, которая не взорвется, бомба, которая везде продается, бомба, которую боится народ, бомба, которая упадет в огород, бомба, которой играют дети, бомба, которой нет на белом свете, бомба с дырочкой в правом боку, бомба с дырочкой в левом боку, мужик в шляпе, мужик без шляпы, Алла Пугачева, Раиса Горбачева, Катя Лычева, кошки Куклачева, режим тори, режим Бори, режим Миши, режим Гриши, дом, который построил Джек, обрывки матраса, команда Гондураса, березовая роща, злая теща, тифозные вши, болотные камыши, спокойной ночи, малыши, «жи — ши» пиши через «и», побеги бамбука, Бяка и Бука, ворона Каркуша, розовый поросенок Хрюша, заяц Степашка, бандит Промокашка, лохматый Чебурашка, молдавский портвейн, Саддам Хусейн, монетизация льгот, шарикоподшипниковый завод, да и просто сами знаете что — будь готов!
- Пионер, к служению заветам Ленина, борьбе за правое дело Коммунистической партии Советского Союза, защите своего народа будь готов!
- «Зарница»
- «Передовица»
- «Орленок»
- «Орлянка»
- Пионер честен и правдив. Его слово — как гранит
- Пионеры не курят; курящий пионер уже не пионер
- Пионер не валяется в постели утром, а поднимается сразу, как ванька-встанька
- Единственная причина, по которой пионер может валяться в постели, — абстинентный синдром
- Пионеры не держат руки в карманах; держащий руки в карманах не всегда готов
- Луначарского
- Крупской
- Жукова
- Спартака
- Что пионер пусть одной рукой, но поможет нуждающимся
- Что пионер ставит общественные интересы выше личных
- Так пионеры показывали направление своего движения — вперед и вверх
- Что пионер в любой ситуации сохраняет холодную голову
- Пять
- Шесть
- Семь
- Восемь
- Шура Чекалин
- Павлик Морозов
- Вася Шишковский
- Юта Бондаровская
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