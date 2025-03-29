НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

переменная облачность, без осадков

ощущается как -2

1 м/c,

вос.

 757мм 100%
Подробнее
1 Пробки
USD 83,68
EUR 89,66
Пытаемся выиграть миллион
Тренды весны 2025
ЧП в школе
Волга достигла минимума
Кто такие кавер-денсеры
Дети провалились под лед
Погода на выходных
Указ о весеннем призыве
Аква-отель у Волги
Развлечения тест Всегда готов? Этот тест пройдут только те, кто был пионером

Всегда готов? Этот тест пройдут только те, кто был пионером

Бороться и искать, а не найти — так не отчаиваться!

3 662
16 комментариев
Готовы пройти тест для пионеров? | Источник: Максим Серков / NGS42.RUГотовы пройти тест для пионеров? | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Готовы пройти тест для пионеров?

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

Бывших пионеров не бывает. Бывают только те, кого из пионеров выгнали. Ну, еще бывают редкие кадры, которых в пионеры не взяли. Но для этого надо было сильно постараться — стать отъявленным двоечником и видным хулиганом. А на какой ступени этой пионерской эволюции стояли вы? Уверены, среди наших читателей хватает тех, для кого красный галстук — не простое украшенье. Впрочем, проверить, кем вы были в прошлой жизни — пионером или хулиганом, — можно только одним способом: пройти наш тест.

ТЕСТПройден 46 раз
1 / 10
С каких слов начинается гимн пионеров?
  • Неба утреннего стяг. В жизни важен первый шаг
  • Настоящему индейцу надо только одного
  • Взвейтесь кострами, синие ночи!
  • Взвейтесь кострами, чертовы ведьмы!
2 / 10
Поначалу пионерские галстуки не завязывали на шее — их скрепляли зажимом. На нем была надпись «Всегда готов!» и изображение серпа с молотом и костра на переднем плане. Сколько поленьев было у костра?
  • Три
  • Четыре
  • Пять
  • Шесть
3 / 10
Что обозначают три конца пионерского галстука?
  • Союз рабочих, крестьян и интеллигенции
  • Стороны горизонта: север, юг и восток. Четвертую сторону олицетворял сам пионер. А направления «запад» в Советском Союзе не было
  • Три главных качества пионера: честность, смелость, верность Коммунистической партии
  • Единство коммунистов, комсомольцев и пионеров
4 / 10
Все помнят пионерский девиз «Будь готов!». А как звучало полное выражение?
  • Будь готов! Будь здоров!
  • Пионер, к борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза будь готов!
  • Атомная бомба — нет! Нейтронная бомба, водородная бомба, шариковая бомба, шарикоподшипниковая бомба, пластиковая бомба, резиновая бомба, каучуковая бомба, бомба, которая взорвется, бомба, которая не взорвется, бомба, которая везде продается, бомба, которую боится народ, бомба, которая упадет в огород, бомба, которой играют дети, бомба, которой нет на белом свете, бомба с дырочкой в правом боку, бомба с дырочкой в левом боку, мужик в шляпе, мужик без шляпы, Алла Пугачева, Раиса Горбачева, Катя Лычева, кошки Куклачева, режим тори, режим Бори, режим Миши, режим Гриши, дом, который построил Джек, обрывки матраса, команда Гондураса, березовая роща, злая теща, тифозные вши, болотные камыши, спокойной ночи, малыши, «жи — ши» пиши через «и», побеги бамбука, Бяка и Бука, ворона Каркуша, розовый поросенок Хрюша, заяц Степашка, бандит Промокашка, лохматый Чебурашка, молдавский портвейн, Саддам Хусейн, монетизация льгот, шарикоподшипниковый завод, да и просто сами знаете что — будь готов!
  • Пионер, к служению заветам Ленина, борьбе за правое дело Коммунистической партии Советского Союза, защите своего народа будь готов!
5 / 10
Эта военно-спортивная игра была главным развлечением в летних лагерях. Как она называлась?
  • «Зарница»
  • «Передовица»
  • «Орленок»
  • «Орлянка»
6 / 10
Существовали у пионеров и свои законы. Одним из основных был — «Буду стремиться всегда, везде, где возможно, получить знания для того, чтобы употребить их на пользу трудящимся». А какого закона и правила у пионеров никогда не было?
  • Пионер честен и правдив. Его слово — как гранит
  • Пионеры не курят; курящий пионер уже не пионер
  • Пионер не валяется в постели утром, а поднимается сразу, как ванька-встанька
  • Единственная причина, по которой пионер может валяться в постели, — абстинентный синдром
  • Пионеры не держат руки в карманах; держащий руки в карманах не всегда готов
7 / 10
После смерти Ленина пионерская организация стала носить его имя. А чье имя она носила, пока Ленин был жив?
  • Луначарского
  • Крупской
  • Жукова
  • Спартака
8 / 10
У пионеров было особое приветствие — салют. Поднятая чуть выше головы рука. Что она демонстрировала?
  • Что пионер пусть одной рукой, но поможет нуждающимся
  • Что пионер ставит общественные интересы выше личных
  • Так пионеры показывали направление своего движения — вперед и вверх
  • Что пионер в любой ситуации сохраняет холодную голову
9 / 10
Мы знаем множество историй о пионерах, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Но сколько из них получили звание Героя Советского Союза?
  • Пять
  • Шесть
  • Семь
  • Восемь
10 / 10
Эти герои — Боря Цариков, Леня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова и... Кто еще?
  • Шура Чекалин
  • Павлик Морозов
  • Вася Шишковский
  • Юта Бондаровская

Попробуйте также пройти наш тест на знание предметов из СССР.

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Развлечения Пионер История СССР Ностальгия Игра
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
16
Гость
25 мая 2023, 16:39
Нет уж, лесом товарищи дорогие! Обратно в этот барак и колхоз ехайте сами...
Гость
25 мая 2023, 16:57
сейчас Нашисты и гвардейцы кардинала , им баллы для поступления дают дополнительные, за баллы отдавать совесть это жесть
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Всё можно получить, если отбросить понты»: как живет многодетный инженер с зарплатой 80 тысяч
Влад
Мнение
6% для глубинки: не получится купить квартиру в Москве — можно в Пыть-Яхе. Смотрим, где дают льготную ипотеку
Денис Лебедев
Мнение
«Покупатели жестко торгуются»: стоит ли сейчас продавать квартиру и как не продешевить
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Хочется верить, магия не исчезнет»: о чем сериал «Подслушано в Рыбинске», про который все говорят
Кирилл Титов
Мнение
«Просто так встать из-за стола опасно». Как картежники обманывают бизнесменов на крупные суммы
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление