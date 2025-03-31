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Развлечения тест Тест для настоящих киноманов: попробуйте угадать советский фильм по кадру

Тест для настоящих киноманов: попробуйте угадать советский фильм по кадру

Над этими стоп-кадрами придется поломать голову

6 646
5 комментариев
Герои уже сами не знают, в какое кино попали | Источник: Виталий Калистратов / Городские порталыГерои уже сами не знают, в какое кино попали | Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы
Герои уже сами не знают, в какое кино попали
Источник:
Виталий Калистратов / Городские порталы

Мы столько раз пересматривали советские фильмы, что, кажется, узнаем их по одной цитате. Если вы, как и мы, любите фильмы СССР, то запросто пройдете этот тест. Вам нужно всего лишь отгадать фильм по одному кадру. Справитесь?

ТЕСТПройден 24 раза
1 / 10
Начнем с простого: из какого фильма этот кадр?

  • «Берегись автомобиля» (12+)

  • «Кавказская пленница» (6+)

  • «Мимино» (18+)

2 / 10
Из какой картины этот мужчина, готовый пуститься в пляс?

  • «Любовь и голуби» (12+)

  • «Москва слезам не верит» (18+)

  • «Человек-амфибия» (6+)

3 / 10
А это что за фильм?

  • «Близнецы» (12+)

  • «Королевство кривых зеркал» (12+)

  • «Приключения Электроника» (0+)

4 / 10
Из какого фильма этот кадр?

  • «Сталкер» (12+)

  • «Солярис» (12+)

  • «Судьба человека» (12+)

5 / 10
Угадаете, из какого фильма этот стоп-кадр?

  • «Девчата» (0+)

  • «Москва слезам не верит» (18+)

  • «Мимино» (18+)

6 / 10
В каком фильме вместе собрались эти четверо мужчин?

  • «Белорусский вокзал» (12+)

  • «Осенний марафон» (12+)

  • «Полосатый рейс» (12+)

7 / 10
Сможете угадать фильм по этому кадру?

  • «Июльский дождь» (0+)

  • «Неотправленное письмо» (12+)

  • «Берегись автомобиля» (12+)

8 / 10
Ну а это что за фильм?

  • «Джентльмены удачи» (6+)

  • «Укротительница тигров» (0+)

  • «Полосатый рейс» (12+)

9 / 10
Сможете вспомнить, откуда этот кадр?

  • «Солярис» (12+)

  • «Космический рейс» (12+)

  • «Кин-дза-дза!» (12+)

10 / 10
Закончим на этом кадре. Откуда он?

  • «Обыкновенное чудо» (0+)

  • «Бриллиантовая рука» (18+)

  • «Золотой теленок» (0+)

Советуем вам также пройти ностальгический тест для тех, кто вырос в СССР. На эти вопросы ответят только настоящие пионеры.

Ранее мы также публиковали игру для эрудитов и тест по географии.

ПО ТЕМЕ
Иван НекрасовИван Некрасов
Иван Некрасов
Корреспондент национальной редакции
Фильмы Советское кино СССР Кавказская пленница Бриллиантовая рука Сталкер Тест Развлечение
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Комментарии
5
Гость
9 сентября 2023, 19:47
7/10 Спасибо 76ру Михаил
Гость
9 сентября 2023, 19:04
А разве все это не из "броненосца потемкина"?
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