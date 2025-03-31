Тест для настоящих киноманов: попробуйте угадать советский фильм по кадру

Мы столько раз пересматривали советские фильмы, что, кажется, узнаем их по одной цитате. Если вы, как и мы, любите фильмы СССР, то запросто пройдете этот тест. Вам нужно всего лишь отгадать фильм по одному кадру. Справитесь?
«Берегись автомобиля» (12+)
«Кавказская пленница» (6+)
«Мимино» (18+)
«Любовь и голуби» (12+)
«Москва слезам не верит» (18+)
«Человек-амфибия» (6+)
«Близнецы» (12+)
«Королевство кривых зеркал» (12+)
«Приключения Электроника» (0+)
«Сталкер» (12+)
«Солярис» (12+)
«Судьба человека» (12+)
«Девчата» (0+)
«Москва слезам не верит» (18+)
«Мимино» (18+)
«Белорусский вокзал» (12+)
«Осенний марафон» (12+)
«Полосатый рейс» (12+)
«Июльский дождь» (0+)
«Неотправленное письмо» (12+)
«Берегись автомобиля» (12+)
«Джентльмены удачи» (6+)
«Укротительница тигров» (0+)
«Полосатый рейс» (12+)
«Солярис» (12+)
«Космический рейс» (12+)
«Кин-дза-дза!» (12+)
«Обыкновенное чудо» (0+)
«Бриллиантовая рука» (18+)
«Золотой теленок» (0+)
Советуем вам также пройти ностальгический тест для тех, кто вырос в СССР. На эти вопросы ответят только настоящие пионеры.
Ранее мы также публиковали игру для эрудитов и тест по географии.