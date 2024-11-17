Только самые внимательные найдут все отличия с первого раза: игра

Пройдите игру для самых внимательных Источник: Мария Романова / Городские порталы











Вы готовы проверить свою внимательность? Мы сделали для вас новую игру — найдите отличия. Перед вами две вроде бы похожие, но такие разные картинки. Вглядитесь в этот осенний кадр — что не так?

Задание: найдите пять отличий. Они могут скрываться в осенней листве или за деревьями. Кхм… подсказок достаточно! Вперед к выполнению. Предупреждаем: правильный ответ будет ниже.

Логотип издания за отличие не считается.

Логотип издания не относится к отличиям. Правильные ответы ищите ниже Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ну что, удалось найти все детали? Публикуем правильные ответы:

На тротуаре у лавки вдруг откуда ни возьмись появился рыжий кот. Джинсы у девушки с черным зонтом поменяли цвет. А у горожанки рядом пропала сумка. Еще одно отличие ищите выше: на опоре освещения пропал фонарь. Эту детальку заметили только самые внимательные: последнее отличие — брошка на бежевой куртке горожанки.

Правильные ответы отмечены на картинке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Если вы с легкостью нашли все пять отличий, советуем проверить вам свои навыки интуиции в нашей быстрой игре.

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