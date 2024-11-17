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Развлечения Вечерняя викторина Только самые внимательные найдут все отличия с первого раза: игра

Только самые внимательные найдут все отличия с первого раза: игра

Проверьте себя

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1 комментарий

Пройдите игру для самых внимательных

Вы готовы проверить свою внимательность? Мы сделали для вас новую игру — найдите отличия. Перед вами две вроде бы похожие, но такие разные картинки. Вглядитесь в этот осенний кадр — что не так?

Задание: найдите пять отличий. Они могут скрываться в осенней листве или за деревьями. Кхм… подсказок достаточно! Вперед к выполнению. Предупреждаем: правильный ответ будет ниже.

Логотип издания за отличие не считается.

Логотип издания не относится к отличиям. Правильные ответы ищите ниже

Ну что, удалось найти все детали? Публикуем правильные ответы:

  1. На тротуаре у лавки вдруг откуда ни возьмись появился рыжий кот.

  2. Джинсы у девушки с черным зонтом поменяли цвет.

  3. А у горожанки рядом пропала сумка.

  4. Еще одно отличие ищите выше: на опоре освещения пропал фонарь.

  5. Эту детальку заметили только самые внимательные: последнее отличие — брошка на бежевой куртке горожанки.

Правильные ответы отмечены на картинке

Если вы с легкостью нашли все пять отличий, советуем проверить вам свои навыки интуиции в нашей быстрой игре.

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Комментарии
1
Гость
38 минут
шестое отличие, логотип сайта в правом углу. если хочешь спрятать, прячь на видном месте или забыли?
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