Только самые внимательные найдут все отличия с первого раза: игра

Вы готовы проверить свою внимательность? Мы сделали для вас новую игру — найдите отличия. Перед вами две вроде бы похожие, но такие разные картинки. Вглядитесь в этот осенний кадр — что не так?
Задание: найдите пять отличий. Они могут скрываться в осенней листве или за деревьями. Кхм… подсказок достаточно! Вперед к выполнению. Предупреждаем: правильный ответ будет ниже.
Логотип издания за отличие не считается.
Ну что, удалось найти все детали? Публикуем правильные ответы:
На тротуаре у лавки вдруг откуда ни возьмись появился рыжий кот.
Джинсы у девушки с черным зонтом поменяли цвет.
А у горожанки рядом пропала сумка.
Еще одно отличие ищите выше: на опоре освещения пропал фонарь.
Эту детальку заметили только самые внимательные: последнее отличие — брошка на бежевой куртке горожанки.
Если вы с легкостью нашли все пять отличий, советуем проверить вам свои навыки интуиции в нашей быстрой игре.
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