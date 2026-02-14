Каким показали на всю страну Ярославль в новом сериале с Александром Робаком в главной роли — фото

Каким показали на всю страну Ярославль в новом сериале с Александром Робаком в главной роли — фото

Рассказываем, где проходили съемки «Мистера Ногтя»

Одна из самых запоминающихся сцен&nbsp;— герои принесли диван на набережную | Источник: Артем Бауман / 76.RU, кадр из сериала «Мистер Ноготь» (18+), реж. Константин Колесов, студия Russian Code, 2026 годОдна из самых запоминающихся сцен&nbsp;— герои принесли диван на набережную | Источник: Артем Бауман / 76.RU, кадр из сериала «Мистер Ноготь» (18+), реж. Константин Колесов, студия Russian Code, 2026 год

26 января 2026 года на ТВ состоялась премьера снятого в Ярославле сериала «Мистер Ноготь». В центре сюжета — мастер Семага, который после потери работы в цехе по производству матрешек решается освоить новую профессию — открывает маникюрный салон.

Сериал примечателен не только ярким актерским составом, но и тем, что большинство натурных сцен были сняты в узнаваемых локациях Ярославля. Кстати, сценаристы и креативные продюсеры Роман Маслов, Иван Старостин и Александр Мамедов родом из Ярославля. Что интересно, исполнитель главной роли Александр Робак жил здесь во время учебы в театральном институте.

Режиссер сериала — Константин Колесов, он известен зрителю по проектам «Жуки» и «Развод». Главные роли также исполнили Анастасия Панина (снималась в «Физруке»), Ангелина Пахомова (звезда сериала «Золотое дно»), Игорь Хрипунов (известен по роли Жана в «Улице Шекспира») и другие.

Редакция 76.RU следила за процессом, а после премьеры сериала мы посетили некоторые локации, где снимали историю о радикальной смене профессии. Каким показали Ярославль по всей стране и как эти локации выглядят сейчас — смотрим в новом фоторепортаже 76.RU.

Один из первых кадров сериала уже дарит нам узнаваемую локацию | Источник: кадр из сериала «Мистер Ноготь» (18+), реж. Константин Колесов, студия Russian Code, 2026 год

Еще в трейлере к сериалу можно было увидеть знакомый жителям Брагина вид — надпись «Не грусти» на фасаде одного из зданий на проспекте Октября. Граффити пытались закрасить, но силуэты букв всё равно видно.

По расположению кондиционеров был идентифицирован дом на улице Республиканской, 66 | Источник: кадр из сериала «Мистер Ноготь» (18+), реж. Константин Колесов, студия Russian Code, 2026 год

Часть уличных сцен происходит во дворах, где растет много деревьев и зелени. К примеру, в одной из серий появился поселок Бутусовский.

Узнаваемые дома на улице Свердлова | Источник: кадр из сериала «Мистер Ноготь» (18+), реж. Константин Колесов, студия Russian Code, 2026 год

Очень уютные и уединенные дворы идеально подошли для съемок | Источник: кадр из сериала «Мистер Ноготь» (18+), реж. Константин Колесов, студия Russian Code, 2026 год

Остается загадкой, чем не подошел для съемок Культурно-просветительский центр имени В. В. Терешковой. Планетарий скромно расположился в здании Дворца молодежи | Источник: кадр из сериала «Мистер Ноготь» (18+), реж. Константин Колесов, студия Russian Code, 2026 год

Создатели сериала не оставили без внимания и один из символов Ярославля — парк «Стрелка» | Источник: кадр из сериала «Мистер Ноготь» (18+), реж. Константин Колесов, студия Russian Code, 2026 год

Для того чтобы насладиться видами на Волгу, не обязательно брать с собой диван: лавочки установлены на всей набережной | Источник: кадр из сериала «Мистер Ноготь» (18+), реж. Константин Колесов, студия Russian Code, 2026 год

Зимний пейзаж тоже смотрится кинематографично | Источник: кадр из сериала «Мистер Ноготь» (18+), реж. Константин Колесов, студия Russian Code, 2026 год

В этой локации мы сразу узнали Депутатский переулок | Источник: кадр из сериала «Мистер Ноготь» (18+), реж. Константин Колесов, студия Russian Code, 2026 год

Желто-белый забор с коваными элементами и густой растительностью за ним подсказывают, что герои находятся рядом с Губернаторским садом | Источник: кадр из сериала «Мистер Ноготь» (18+), реж. Константин Колесов, студия Russian Code, 2026 год

Эта сцена была снята совсем рядом с Ярославским художественным музеем | Источник: кадр из сериала «Мистер Ноготь» (18+), реж. Константин Колесов, студия Russian Code, 2026 год

Интересно, что создатели фильма подсняли неприметный ларек на перекрестке улиц Свободы и Толбухина | Источник: кадр из сериала «Мистер Ноготь» (18+), реж. Константин Колесов, студия Russian Code, 2026 год

Ранее мы показывали, как за 50 лет изменились локации из фильма «Афоня», который также был снят в Ярославле.

Артем Бауман
14 февраля, 23:18
Ребята, Ярославль, востребованный кинематографией уголок этого мира. Давайте воспринимать это спокойно, с должным патриотизмом. Наш город на экране не в первые. Надеюсь и не в последний раз. Всем добра!
Гость
14 февраля, 16:14
смотрим и радуемся свое родное и такое красивое
Рекомендуем