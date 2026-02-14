Каким показали на всю страну Ярославль в новом сериале с Александром Робаком в главной роли — фото

Одна из самых запоминающихся сцен — герои принесли диван на набережную

26 января 2026 года на ТВ состоялась премьера снятого в Ярославле сериала «Мистер Ноготь». В центре сюжета — мастер Семага, который после потери работы в цехе по производству матрешек решается освоить новую профессию — открывает маникюрный салон.

Сериал примечателен не только ярким актерским составом, но и тем, что большинство натурных сцен были сняты в узнаваемых локациях Ярославля. Кстати, сценаристы и креативные продюсеры Роман Маслов, Иван Старостин и Александр Мамедов родом из Ярославля. Что интересно, исполнитель главной роли Александр Робак жил здесь во время учебы в театральном институте.

Режиссер сериала — Константин Колесов, он известен зрителю по проектам «Жуки» и «Развод». Главные роли также исполнили Анастасия Панина (снималась в «Физруке»), Ангелина Пахомова (звезда сериала «Золотое дно»), Игорь Хрипунов (известен по роли Жана в «Улице Шекспира») и другие.

Редакция 76.RU следила за процессом, а после премьеры сериала мы посетили некоторые локации, где снимали историю о радикальной смене профессии. Каким показали Ярославль по всей стране и как эти локации выглядят сейчас — смотрим в новом фоторепортаже 76.RU.

Один из первых кадров сериала уже дарит нам узнаваемую локацию

Еще в трейлере к сериалу можно было увидеть знакомый жителям Брагина вид — надпись «Не грусти» на фасаде одного из зданий на проспекте Октября. Граффити пытались закрасить, но силуэты букв всё равно видно.

По расположению кондиционеров был идентифицирован дом на улице Республиканской, 66

Часть уличных сцен происходит во дворах, где растет много деревьев и зелени. К примеру, в одной из серий появился поселок Бутусовский.

Узнаваемые дома на улице Свердлова

Очень уютные и уединенные дворы идеально подошли для съемок

Остается загадкой, чем не подошел для съемок Культурно-просветительский центр имени В. В. Терешковой. Планетарий скромно расположился в здании Дворца молодежи

Создатели сериала не оставили без внимания и один из символов Ярославля — парк «Стрелка»

Для того чтобы насладиться видами на Волгу, не обязательно брать с собой диван: лавочки установлены на всей набережной

Зимний пейзаж тоже смотрится кинематографично

В этой локации мы сразу узнали Депутатский переулок

Желто-белый забор с коваными элементами и густой растительностью за ним подсказывают, что герои находятся рядом с Губернаторским садом

Эта сцена была снята совсем рядом с Ярославским художественным музеем

Интересно, что создатели фильма подсняли неприметный ларек на перекрестке улиц Свободы и Толбухина