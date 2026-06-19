«Не Москва, но всё равно достойно»: рейтинг вузов Ярославля по отзывам студентов и их родителей

Публикуем рейтинг вузов Ярославля Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Выбор университета — один из важных и ответственных шагов в жизни каждого выпускника. От него во многом зависят будущая профессия, карьерные возможности и студенческие годы. Однако определиться бывает непросто: вузы предлагают десятки направлений подготовки, а информации о качестве обучения зачастую недостаточно.

Чтобы помочь абитуриентам сделать осознанный выбор, редакция 76.RU подготовила рейтинг университетов Ярославля, а также собрала отзывы студентов и выпускников.

Рейтинг составлен на основе оценок и отзывов пользователей, опубликованных в сервисах «Яндекс Карты» и Google Maps. При подготовке материала учитывался средний рейтинг вузов и количество оставленных отзывов на момент публикации.

ЯрГУ им. П. Г. Демидова

Как образование в ЯрГУ оценили ярославцы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На «Яндекс Картах» ЯрГУ имеет рейтинг 4,3 из 5 на основе 419 отзывов. В Google Maps университет оценили на 4,2 балла из 5, там опубликовано 87 отзывов.

Большинство студентов и выпускников положительно отзываются о качестве образования, преподавательском составе и отношении сотрудников к учащимся. Среди достоинств также отмечают возможности для научной деятельности и дополнительного образования. При этом некоторые пользователи обращают внимание на состояние отдельных корпусов и неоднородный уровень преподавания на разных кафедрах.

«Замечательный вуз с сильными преподавателями. Проходила профессиональную переподготовку по управлению персоналом. Преподаватели всегда были на связи и помогали в процессе обучения», — написала Алефтина в мае 2026 года.

«Преподаватели в большинстве компетентные. Качество образования — на твердую четверку. Среди других университетов Ярославля Демидовский университет выглядит весьма достойно», — считает пользователь Яромира Вечная.

«Для Ярославля всё очень даже прилично. Да, не Москва, но всё равно достойно и по уровню образования, и по науке», — написал пользователь Nikholas Jivaev.

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского

Отзывы об учебе в ЯГПУ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На «Яндекс Картах» ЯГПУ имени К. Д. Ушинского имеет рейтинг 4,3 из 5 на основе 408 отзывов. В Google Maps университет получил оценку 4,1 балла из 5, где пользователи оставили 109 отзывов.

Выпускники и студенты чаще всего хвалят преподавательский состав, готовность педагогов помогать учащимся и высокий уровень подготовки по профильным направлениям. Многие отмечают доброжелательную атмосферу в вузе и возможность получить качественное образование при условии собственной заинтересованности в учебе.

Вот что пишут об университете.

«Открытые и всегда готовые помочь преподаватели. Они идут навстречу студентам, ищут компромиссы, но при этом остаются требовательными и профессиональными. Особенно хочется отметить заведующую кафедрой английского языка Светлану Круглову», — написала Анастасия Г. в марте 2026 года.

«Хотите получить образование? Здесь вы его получите, если сами будете стремиться к знаниям. Преподаватели — образованные специалисты, которые знают свое дело. Пока учусь на первом курсе, всё радует», — поделилась Виктория Богатова в июне 2024-го.

«Родной вуз! Пять лет специалитета и три года аспирантуры. Спасибо за отличное образование и путевку в жизнь!» — написала Ольга Крамаренко в марте 2020-го.

Ярославский государственный технический университет

Студенты поделились своими отзывами об учебе в ЯГТУ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На «Яндекс Картах» ЯГТУ имеет рейтинг 4,3 из 5 на основе 93 отзывов. В Google Maps университет получил такую же оценку — 4,3 балла из 5 при 262 отзывах.

В отзывах студенты и выпускники чаще всего отмечают сильную техническую подготовку, квалифицированных преподавателей и хорошую базу для дальнейшей работы по специальности. В то же время некоторые пользователи жалуются на организационные вопросы и состояние отдельных корпусов.

«По учебной части всё прекрасно: заинтересованные преподаватели, всегда готовые помочь, и отличная техническая база. Однако организационные вопросы порой вызывают серьезные трудности», — написала Алена А. в сентябре 2025 года.

«Преимущества этого вуза понимаешь со временем. Здесь дают хорошую базу для дальнейшей работы в технических сферах и профессионального развития», — отметил Евгений Белик в августе 2024 года.

«ЯГТУ — это целый студенческий городок с учебными корпусами, общежитиями, стадионом и автошколой. Но многим зданиям, по мнению студентов, не помешал бы ремонт», — написала Елена М. в феврале 2020 года.

Ярославский государственный медицинский университет

Рейтинг ЯГМУ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На «Яндекс Картах» ЯГМУ имеет рейтинг 4,3 из 5 на основе 530 оценок. В Google Maps оценка немного ниже — 4,1 балла из 5 при 127 отзывах.

Судя по отзывам, студенты и выпускники считают учебу в медицинском университете непростой, но отмечают высокий уровень подготовки и требовательность преподавателей. Многие подчеркивают, что получить образование здесь можно только при серьезном отношении к учебе.

«Учиться было сложно, а большинство преподавателей были требовательны, что крайне важно, учитывая, что вуз готовит будущих врачей», — написал Евгений в феврале 2026 года.

«Хороший вуз. Преподаватели есть сильные, есть и те, к кому возникают вопросы. Если планируете относиться к учебе спустя рукава, лучше сюда не поступать», — поделилась пользователь diana-halilova2014 в июле 2019 года.

«Спасибо, что живой», — лаконично описал свои впечатления от учебы Александр Воскресенский.

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве РФ

Ярославцы поделились своей оценкой обучения в финансовом университете Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

В Google Maps ярославский филиал финансового университета имеет рейтинг 4,4 из 5 на основе 13 отзывов. На «Яндекс Картах» оценка немного ниже — 4,3 балла из 5 при 163 отзывах.

В отзывах студенты и их родители положительно оценивают работу приемной комиссии, отношение преподавателей и организацию внеучебной жизни. В то же время некоторые учащиеся считают требования к дисциплине и посещаемости слишком строгими.

«Университет оставил положительные впечатления еще во время приемной кампании. Сотрудники подробно консультировали по вопросам поступления, помогали с документами и всегда были на связи. Студентам нравятся учеба, преподаватели и внеучебные мероприятия», — написала Кристина К. в декабре 2025 года.

«Контролируют, как в колледже. Если пропускаешь пары, возникают серьезные проблемы», — отметил один из пользователей.

Ярославский государственный агропромышленный университет

Какой рейтинг у аграрного университета в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На «Яндекс Картах» Ярославский государственный аграрный университет имеет рейтинг 4,3 из 5 на основе 199 оценок. В Google Maps вуз получил более высокую оценку — 4,5 балла из 5 при 33 отзывах.

Судя по отзывам, выпускники с теплотой вспоминают годы учебы, отмечают сильный преподавательский состав и полезный жизненный опыт, полученный в университете. В то же время некоторые пользователи считают, что в учебном процессе не хватало практических занятий.

«Самый большой минус — недостаток практики: почти всё время проходило в стенах университета. Но благодаря учебе удалось познакомиться с хорошими людьми, с которыми общаюсь до сих пор», — написал Евгений Жуков в июне 2025 года.

«Было сложно, интересно и весело. Материал преподавали хорошо и подробно. По специальности я не работал, но университет дал много полезного жизненного опыта», — отметил пользователь Плюшкин в 2023 году.

«Это место во многом определило направление моей жизни. Отличные были преподаватели, надеюсь, такими они остаются и сейчас», — поделился Сергей Шабанов в ноябре 2021 года.

Ярославский государственный театральный институт

Рейтинг ЯГТИ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На «Яндекс Картах» ЯГТИ имеет рейтинг 4,3 из 5 на основе 79 отзывов. В Google Maps оценка составляет 4,1 балла из 5, однако там опубликовано всего 18 отзывов.

«Хороший институт. Сын учился там. Была на спектакле — очень понравилось. Теплая обстановка и гостеприимные студенты», — отметила Светлана Шульга в 2025 году.

«Потому что я окончил этот институт, и я всем доволен! Спасибо за образование!» — 2017 году написал анонимный пользователь.

Ранее мы рассказывали, какие направления подготовки в вузах Ярославля оказались самыми дорогими и самыми доступными по стоимости обучения. Также публиковали список специальностей с самым высоким конкурсом на бюджетные места и направления, куда поступить бесплатно заметно проще.