Дешевле полумиллиона нет. Обзор недорогих профессий в вузах Ярославля

- Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ)
- Ярославский государственный педагогический университет (ЯГПУ)
- ЯрГУ им. П. Г. Демидова
- Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
- Ярославский государственный аграрный университет (ЯрГАУ)
- Ярославский государственный медицинский университет
Школьники активно сдают экзамены, уже в июле многие начнут подавать документы в вузы. Кто-то рассматривает возможность поступления только на бюджетные места, однако на ряде направлений их просто нет. При этом даже самые старательные не могут наверняка предугадать, сколько баллов смогут набрать на ЕГЭ и хватит ли их для бюджета.
На этом фоне актуальным становится вопрос о стоимости платного обучения. Сделали обзор, на каких направлениях дешевле всего учиться в университетах Ярославля.
Рейтинг составлен на основе приказов о стоимости обучения для студентов первого курса на 2026/2027 учебный год. Для старших курсов стоимость может отличаться.
ЯГТУ
В ЯГТУ наиболее доступная стоимость обучения на направлениях «Профессиональное обучение по отраслям», «Экономика» и «Менеджмент» — 155 654 рубля в год. За весь период обучения сумма составит 622 616 рублей.
Подороже будут направления «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Стандартизация и метрология», «Управление в технических системах», «Информационные системы и технологии», «Программная инженерия», «Управление качеством». Учеба обойдется в 174 640 рублей в год, или 698 560 рублей за четыре года.
Обучение на направлении «Фундаментальная и прикладная химия» стоит 188 700 рублей в год. По сравнению с другими программами направление можно назвать относительно доступным.
ЯГПУ
В ЯГПУ самая низкая стоимость обучения составляет 160 тысяч рублей в год. В эту категорию входят программы педагогического образования: «Технология и предпринимательство», «Информатика и математика», «Математика и экономика», «Физика и информатика», «Музыкальная культура и исполнительское искусство», «Дошкольное образование», «Начальное образование», «Организация воспитательной работы и молодежная политика».
Чуть дороже, 165 тысяч рублей за год, стоит обучение по направлениям педагогического образования «История и география», «Правоведение и правоохранительная деятельность» и ряду других программ.
ЯрГУ
В Демидовском университете (ЯрГУ) самые доступные специальности обойдутся в 166 750 рублей в год. В эту категорию входят направления «Прикладная математика и информатика», «Математика и компьютерные науки», «Психология», «Реклама и связи с общественностью», «Медиакоммуникации», «Туризм», «История», «Политология», «Филология», «Социальная работа» и ряд других. За полный курс обучения (4 года) сумма составит около 667 тысяч рублей.
Чуть выше стоимость обучения — 170 430 рублей в год — установлена на направлениях «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция» и других программах. В этом случае обучение за четыре года обойдется примерно в 681 720 рублей.
Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
В Финансовом университете стоимость обучения на всех программах очной формы бакалавриата единая — 168 тысяч рублей в год. Университет готовит специалистов по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Медиакоммуникации» и «Журналистика». За четыре года обучения сумма составит 672 тысячи рублей.
ЯрГАУ
В Ярославском государственном аграрном университете стоимость обучения на очной форме по всем направлениям подготовки составляет 174 650 рублей в год. По этой цене обучаются студенты программ «агрохимия и агропочвоведение», «агрономия», «агроинженерия», «технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «ветеринарно-санитарная экспертиза» и «зоотехния».
ЯГМУ
В ЯГМУ наиболее доступная стоимость обучения на направлении «Социальная работа» — 176 098 рублей в год. Срок обучения составляет 4 года, а общая стоимость программы — 704 392 рубля.
Далее следует «Клиническая психология» со стоимостью 193 643 рубля в год. Обучение длится 5 лет и 6 месяцев, а его общая стоимость составляет 1 млн 65 тысяч рублей.
Третье место по доступности занимает «Медико-профилактическое дело» — 200 060 рублей в год. Срок обучения — 6 лет, за весь период подготовки сумма достигает 1 200 360 рублей.
Ранее мы публиковали самые дорогие направления в университетах Ярославля. Узнайте, за обучение какой специальности придется отдать несколько миллионов рублей.