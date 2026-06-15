Дешевле полумиллиона нет. Обзор недорогих профессий в вузах Ярославля

Смотрим цены на обучение в университетах Ярославля в 2026 году Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Алена Косточкина / 76.RU

Школьники активно сдают экзамены, уже в июле многие начнут подавать документы в вузы. Кто-то рассматривает возможность поступления только на бюджетные места, однако на ряде направлений их просто нет. При этом даже самые старательные не могут наверняка предугадать, сколько баллов смогут набрать на ЕГЭ и хватит ли их для бюджета.

На этом фоне актуальным становится вопрос о стоимости платного обучения. Сделали обзор, на каких направлениях дешевле всего учиться в университетах Ярославля.

Рейтинг составлен на основе приказов о стоимости обучения для студентов первого курса на 2026/2027 учебный год. Для старших курсов стоимость может отличаться.

ЯГТУ

В ЯГТУ есть как платные, так и бюджетные места Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ЯГТУ наиболее доступная стоимость обучения на направлениях «Профессиональное обучение по отраслям», «Экономика» и «Менеджмент» — 155 654 рубля в год. За весь период обучения сумма составит 622 616 рублей.

Подороже будут направления «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Стандартизация и метрология», «Управление в технических системах», «Информационные системы и технологии», «Программная инженерия», «Управление качеством». Учеба обойдется в 174 640 рублей в год, или 698 560 рублей за четыре года.

Обучение на направлении «Фундаментальная и прикладная химия» стоит 188 700 рублей в год. По сравнению с другими программами направление можно назвать относительно доступным.

ЯГПУ

В ЯГПУ в самые бюджетные входят направления, связанные с педагогикой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ЯГПУ самая низкая стоимость обучения составляет 160 тысяч рублей в год. В эту категорию входят программы педагогического образования: «Технология и предпринимательство», «Информатика и математика», «Математика и экономика», «Физика и информатика», «Музыкальная культура и исполнительское искусство», «Дошкольное образование», «Начальное образование», «Организация воспитательной работы и молодежная политика».

Чуть дороже, 165 тысяч рублей за год, стоит обучение по направлениям педагогического образования «История и география», «Правоведение и правоохранительная деятельность» и ряду других программ.

ЯрГУ

В ЯрГУ им. Демидова самая низкая стоимость за год обучения — почти 167 тысяч рублей Источник: Алена Косточкина / 76.RU

В Демидовском университете (ЯрГУ) самые доступные специальности обойдутся в 166 750 рублей в год. В эту категорию входят направления «Прикладная математика и информатика», «Математика и компьютерные науки», «Психология», «Реклама и связи с общественностью», «Медиакоммуникации», «Туризм», «История», «Политология», «Филология», «Социальная работа» и ряд других. За полный курс обучения (4 года) сумма составит около 667 тысяч рублей.

Чуть выше стоимость обучения — 170 430 рублей в год — установлена на направлениях «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция» и других программах. В этом случае обучение за четыре года обойдется примерно в 681 720 рублей.

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве РФ

В финансовом университете на всех направлениях одна стоимость обучения Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

В Финансовом университете стоимость обучения на всех программах очной формы бакалавриата единая — 168 тысяч рублей в год. Университет готовит специалистов по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Медиакоммуникации» и «Журналистика». За четыре года обучения сумма составит 672 тысячи рублей.

ЯрГАУ

В Аграрном университете на всех направлениях очного отделения также фиксированная стоимость обучения Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославском государственном аграрном университете стоимость обучения на очной форме по всем направлениям подготовки составляет 174 650 рублей в год. По этой цене обучаются студенты программ «агрохимия и агропочвоведение», «агрономия», «агроинженерия», «технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «ветеринарно-санитарная экспертиза» и «зоотехния».

ЯГМУ

В медицинском университете, в сравнении с другими вузами Ярославля, самое дорогое обучение Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В ЯГМУ наиболее доступная стоимость обучения на направлении «Социальная работа» — 176 098 рублей в год. Срок обучения составляет 4 года, а общая стоимость программы — 704 392 рубля.

Далее следует «Клиническая психология» со стоимостью 193 643 рубля в год. Обучение длится 5 лет и 6 месяцев, а его общая стоимость составляет 1 млн 65 тысяч рублей.

Третье место по доступности занимает «Медико-профилактическое дело» — 200 060 рублей в год. Срок обучения — 6 лет, за весь период подготовки сумма достигает 1 200 360 рублей.