Попробуй пробиться: топ самых сложных для поступления направлений в вузах Ярославля — обзор

Осталось совсем немного до сезона ЕГЭ, после которого нужно окончательно определиться, в какой университет поступать. Для будущих абитуриентов мы решили посмотреть, на какие направления в вузах Ярославля попасть сложнее всего.

При написании материала мы ориентировались на проходные баллы за 2025 год. Проходной балл — это минимальное количество баллов, с которым абитуриент может поступить на выбранную программу в вуз. Этот показатель формируется по результатам ЕГЭ как сумма трех экзаменов. Каждый год проходной балл разный. Обычно при поступлении абитуриенты ориентируются на баллы предыдущего года.

ЯрГУ имени Демидова

В Демидовском университете в 2025 году наиболее высокие результаты показали абитуриенты направления «юриспруденция». Здесь максимальный балл составил 288, а проходной на бюджет — 260.

На направлении «экономика» конкуренция оказалась особенно плотной: верхний результат составил 279 баллов, а минимальный балл для зачисления на бюджет — 268.

На «менеджмент» проходной заметно ниже: при максимуме в 276 баллов он остановился на отметке 233. Похожая картина и на «истории»: здесь абитуриенты набирали до 274 баллов, а проходной составил 212. Близкие показатели и у «туризма»: максимум — 274 балла, минимум для бюджета — 204.

Та же верхняя планка (274 балла) зафиксирована и на направлении «организация работы с молодежью», однако проходной оказался чуть выше, чем у «туризма», — 205 баллов.

ЯГПУ имени Ушинского

В педагогическом университете конкуренция разнится от направления к направлению. Самые высокие результаты зафиксированы на «логопедии». Здесь максимальный балл достиг 292, а проходной на бюджет составил 248.

Следом идет «начальное образование»: абитуриенты показывали до 289 баллов, при этом минимальный результат для зачисления на бюджет оказался на уровне 228.

Традиционно высокие требования сохраняются и на языковых программах. Так, на направлении «английский язык и китайский язык» максимальный балл составил 279, а проходной — 252. На профиле «английский язык и арабский язык» результаты чуть ниже: верхняя планка — 262 балла, минимальный проходной — 230.

ЯГТУ

В Ярославском государственном техническом университете самые высокие суммы баллов при поступлении зафиксированы на направлениях «фундаментальная и прикладная химия» и «биотехнология» — до 286 баллов, пройти на бюджет можно было с цифрой в 229 баллов.

Следом идет «программная инженерия»: максимальный результат абитуриентов, зачисленных на бюджет, составил 280 баллов, минимальный — 222.

Немного ниже показатели на направлении «строительство». Здесь верхняя планка достигла 277 баллов, минимальная для бюджета — 195.

Особняком стоит «архитектура»: минимальный проходной балл на бюджет составил 308, а максимальный результат за прошлый год достиг 351 балла — это лучший показатель среди студентов.

Для поступления на направление «архитектура» необходимы результаты ЕГЭ по русскому языку и профильной математике, а также два творческих экзамена, которые проводятся в университете, — академический рисунок и графика.

ЯГМУ

В ярославском государственном медицинском университете традиционно высокий конкурс на зачисление. Сложнее всего поступить на бюджет по программе «стоматология». Максимальный результат составил 280 баллов, а проходной балл — 223.

Ниже оказались результаты по «лечебному делу»: верхняя планка — 286 баллов, минимальный балл зачисленных — 162.

На направлении «медицинская кибернетика» конкуренция оказалась меньше: лучший результат — 233 балла, проходной на бюджет — 170.

Финансовый университет при Правительстве РФ

В финансовом университете в 2025 году сложнее всего было поступить на бюджет на направление «экономика». Наивысший проходной балл составил 286 баллов, наименьший, с которым попадали на бюджет, — 246. На втором месте — «медиакоммуникации» — 262 балла — лучший результат, 239 — минимальный. Чуть ниже оказались результаты на направлении «журналистика» — 260 и 234 балла соответственно.

Аграрный университет

В аграрном университете самые высокие баллы показали три направления. Лидером стала «агрохимия и агропочвоведение» с профилем «экологическое проектирование»: максимальный балл на бюджетном отделении достиг 270, минимальный — 145.

На втором месте оказалась «агроинженерия» (профиль «машины и оборудование в агробизнесе») с максимумом — 264 и проходным — 193.

Третью позицию заняла «агрономия» с профилем «ландшафтный дизайн»: здесь верхний балл составил 233, нижний — 156.

