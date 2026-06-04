Диплом за миллионы. Смотрим, на каких направлениях дороже всего учиться в Ярославле

Смотрим цены на обучение в вузах Ярославля в 2026 году Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В вузах Ярославля утвердили стоимость обучения на платных отделениях на 2026–2027 учебный год. Предлагаем вместе посмотреть, какое образование получить дороже всего в прямом смысле.

Стоит учитывать, что все указанные ниже цены актуальны для студентов первого курса. Для старших курсов стоимость обучения может отличаться, поскольку обычно она ежегодно индексируется.

Аграрный университет

В ЯрГАУ на всех направлениях очного отделения одинаковая стоимость обучения Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Аграрном университете Ярославля стоимость обучения на очной форме по всем направлениям подготовки составляет 174 650 рублей в год. По этой цене обучаются студенты программ «Агрохимия и агропочвоведение», «Агрономия», «Агроинженерия», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Ветеринарно-санитарная экспертиза» и «Зоотехния».

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского

В Ярославском педагогическом университете самое дорогое обучение на направлениях, связанных с иностранными языками Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ЯГПУ имени К. Д. Ушинского стоимость обучения на разных направлениях варьируется в зависимости от профиля. Самыми дорогими стали программы «Английский язык и китайский язык», а также «Лингвистика: китайский язык и межкультурная коммуникация» — обучение на них стоит около 180 тысяч рублей в год. Полный курс обойдётся в 720 тысяч рублей.

Чуть дешевле выйдут направления «Журналистика» и «Дизайн» — примерно по 170 тысяч рублей в год.

На остальных программах стоимость обучения ниже и составляет в среднем от 160 до 168 тысяч рублей в год.

ЯрГУ им. П. Г. Демидова

Стали известны цены на обучение в Демидовском университете Ярославля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Самыми дорогими направлениями бакалавриата в ЯрГУ имени П. Г. Демидова в 2026/2027 учебном году стали IT- и технические специальности. Стоимость обучения на них достигает почти 190 тысяч рублей в год.

Больше всего за учебу заплатят иностранные студенты, поступившие на направление «Прикладная информатика»: один год обучения для них стоит 198 605 рублей, а полный четырехлетний курс — 794 420 рублей. Для граждан России обучение на этом же направлении дешевле — 189 175 рублей в год.

Стоимость обучения на уровне 189 175 рублей в год (756 700 рублей за весь курс) установлена сразу для нескольких направлений физико-технического, технического и естественно-научного профиля. В этот перечень входят «Физика», «Радиофизика», «Радиотехника», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Электроника и наноэлектроника», а также «Химия», «Экология и природопользование», «Биология», «Прикладная информатика» и «Программная инженерия».

При этом обучение на экономических и гуманитарных специальностях заметно дешевле — от 166 до 170 тысяч рублей в год.

ЯГТУ

В ЯГТУ отучится на «Дизайн» выйдет больше, чем в миллион рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославском государственном техническом университете (ЯГТУ) можно выделить несколько направлений с самой высокой стоимостью обучения.

Самым дорогим стало направление «Дизайн»: обучение здесь стоит 287 634 рубля в год, а за весь период обучения сумма достигает 1 150 536 рублей.

Далее следует «Кораблестроение, океанотехника и системы объектов морской инфраструктуры» — 194 978 рублей в год, или 779 912 рублей за весь курс.

Замыкает список самых дорогих направлений «Архитектура» (5 лет обучения): 185 278 рублей в год, что в сумме составляет 926 390 рублей за все время.

ЯГМУ

В медицинском университете стоимость обучения за год доходит почти до 400 тысяч рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ЯГМУ стоимость обучения зависит от выбранного направления. Самой дорогой программой стала «Стоматология» — год обучения обойдется в 390 тысяч рублей. Полная стоимость пятилетнего курса составляет 1 млн 950 тысяч рублей.

Обучение по направлению «Медицинская биохимия» стоит 318 928 рублей в год. За шесть лет студентам или их родителям придется заплатить 1 млн 912 968 рублей.

Чуть дешевле обходится «Лечебное дело» — 296 тысяч рублей в год. Полная стоимость обучения составляет 1 млн 770 тысяч рублей за шесть лет. При этом для иностранных студентов обучение на «Лечебном деле» значительно дороже. Один год стоит 395 тысяч рублей, а весь курс — 2 млн 370 тысяч рублей.

В ярославском филиале Финансового университета при Правительстве РФ пока нет данных по актуальным ценам на обучение на 2026/2027 учебный год.