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«Поступлю, чтобы не забрали в армию»: сериальные кадры с ЕГЭ по русскому языку из ярославского колледжа

Только посмотрите, каким может быть экзамен

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Содержание
Выпускники много улыбались, словно волнения перед экзаменом не существовало | Источник: Александр Куренной / 76.RUВыпускники много улыбались, словно волнения перед экзаменом не существовало | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Выпускники много улыбались, словно волнения перед экзаменом не существовало

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

4 июня 2026 года школьники со всей России сдавали единый государственный экзамен по русскому языку. Это обязательный тест для всех выпускников 11-х классов. Он необходим для получения аттестата и поступления в любой вуз.

Мы побывали в Провинциальном колледже Ярославля, где в этот день царила особая атмосфера. Вместо стресса и тревожных лиц мы увидели счастливых выпускников, словно уже готовых к новой жизни. Фотограф 76.RU запечатлел эти моменты — снимки получились, похожие на молодежный сериал.

А ещё поговорили с ребятами о планах на будущее.

Ученики собираются у дверей колледжа | Источник: Александр Куренной / 76.RUУченики собираются у дверей колледжа | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ученики собираются у дверей колледжа

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Провинциальный колледж — школа для старшеклассников. Сюда можно поступить после 9-го класса, пройдя предварительные испытания. Классы старшей школы углубленно изучают разные направления: естественнонаучное (химия, биология, экология), гуманитарное (русский язык, литература — один класс, история и право — другой), социально-экономическое (экономика, математика), технологическое (математика, информатика, физика).

Деловой стиль в одежде? Ярославцы предпочитают комфортный | Источник: Александр Куренной / 76.RUДеловой стиль в одежде? Ярославцы предпочитают комфортный | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Деловой стиль в одежде? Ярославцы предпочитают комфортный

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Любимая кофта на экзамен&nbsp;— отличное решение | Источник: Александр Куренной / 76.RUЛюбимая кофта на экзамен&nbsp;— отличное решение | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Любимая кофта на экзамен — отличное решение

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Пропускной пункт на входе в школу | Источник: Александр Куренной / 76.RUПропускной пункт на входе в школу | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Пропускной пункт на входе в школу

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ученики сдают вещи, которые запрещено брать с собой на экзамен | Источник: Александр Куренной / 76.RUУченики сдают вещи, которые запрещено брать с собой на экзамен | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ученики сдают вещи, которые запрещено брать с собой на экзамен

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Каждого ученика проверили металлодетектором | Источник: Александр Куренной / 76.RUКаждого ученика проверили металлодетектором | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Каждого ученика проверили металлодетектором

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Тщательный досмотр | Источник: Александр Куренной / 76.RUТщательный досмотр | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Тщательный досмотр

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Во время проверки осматривали даже подошвы обуви учеников | Источник: Александр Куренной / 76.RUВо время проверки осматривали даже подошвы обуви учеников | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Во время проверки осматривали даже подошвы обуви учеников

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Сам экзамен проходил на втором этаже колледжа | Источник: Александр Куренной / 76.RUСам экзамен проходил на втором этаже колледжа | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сам экзамен проходил на втором этаже колледжа

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Большинство учеников были в отличном настроении | Источник: Александр Куренной / 76.RUБольшинство учеников были в отличном настроении | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Большинство учеников были в отличном настроении

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

И смело шли к аудиториям, в которых им предстояло решать свое будущее | Источник: Александр Куренной / 76.RUИ смело шли к аудиториям, в которых им предстояло решать свое будущее | Источник: Александр Куренной / 76.RU

И смело шли к аудиториям, в которых им предстояло решать свое будущее

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ребята поддерживали друг друга перед экзаменом | Источник: Александр Куренной / 76.RUРебята поддерживали друг друга перед экзаменом | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ребята поддерживали друг друга перед экзаменом

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Кем хотят стать в будущем

Ритуал перед экзаменом | Источник: Александр Куренной / 76.RUРитуал перед экзаменом | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ритуал перед экзаменом

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

«У нас троих одинаковый выбор экзаменов — информатика и профильная математика. Эти предметы даются мне достаточно легко. В будущем я хотела бы заниматься программированием. У меня был выбор между лингвистическим направлением и IT, но, несмотря на высокую конкуренцию в сфере IT, мне показалось, что это направление подходит мне больше», — рассказала Маша.

Она и двое её одноклассников улыбались и хлопали паспортами — это ритуал друзей перед экзаменов.

«Я пошёл в IT, потому что поздно задумался о том, кем хотел бы стать. Я понял, что хочу быть архитектором, но подготовиться к вступительным экзаменам уже не успею. Поэтому сейчас поступлю в вуз, чтобы меня не забрали в армию, а потом постараюсь переквалифицироваться», — поделился Николай.

Не все точно знают, кем хотят стать | Источник: Александр Куренной / 76.RUНе все точно знают, кем хотят стать | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Не все точно знают, кем хотят стать

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

«Из экзаменов я выбрал историю, физику, информатику, русский язык и профильную математику. Родители на мой выбор никак не влияли. Честно, пока не думал, кем бы я хотел стать. Хочу посмотреть на результаты единого экзамена и там уже решить.» — рассказал корреспонденту 76.RU Артём.

Разве скажете, что эти ребята собираются сдавать один из самых важных экзаменов? | Источник: Александр Куренной / 76.RUРазве скажете, что эти ребята собираются сдавать один из самых важных экзаменов? | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Разве скажете, что эти ребята собираются сдавать один из самых важных экзаменов?

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Но некоторые всё же были более сосредоточены | Источник: Александр Куренной / 76.RUНо некоторые всё же были более сосредоточены | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Но некоторые всё же были более сосредоточены

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ученики много общались между собой | Источник: Александр Куренной / 76.RUУченики много общались между собой | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ученики много общались между собой

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

А потом разошлись по аудиториям | Источник: Александр Куренной / 76.RUА потом разошлись по аудиториям | Источник: Александр Куренной / 76.RU

А потом разошлись по аудиториям

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На входе у школьников проверяли паспорта | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа входе у школьников проверяли паспорта | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На входе у школьников проверяли паспорта

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Согласно правилам, воду и еду необходимо было оставить в коридоре | Источник: Александр Куренной / 76.RUСогласно правилам, воду и еду необходимо было оставить в коридоре | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Согласно правилам, воду и еду необходимо было оставить в коридоре

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ещё немного, и экзамен начнется | Источник: Александр Куренной / 76.RUЕщё немного, и экзамен начнется | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ещё немного, и экзамен начнется

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Школьникам провели инструктаж | Источник: Александр Куренной / 76.RUШкольникам провели инструктаж | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Школьникам провели инструктаж

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Остаётся только пожелать всем выпускникам успешной сдачи экзаменов! | Источник: Александр Куренной / 76.RUОстаётся только пожелать всем выпускникам успешной сдачи экзаменов! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Остаётся только пожелать всем выпускникам успешной сдачи экзаменов!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ранее мы показывали, в какой атмосфере прошел последний звонок в одной из ярославских школ, где ведущими были сами ученики.

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Комментарии
2
Гость
18 минут
Попасть в армию и отдать долг это голубая мечта любого представителя глубинного народа
Гость
1 минута
Это моя первая школа 64, спасибо что напомнили.
Читать все комментарии
Гость
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