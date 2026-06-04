«Поступлю, чтобы не забрали в армию»: сериальные кадры с ЕГЭ по русскому языку из ярославского колледжа

Содержание Кем школьники хотят стать в будущем

Выпускники много улыбались, словно волнения перед экзаменом не существовало Источник: Александр Куренной / 76.RU

4 июня 2026 года школьники со всей России сдавали единый государственный экзамен по русскому языку. Это обязательный тест для всех выпускников 11-х классов. Он необходим для получения аттестата и поступления в любой вуз.

Мы побывали в Провинциальном колледже Ярославля, где в этот день царила особая атмосфера. Вместо стресса и тревожных лиц мы увидели счастливых выпускников, словно уже готовых к новой жизни. Фотограф 76.RU запечатлел эти моменты — снимки получились, похожие на молодежный сериал.

А ещё поговорили с ребятами о планах на будущее.

Ученики собираются у дверей колледжа Источник: Александр Куренной / 76.RU

Провинциальный колледж — школа для старшеклассников. Сюда можно поступить после 9-го класса, пройдя предварительные испытания. Классы старшей школы углубленно изучают разные направления: естественнонаучное (химия, биология, экология), гуманитарное (русский язык, литература — один класс, история и право — другой), социально-экономическое (экономика, математика), технологическое (математика, информатика, физика).

Деловой стиль в одежде? Ярославцы предпочитают комфортный Источник: Александр Куренной / 76.RU

Любимая кофта на экзамен — отличное решение Источник: Александр Куренной / 76.RU

Пропускной пункт на входе в школу Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ученики сдают вещи, которые запрещено брать с собой на экзамен Источник: Александр Куренной / 76.RU

Каждого ученика проверили металлодетектором Источник: Александр Куренной / 76.RU

Тщательный досмотр Источник: Александр Куренной / 76.RU

Во время проверки осматривали даже подошвы обуви учеников Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сам экзамен проходил на втором этаже колледжа Источник: Александр Куренной / 76.RU

Большинство учеников были в отличном настроении Источник: Александр Куренной / 76.RU

И смело шли к аудиториям, в которых им предстояло решать свое будущее Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ребята поддерживали друг друга перед экзаменом Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кем хотят стать в будущем

Ритуал перед экзаменом Источник: Александр Куренной / 76.RU

«У нас троих одинаковый выбор экзаменов — информатика и профильная математика. Эти предметы даются мне достаточно легко. В будущем я хотела бы заниматься программированием. У меня был выбор между лингвистическим направлением и IT, но, несмотря на высокую конкуренцию в сфере IT, мне показалось, что это направление подходит мне больше», — рассказала Маша.

Она и двое её одноклассников улыбались и хлопали паспортами — это ритуал друзей перед экзаменов.

«Я пошёл в IT, потому что поздно задумался о том, кем хотел бы стать. Я понял, что хочу быть архитектором, но подготовиться к вступительным экзаменам уже не успею. Поэтому сейчас поступлю в вуз, чтобы меня не забрали в армию, а потом постараюсь переквалифицироваться», — поделился Николай.

Не все точно знают, кем хотят стать Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Из экзаменов я выбрал историю, физику, информатику, русский язык и профильную математику. Родители на мой выбор никак не влияли. Честно, пока не думал, кем бы я хотел стать. Хочу посмотреть на результаты единого экзамена и там уже решить.» — рассказал корреспонденту 76.RU Артём.

Разве скажете, что эти ребята собираются сдавать один из самых важных экзаменов? Источник: Александр Куренной / 76.RU

Но некоторые всё же были более сосредоточены Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ученики много общались между собой Источник: Александр Куренной / 76.RU

А потом разошлись по аудиториям Источник: Александр Куренной / 76.RU

На входе у школьников проверяли паспорта Источник: Александр Куренной / 76.RU

Согласно правилам, воду и еду необходимо было оставить в коридоре Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ещё немного, и экзамен начнется Источник: Александр Куренной / 76.RU

Школьникам провели инструктаж Источник: Александр Куренной / 76.RU

Остаётся только пожелать всем выпускникам успешной сдачи экзаменов! Источник: Александр Куренной / 76.RU