«Поступлю, чтобы не забрали в армию»: сериальные кадры с ЕГЭ по русскому языку из ярославского колледжа

4 июня 2026 года школьники со всей России сдавали единый государственный экзамен по русскому языку. Это обязательный тест для всех выпускников 11-х классов. Он необходим для получения аттестата и поступления в любой вуз.
Мы побывали в Провинциальном колледже Ярославля, где в этот день царила особая атмосфера. Вместо стресса и тревожных лиц мы увидели счастливых выпускников, словно уже готовых к новой жизни. Фотограф 76.RU запечатлел эти моменты — снимки получились, похожие на молодежный сериал.
А ещё поговорили с ребятами о планах на будущее.
Провинциальный колледж — школа для старшеклассников. Сюда можно поступить после 9-го класса, пройдя предварительные испытания. Классы старшей школы углубленно изучают разные направления: естественнонаучное (химия, биология, экология), гуманитарное (русский язык, литература — один класс, история и право — другой), социально-экономическое (экономика, математика), технологическое (математика, информатика, физика).
Кем хотят стать в будущем
«У нас троих одинаковый выбор экзаменов — информатика и профильная математика. Эти предметы даются мне достаточно легко. В будущем я хотела бы заниматься программированием. У меня был выбор между лингвистическим направлением и IT, но, несмотря на высокую конкуренцию в сфере IT, мне показалось, что это направление подходит мне больше», — рассказала Маша.
Она и двое её одноклассников улыбались и хлопали паспортами — это ритуал друзей перед экзаменов.
«Я пошёл в IT, потому что поздно задумался о том, кем хотел бы стать. Я понял, что хочу быть архитектором, но подготовиться к вступительным экзаменам уже не успею. Поэтому сейчас поступлю в вуз, чтобы меня не забрали в армию, а потом постараюсь переквалифицироваться», — поделился Николай.
«Из экзаменов я выбрал историю, физику, информатику, русский язык и профильную математику. Родители на мой выбор никак не влияли. Честно, пока не думал, кем бы я хотел стать. Хочу посмотреть на результаты единого экзамена и там уже решить.» — рассказал корреспонденту 76.RU Артём.
Ранее мы показывали, в какой атмосфере прошел последний звонок в одной из ярославских школ, где ведущими были сами ученики.