Образование Выпускникам можно не сдавать ЕГЭ в этом году: кому это доступно

Часть школьников могут отказаться от сдачи в ЕГЭ и поступить в вуз по внутренним экзаменам. Объясняем, у кого есть такое право.

Согласно действующему законодательству, сдать внутренние экзамены в университете могут ученики с инвалидностью, дети медработников, умерших от COVID‑19, и выпускники колледжей и других вузов. Также это доступно:

  • абитуриентам, которые поступают в вузы в Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях;

  • абитуриентам, которые имели постоянную регистрацию в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на момент 30 сентября 2022 года, при поступлении в любые вузы страны;

  • иностранцам и лицам без гражданства;

  • военнослужащим, сотрудникам силовых ведомств, участникам СВО и их детям.

Добавим, что победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников и спортивных соревнований, а также абитуриенты, которые поступают по квоте, могут не сдавать вступительные экзамены.

«Если сдаете ЕГЭ и внутреннее испытание по одному и тому же предмету, при поступлении будет учитываться лучший результат. Вузы могут проводить дополнительные вступительные испытания творческой или профессиональной направленности», — отмечается на портале Госуслуг.

С 1 июня стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Он продлится по 9 июля включительно.

С 22 июня по 25 июня начнутся резервные дни для сдачи всех предметов. 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать один предмет. Полный график всех экзаменов мы опубликовали здесь.

Для сдающих ЕГЭ Рособрнадзор составил ряд правил, за нарушение которых могут выгнать с экзамена. Ознакомьтесь с ними, чтобы не нарваться на проблемы.

Виктория Корнеева
Гость
24 апреля, 21:59
Как это отказаться от скрепы.
