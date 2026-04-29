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Образование Мнение «Работаем за еду»: крик души педагога о низких зарплатах и «рабстве» в школе

«Работаем за еду»: крик души педагога о низких зарплатах и «рабстве» в школе

О незащищенности, низких зарплатах, «хотелках» чиновников и современных родителях

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В школах уже серьезный дефицит учителей, и с годами ситуация лучше не становится | Источник: Дарья Пона В школах уже серьезный дефицит учителей, и с годами ситуация лучше не становится | Источник: Дарья Пона

В школах уже серьезный дефицит учителей, и с годами ситуация лучше не становится

Источник:

Дарья Пона

Учителя — одна из самых терпеливых категорий бюджетников: жалобы от них редко становятся публичными. Но ком проблем нарастает, и нервы выдерживают не у всех. Громкие скандалы — вроде недавнего случая, когда педагог сорвался на мат прямо на уроке, — лишь верхушка айсберга. С чем на самом деле сталкиваются учителя и почему бегут из школ? Честный монолог педагога о своей работе — в анонимной колонке для 74.RU.

Учителя — это самая беззащитная категория работников на сегодняшний день! Как изначально педагог был рабом в Древней Греции, так и остался. Мы работаем, грубо говоря, за еду. И пусть не чешут языком разного рода чиновники — от районных управлений до федеральных министров, — что у учителей высокая зарплата. Это ложь чистейшей воды. Оклад учителя за ставку — меньше 20 тысяч рублей. Напомню, по Трудовому кодексу под ставкой учителя понимается 18 часов уроков и 18 часов на подготовку. При этом минимальный размер оплаты труда сегодня — больше 27 тысяч рублей. И чтобы получать эти фантастические зарплаты, учитель должен работать на две ставки, брать на себя классное руководство, дополнительное образование и прочее.

Вся школа — от директора до рядового учителя — рабы «хотелок» управлений, министерств, «Движения первых», глав районов и других вышестоящих инстанций. «Пушкинскую карту» надо завести на всех подростков? Пусть школа занимается! Рассказать родителям про электронные удостоверения многодетных? Пусть школа занимается! Провести «Диктанты Победы», географические, этнографические, космические и прочее? Пусть школа занимается! Собрать волонтеров на раздачу ленточек, значков, флешмобы и так далее? Пусть школа занимается! А мы придем и пофоткаемся!

Что бы ни случилось с ребенком, виновата школа. Ребенок повздорил с родителями и шагнул из окна — виновата школа! Ребенку родители подарили мопед, и он на нем разбился — виновата школа! Ребенок схватил нож и кого-то резанул — виновата школа!

Две трети родителей считают, что их ребенок — ангел. Они до хрипоты доказывают, что школа врет о поведении на уроках, о курении вейпов, о распитии спиртных напитков, об употреблении снюсов, о многочисленных прогулах и опозданиях. Притом что учителя находятся с их чадами по полдня, а родители — всего несколько часов утром и вечером. Они же лучше знают!

И в том, что дети не хотят учиться, тоже виновата школа. Это ведь школа им покупает смартфоны и разрешает днями и ночами рубиться в игры! Это ведь школа оплачивает им многочисленных репетиторов, и дети на уроках сидят королями, ничего не делают, потому что репетитор им всё подготовит! Это ведь школа им внушает, что учителя все плохие и придираются! Это ведь школа их отговаривает готовиться к экзаменам!

Нехватка учителей в школе достигла катастрофических размахов. Потому что современная молодежь — это не комсомольцы с их ударным трудом, они хотят зарабатывать или, по крайней мере, работать в комфортных условиях. А то, что происходит сегодня в школе, это не для нынешней, уж простите, в основном слабохарактерной молодежи, которая не хочет лишний раз выходить из зоны комфорта. И заработок учителя — это не их уровень. Доставка еды на мопеде за неделю может принести больший доход, нежели работа в школе за то же время.

При нынешнем отношении к школе наше государство никогда не решит проблему кадрового голода. Работать одновременно учителями физкультуры и физики, русского и химии, истории и биологии будут только преданные своему делу педагоги (читайте — рабы). Поэтому в школе остается поколение комсомольцев, которые ударным трудом сегодня пытаются выжить. Потому что у школы, у учителей нет прав. Всё, что они делают, чтобы хоть что-то слепить из нынешнего поколения, они делают на свой страх и риск. Школа не имеет права наказать ребенка и родителя за то, что учителя послали матом. Школа не имеет права забирать телефон, потому что это чужая собственность. Школа вообще ни на что не имеет прав. И пусть говорят с высоких трибун: «Мы защитим учителя» — по факту ничего не происходит. Чтобы учителя защитили, ему нужно погибнуть от рук молодого отморозка, которого он же вчера учил писать, считать, читать.

К сожалению, ситуация ухудшается с каждым днем. Учителя из школы бегут. Недалек тот час, когда в школе никого не останется. Задумайтесь. Какое общество вы хотите завтра: неучей, которые могут общаться языком силы, перцовых баллонов и ножей, или общество думающих людей, которые создают, строят, мечтают? Это ведь зависит от школы, а она сегодня умирает!

Учитель челябинской школы

Педагог, которому не все равно, что сейчас происходит в системе образования

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Школа Учитель Зарплата
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Комментарии
63
Гость
2 мая, 18:05
А статья все же о другом. Пусть от школы отстанут и она наконец-то займется своей работой, а не исполнением хотелок.
Гость
2 мая, 17:54
Мамашка нервно воскликнула: «А что, разве перцовый баллончик в школу носить запрещено?»
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Гость
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