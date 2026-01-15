Двоечник или отличник? Пройдите наш тест и узнайте, кто вы в мире русского языка

3 / 10

Запятые, снова запятые! Давайте разбираться. Где тут они нужны, а где нет?

Павел (1) задумавшийся о чем-то и глядевший себе под ноги (2) рассеянно кивал кудрявой головой в такт моим словам, но вдруг резко остановился (3) замерев с открытым от недоумения ртом (4) и (5) попятившись (6) осел на землю от ужаса.