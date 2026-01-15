Двоечник или отличник? Пройдите наш тест и узнайте, кто вы в мире русского языка

Поначалу русский язык кажется довольно простым. Пока не встречаешься с его правилами, двойными согласными, пунктуацией и другими особенностями, превращающими его в головоломку. Чтобы каждый мог выплыть из этого водоворота сложностей, мы составили этот тест.
В нем 10 вопросов, которые как следует освежат в вашей памяти правила русского языка. А может быть, вам и не нужно ничего освежать и вы и без того знаете все назубок? Давайте проверим, кто тут настоящий знаток русского языка, а кто любил уроки только из-за того, что после них неминуемо наступала перемена.
Разминка! Главная проблема со словом «дил(л)ем(м)а» — это его написание. Как напишите?
«Дилемма», конечно
Только «дилема»
Исключительно «диллема»
«Диллемма» и никак иначе
А теперь разберемся с запятыми. Укажите предложение, в котором нужно поставить две запятые (знаки препинания не расставлены).
В гуашевой живописи преимущество имеют плоские и круглые кисти.
Я вынул из ящика стола тяжелые списки романа и черновые тетради и начал их жечь.
Сердце то вдруг задрожит и забьется то безвозвратно тонет в воспоминаниях.
Можно любить родник или тропинку тихое озеро или густой лес синюю ночь или светлое утро.
Запятые, снова запятые! Давайте разбираться. Где тут они нужны, а где нет?
Павел (1) задумавшийся о чем-то и глядевший себе под ноги (2) рассеянно кивал кудрявой головой в такт моим словам, но вдруг резко остановился (3) замерев с открытым от недоумения ртом (4) и (5) попятившись (6) осел на землю от ужаса.
1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 3, 4, 6
1, 2, 3, 4
1, 3, 5
Есть в русском языке слова, которые многие используют неправильно. Одно из них — «конгениальный». Что же оно означает?
Очень умный
Эпатажный
Близкий по духу
Возвышенный
Задание из ЕГЭ. Укажите цифру(-ы), на месте которой (-ых) пишется нн.
Опера С. С. Прокофьева «Война и мир», написа(1)ая по роману Л. Н. Толстого, реше(2)а в духе традицио(3)ой русской оперной музыки XIX века.
1, 2
2, 3
1, 3
3
Повышаем сложность. Укажите варианты ответов, в которых НЕ с выделенным словом пишется РАЗДЕЛЬНО. Запишите номера ответов.
1. (НЕ)ВЫСОКОЕ облачное небо виднелось над горами.
2. Над озером догорал (НЕ)ЯРКИЙ, но очень красивый закат.
3. (НЕ)ПОНЯТЫЙ никем из присутствующих, Меркулов решил покинуть аудиторию.
4. (НЕ)ДОЖИДАЯСЬ разрешения, Григорий решительно вошел в комнату.
5. Кустики брусники усыпаны еще (НЕ)СОЗРЕВШИМИ ягодами.
1, 2, 4
2, 3
3, 4, 5
1, 4, 5
Ситуация: родственница на Пасху поздравляет вас и пишет: «Христос воскресе!» Что вы напишете ей в ответ?
Во истину воскресе!
Воистину воскресе!
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1. Гр…маса, г…рлянда, ген…альный.
2. Г…вядина, приг…релый, г…рмония.
3. Д…виз, раст…реть, ж…тон.
4. Ж…мчужина, пож…мать, им…тация.
5. Ц…кл, ц…новка, иниц…атива.
1, 2, 5
1, 4, 5
1, 3, 5
2, 3, 5
В этом предложении есть лишнее слово. Сможете найти его?
Многие ощущают настоятельную потребность в метких и запоминающихся обзорах новинок, в предварительных анонсах, которые позволяют читателю осознанно выбрать нужную ему книгу.
Предварительных
Ему
Осознанно
Читателю
И еще раз ударения. Укажите варианты ответов, в которых верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук.
1. ЛгалА
2. ОдОлжить
3. НефтепрОвод
4. ОблегчЕнный
5. ДОверху
1, 2, 4, 5
1, 3, 4, 5
1, 4, 5
1, 2, 3