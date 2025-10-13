Как изменится зарплата учителей после объединения школ? Ответ Минобра

Сколько зарабатывают учителя в Ярославской области Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В Министерстве образования Ярославской области разъяснили, когда изменят зарплаты сотрудникам на фоне реорганизации школ и детсадов. Таким вопросом задалась попавшая под оптимизацию сотрудница школы № 52 Заволжского района Елена.

Изначально Елена работала учителем и заместителем директора по учебно-воспитательной работе, однако с 1 октября со второй должности была сокращена.

«Как мне объяснила администрация школы, моя заработная плата сохранится точно такой же, и за октябрь, и за ноябрь. Повысится она или понизится далее, никто нам пока не может дать ответ. Пока не распределят внутри ОК отдельные административные нагрузки, т. е. частично мой бывший функционал», — обратила внимание в беседе с 76.RU Елена.

Школа № 52 вошла в образовательный кластер № 16, в котором также работают школа № 48 и детские сады № 74, 30, 100, 148, 150.

По ее словам, в сформированных образовательных комплексах ни административный, ни вспомогательный персонал на сегодняшний день не имеет повышения в зарплате.

Во вновь образованных образовательных комплексах повышения или перерасчета не было, а это утверждается в настоящем времени, что приводит в смущение работников образования. Елена учитель образовательного комплекса № 16

Когда в школах пересчитают зарплаты?

В Министерстве образования Ярославской области пояснили, что образовательные комплексы фактически заработали с 1 октября. Перерасчета в зарплате пока не было, поскольку плата за октябрь будет начислена до 15 ноября.

Редакции 76.RU в областном Минобре сообщили, по итогам работы пилотных образовательных комплексов, созданных в 2024 году, уровень оплаты труда административного и вспомогательного персонала вырос на 45-60%. По этому практику применяли на всех. О том, что после оптимизации зарплаты в первую очередь повысят нянечкам детсадов и среднему персоналу, было известно изначально. Это была одна из целей реорганизации.

При этом зарплата учителей должна соответствовать средней по региону.

«Оплата труда педагогов относится к категории защищенных и определяется указами президента РФ: средняя заработная плата учителей должна соответствовать средней заработной плате в регионе. Таким образом, рост заработной платы административного и вспомогательного персонала повлечет за собой рост средней заработной платы по региону, что приведет, в свою очередь, к увеличению оплаты труда педагогов», — указали в Минобре.

По данным министра образования области Ирины Лободы, в начале 2025 года средняя зарплата педагогов в Ярославской области составляла 51 348 рублей (для сравнения: в 2022 году — 38 695 рублей). Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отмечал, что за первое полугодие 2025 года средняя зарплата жителя выросла до 71 тысячи рублей (в 2024-м — 64 566 рублей).

Сколько зарабатывают учителя

По данным аналитиков hh.ru, в Ярославской области наблюдается большой разрыв в ожидаемых и предлагаемых зарплатах учителям. По данным на май 2025 года, ярославские учителя запрашивают 50 тысяч рублей, однако работодатели предлагают на 42% меньше — около 35,2 тысяч рублей.

Какую зарплату хотят получать учителя в регионах Источник: Мария Романова / Городскиие медиа

Интересно, что за лето в некоторых регионах показатели улучшились. К примеру, увеличились предлагаемые зарплаты педагогам в Костроме. По последним исследованиям, в соседней области в вакансиях предлагают свыше 37 тысяч рублей. В Ярославской области ситуация стала чуть хуже — 34,9 тысячи рублей. Это самые низкие предлагаемые зарплаты в период с января по август 2025 года по ЦФО.

Напомним, школы и детские сады в Ярославской области объединили в единые юридические лица, создав так называемые образовательные кластеры. Реорганизация началась с шести пилотных проектов в Ярославле, Рыбинске и Переславле-Залесском. Затем практику применили по всему региону.

Власти мотивировали решение провести масштабное объединение школ и детских садов тем, что в регионе будет обеспечена преемственность дошкольного образования и начальной школы, появится возможность «бесшовного» перехода ребенка из детского садика в школу. Кроме того, будет проще организация профильных классов. А за счет сокращения управленческого персонала власти обещали повысить зарплаты нянечкам и младшим воспитателям.