Власти дали добро на объединение школ в Рыбинске и Ярославле

Школы расположены на территории колоний Источник: УФСИН России по Ярославской области











Ярославское Министерство образования дало добро на реорганизацию школ в Рыбинске и Ярославле. Согласно документу, размещенному на сайте Минобра 27 сентября, под объединение попадут общеобразовательные школы, расположенные на территории колоний.

— В результате реорганизации планируется формирование штатного расписания, сокращение ставок произойдет среди административного и учебно-вспомогательного персонала. Определение потребности учреждения в ставках педагогов станет возможным после формирования состава обучающихся, — указано в заключении.

Это единственные «тюремные» школы на территории региона.

Кто учится в тюремных школах

Так выглядит класс в школе при колонии Источник: УФСИН России по Ярославской области

Ярославская школа размещена на улице Хлебная, 12 при колонии № 1 в Заволжском районе, рыбинское учреждение — при колонии № 12 на улице Рокоссовского, 100 в районе поселка ГЭС-14.

Как указано на сайте областного УФСИН, в учреждениях обучаются осужденные, не достигшие 30-летнего возраста, остальные могут продолжить обучение по собственному желанию. Кроме того, в таких школах учатся несовершеннолетние, находящиеся в СИЗО.

В школе при колонии в Ярославле работают 17 человек, в том числе 14 учителей, они обучают 211 человек. В рыбинском учреждении в штате числится 15 человек, из них 9 — учителя. На уроки ходят 55 человек.

Школы работают по государственной программе, помимо основных знаний, осужденные могут получить профессии, однако это обучение проводится уже в четырех профессиональных образовательных учреждениях.

— Совместно с осужденными учителя организуют уроки знаний, литературные вечера, интеллектуальные викторины, консультации и другие внеклассные мероприятия, — указано на сайте УФСИН.

Что изменится после реорганизации

При реорганизации будет функционировать одно юрлицо — «Ярославская общеобразовательная школа», контингент обучающихся сохранят, школы останутся в своих зданиях.

— Дополнительных мер, которые возможно предпринять для соблюдения установленных действующим законодательством прав детей, не потребуется, так как права обучающихся на образование после реорганизации не будут нарушены, — указали в документе.

В заседании комиссии по обсуждению инициативы принимали участие пять из десяти членов, присутствующие единогласно одобрили идею.