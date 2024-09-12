Грядут сокращения: в Ярославле объединят два центра творчества

Рассказываем, что об этом известно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле, помимо школ и детских садов, в рамках оптимизации объединят два центра творчества. Соответствующее заключение опубликовали на сайте регионального Министерства образования 11 сентября.

«По итогам рассмотрения представленных документов, состоявшегося обсуждения и голосования, комиссия дает положительное заключение о возможности реорганизации ГОАУ ДО ЯО „Центр детей и юношества“ путем присоединения к нему ГОУ ДО ЯО „Центр детского и юношеского туризма и экскурсий“», — говорится в документе.

Теперь оба учреждения будут нести общее название государственного образовательного автономного учреждение дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и юношества».

«Центр детей и юношества» находится на проспекте Дзержинского, 21 и в нем обучаются 5 тысячи детей. «Центр детского туризма» располагается в Сквозном переулке, 5а. Его посещают 1,2 тысячи обучающихся.

Согласно документам, объединение повлечет за собой сокращения. Под него попадут сотрудники администрации, в их числе: директор, три заместителя директора и главный бухгалтер. Также сократят ставки учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала.

Вместе с тем, планируется увеличение количества ставок:

«Планируется увеличение количество ставок на 7,75 ставки, в том числе: руководитель отдела (1 ставка), методист (3 ставки), контрактный управляющий (0,5 ставки), механик (0,25 ставки), рабочий по комплексному обслуживанию зданий (1 ставка), заведующий хозяйством (2 ставки), — отмечается в документах. — Экономия бюджетных средств на фонд оплаты труда составит 177 618 рублей в месяц».

Деятельность центров творчества будет осуществляться по адресам обоих учреждений. Также при объединении сохранят педсостав и контингент обучающихся.

«При реорганизации усиливается педагогический потенциал учреждения, возможности для повышения профессионального обучения (увеличивается количество специалистов, возможности для методической работы, обмена и обобщения педагогического опыта)», — говорится в заключении комиссии в Минобре Ярославской области.

Напомним, что ранее стало известно о создании пяти образовательных комплектов: по два в Ярославле и Рыбинске, один — в Переславле-Залесском. Подробнее об оптимизации читайте в специальном сюжете.