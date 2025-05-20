«Есть возможность совмещения»: сколько учителей не хватает в Ярославской области и какова их зарплата

В Ярославской области назвали зарплаты учителей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На 1 сентября 2024 года в Ярославской области было 94 вакансии педагогов. Об этом на заседании комитета по образованию, культуры, туризму, спорту и делам молодежи 20 мая рассказала министр образования региона Ирина Лобода.

Всего, по данным Министерства образования Ярославской области, штатная численность учителей в школах региона составляет около 10 тысяч человек.

«Мы понимаем, что есть возможности внутреннего и внешнего совместительства. Также более 120 студентов старших курсов Ярославского педагогического университета работают в наших образовательных учреждениях. И мы продолжаем эту практику. Анализируем и видим, что порядка 600 молодых педагогов из наших колледжей и педуниверситета приходят ежегодно в наши образовательные учреждения. То есть у нас происходит пополнение и обновление педагогического состава. Кроме того, в прошлом году губернатором было принято решение о стипендии студентам педагогического университета, которые поступили на обучение по направлениям физика, химия, биология, математика. Это те, кто заключил договор о целевом обучении. У нас 23 такие стипендии. В этом году мы продолжаем эту работу», — прокомментировала Ирина Лобода.

По словам министра, сейчас самые многочисленные параллели в школах — это начальные классы. Скоро эти дети перейдут в основную школу. Соответственно, потребуется больше педагогов-предметников. Их планируют среди прочего набрать из педагогов детских садов.

«Происходит сокращение дошколят, при этом много педагогов-воспитателей в дошкольных учреждениях, имеющих не только среднее профессиональное, но и высшее дошкольное образование. И возможностей переучить, дополнить их компетенции и оставить их в системе у нас достаточно много. Это одно из направлений, с которым мы сейчас работаем», — прокомментировала Ирина Лобода.

Кроме того, спикер упомянула опыт Рыбинска, где педагогов начальных классов начали переучивать в учителей математики.

Также министр назвала средние зарплаты учителей. По ее данным, в начале 2025 года средняя зарплата педагогов в Ярославской области составила 51348 рублей (для сравнения в 2022 году — 38695 рублей).

«Это без классного руководства. Для классных руководителей доплата еще пять тысяч рублей. Упор делается не столько на должностной оклад, сколько на те стимулирующие выплаты, которые педагоги получают по результатам своего труда. Важную роль играет и прохождение аттестации на ту или иную категорию. Для молодых педагогов у нас есть единовременные выплаты, а к окладу добавляется 30%», — отметила Ирина Лобода.

Напомним, губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал размер средней зарплаты в регионе на 1 января 2025 года. Она составила 64 566 рублей.