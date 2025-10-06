НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Растет быстрее инфляции»: губернатор озвучил среднюю зарплату в Ярославской области

«Растет быстрее инфляции»: губернатор озвучил среднюю зарплату в Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев озвучил среднюю зарплату в Ярославской области. По данным главы региона, в первом полугодии 2025 года показатель превысил 71 тысячу рублей.

«Средняя зарплата в области стабильно растет быстрее инфляции. За первое полугодие 2025 года она превысила 71 тысячу рублей, что на 7,7% выше показателей прошлого года. При этом уровень безработицы остается стабильно низким — 0,5%», — рассказал Михаил Евраев.

По данным губернатора, врачи скорой помощи в регионе получают 186 тысяч рублей, а фельдшеры — 110 тысяч.

«Ввели двойные ставки для сотрудников паллиативных служб и подняли на 30% зарплаты водителей скорой помощи», — рассказал глава Ярославской области.

Также Михаил Евраев рассказал, что благодаря созданию образовательных комплексов зарплаты административного и вспомогательного персонала выросли на 45–60%.

«По тому же принципу модернизируем сферы здравоохранения, культуры, спорта и другие отрасли. Будем и впредь делать все необходимое для укрепления и дальнейшего роста благосостояния жителей Ярославской области», — заявил губернатор.

Ярославская область заняла 23-е место в общероссийском рейтинге материального благополучия «РИА Новости» по итогам 2024 года.

А сколько зарабатываете вы?

15-25 тысяч рублей
25-40 тысяч рублей
40-60 тысяч рублей
60-80 тысяч рублей
Больше 100 тысяч рублей
Алина Сардекова
Алина Сардекова
Комментарии
Гость
31 минута
Официально МРОТ остальное в конверте
Гость
49 минут
Наглая ложь.
