В России ограничили продолжительность учебного дня: сколько времени дети будут проводить в школе

Школам запретят проводить уроки в три смены Источник: Сергей Брун / NGS55.RU

В России установили единый режим работы школ в течение учебного дня. Документ разработало Минпросвещения, сообщает РИА Новости. Новые правила вступят в силу с 1 сентября.

Согласно документу, занятия во всех образовательных учреждениях страны должны начинаться не раньше 08:00, а заканчиваться — не позже 19:00 при наличии второй смены.

Отмечается, что уроки 5-х и 9-х классов, а также классов для учеников с ограниченными возможностями здоровья должны проводиться только в первую смену.

«Проведение нулевых уроков и обучение в три смены не допускается. Занятия второй смены должны заканчиваться не позднее 19 часов», — рассказал РИА Новости начальник нормативно-методического управления ИСМО имени Леднева Сергей Пепеляев.

Он уточнил, что документ основан на нормах, установленных СанПиН.