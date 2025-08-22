НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В школах резко изменят учебную программу: Минпросвещения решило урезать английский язык

В школах резко изменят учебную программу: Минпросвещения решило урезать английский язык

Предполагается, что это поможет ученикам сконцентрироваться на других предметах

264
4 комментария
Часы планируется сократить в два раза

Часы планируется сократить в два раза

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С сентября 2025 года в российских школах планируют уменьшить количество часов английского языка. Согласно проекту приказа Минпросвещения, в 5–7-х классах на изучение иностранного языка будет отводиться всего 2 часа в неделю вместо нынешних 3–4 часов.

В ведомстве поясняют, что такие изменения помогут оптимизировать учебную нагрузку школьников и более рационально распределить время. При этом отмечается, что иностранные языки останутся обязательным предметом, а предложенного количества часов будет достаточно для освоения базового уровня.

Одновременно в министерстве обратили внимание на недостаточное, по их мнению, количество часов по другим предметам. В частности, в 5–6-х классах на биологию и географию сейчас отводится всего по одному часу в неделю.

Эксперты уже высказали различные мнения по поводу планируемых изменений. Одни считают, что это негативно скажется на уровне языковой подготовки школьников, другие поддерживают идею снижения нагрузки на детей. Окончательное решение будет принято после общественного обсуждения проекта.

Почитайте, какие еще изменения ждут российские школы в этом году: родителям разрешат приходить на ЕГЭ, а вместо обществознания введут предмет «История нашего края».

Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
4
Инженер1
1 час
Вааще в идеале для РФ позакрывать школы. Вернуть политико-экономическую ситуацию до 1961 г.
Гость
1 час
Часы на изучение английского в 5–7 классах сократят, но у школьников появится новый предмет — «Духовно-нравственная культура России»
Читать все комментарии
