В школах резко изменят учебную программу: Минпросвещения решило урезать английский язык

С сентября 2025 года в российских школах планируют уменьшить количество часов английского языка. Согласно проекту приказа Минпросвещения, в 5–7-х классах на изучение иностранного языка будет отводиться всего 2 часа в неделю вместо нынешних 3–4 часов.

В ведомстве поясняют, что такие изменения помогут оптимизировать учебную нагрузку школьников и более рационально распределить время. При этом отмечается, что иностранные языки останутся обязательным предметом, а предложенного количества часов будет достаточно для освоения базового уровня.

Одновременно в министерстве обратили внимание на недостаточное, по их мнению, количество часов по другим предметам. В частности, в 5–6-х классах на биологию и географию сейчас отводится всего по одному часу в неделю.

Эксперты уже высказали различные мнения по поводу планируемых изменений. Одни считают, что это негативно скажется на уровне языковой подготовки школьников, другие поддерживают идею снижения нагрузки на детей. Окончательное решение будет принято после общественного обсуждения проекта.