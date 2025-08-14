«Получила разрешение»: в Ярославле достроили новую школу

В Ярославле мэрия получила разрешение на ввод в эксплуатацию здания новой школы на Большой Фёдоровской улице. Власти сообщили об этом вечером 13 августа.
«Напомним, все строительные работы были завершены до 1 июля. Здание, площадью 12007,5 квадратных метров станет новой школой для 500 юных ярославцев», — рассказали в городской администрации.
В школе оборудовали обеденный зал на 250 мест, актовый зал на 315 мест, два спортивных зала и библиотечно-информационный центр. Учебный блок разделили по уровням образования.
«На каждом этаже для маломобильных граждан предусмотрены лифт, пандусы и подъемники вертикального перемещения. Вблизи здания установлены спортивные и игровые площадки, высажен газон, молодые деревья и кустарники», — рассказали в мэрии Ярославля.
Строительством школы занимается компания «КапиталГруппСтрой», которая принадлежит бизнесмену Андрею Сизову. Компания была основана в 2014 году. В портфолио подрядчика: центр культурного развития в Данилове и школа в Заволжье. Стоимость строительства школы на Большой Федоровской оценивалась в 739 миллионов рублей
Изначально планировалось, что школу на Большой Федоровской улице достроят в 2024 году. Но сроки сдвинули. Датой окончания работ называли 1 июля 2025 года, но и после этого сроки перенесли к 1 октября.
Весной ярославцы пожаловались, что не могут записать детей в новые школы. Жителям района в городском департаменте образования сообщили, что, если запись и стартует, то набирать детей в учебные учреждения будут не по прописке, а по принципу «кто успеет».
Позже стало известно, что школа на Большой Федоровской не будет присоединена к образовательному комплексу «Лидер». Как сообщил источник 76.RU, новая школа со старым номером 53 войдет в комплекс образовательных учреждений Красноперекопского района, в который также включены средняя школа № 32 имени В. В. Терешковой, детские сады № 13 и 175.
Ранее власти озвучивали правила приема учеников в первый класс. И уточнили, что набора в девятые и одиннадцатые классы в новой школе на улице Большой Федоровской не будет.