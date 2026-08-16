Насчитали 17 жертв. Маньячка с молотком убивала пенсионерок ради «гробовых» — ее ловили 8 лет

Ирина Гайдамачук получила несколько прозвищ: красноуфимская волчица, Раскольников в юбке и блондинка с молотком Источник: Филипп Сапегин / Е1.RU

Ирина Гайдамачук — одна из самых известных серийных убийц-женщин в истории современной России. Жительница Свердловской области в течение нескольких лет нападала на старушек, представляясь сотрудницей социальных служб. По данным следствия, с 2002 по 2010 год она совершила 17 убийств в Красноуфимске, Серове, Екатеринбурге и поселке Ачит. В июне 2010 года Гайдамачук задержали, а спустя 2 года областной суд приговорил ее к 20 годам колонии общего режима.

Всё, что известно о красноуфимской волчице, читайте в материале Е1.RU.

Муж выгнал из дома вместе с ребенком

Родилась Ирина Гайдамачук (в девичестве — Машкина) в 1972 году в Карпинске (Свердловская область), детство провела в Югре. Ее семья переехала в Нягань, когда девочка была совсем маленькой. Далее информация разнится: кто-то пишет, что родители были благополучными, кто-то — что они выпивали. В любом случае будущая маньячка росла обычным ребенком, училась в школе.

После выпуска Ирина поступила в вуз на заочное отделение (по одним данным — на юридический, по другим — на психологический факультет), однако начала пить и бросила учебу. К тому времени она уже вышла замуж, ее супруг Петр был на 23 года старше и работал водителем.

В браке у пары родилась дочь Алина, но из-за пристрастия жены к спиртному супруг выгнал ее из дома вместе с ребенком. Вскоре ее лишили родительских прав, а дочь забрали в детдом. Тогда Ирина стала пить еще больше, часто уходила в запои.

В Красноуфимске Ирина родила вторую дочь Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В конце 1990-х годов Ирина познакомилась с железнодорожником Юрием и переехала в Красноуфимск, где родила дочь Настю. Как вспоминают знакомые и соседи, в тот период женщина взялась за ум и перестала пить: начала заботиться о дочери, отводила и забирала ее из школы, состояла в родительском комитете. Счастье продлилось недолго. Когда Настя училась в 4-м классе, Гайдамачук сорвалась и снова начала прикладываться к бутылке. Дошло до того, что Ирина пропила деньги, сданные родителями школьников на школьный праздник.

После скандала Юрий перестал давать ей деньги, чтобы она не могла купить спиртное. Но это не помогло: Ирина стала занимать у знакомых и соседей. Отдавать было нечем, сама она не работала. Вскоре давать в долг перестали, и ей от безысходности пришлось подрабатывать маляром.

Преступления

Первое убийство Гайдамачук совершила в 2002 году. По версии следствия, это произошло спонтанно. Ирина делала ремонт в квартире пенсионерки и в какой-то момент решила проверить ящики, надеясь найти деньги на выпивку. Неожиданно в комнату вошла хозяйка и подняла шум. Тогда преступница схватила молоток и нанесла пенсионерке больше 10 ударов по голове. После того как Ирина поняла, что старушка не дышит, она забрала деньги и отправилась за водкой.

О том, что Гайдамачук была в квартире, никто не знал: она пришла туда под видом человека, который делает ремонт, поэтому задержать ее по горячим следам не удалось.

Уголовное дело состояло из 443 томов Источник: Соня Радостина / Е1.RU

После первого убийства Ирина решила, что это легкие деньги, и поставила дело на поток. Она стала заранее подыскивать пожилых женщин, к которым могла бы втереться в доверие. Чаще всего представлялась социальным работником, иногда знакомилась с жертвами на улице и даже помогала по хозяйству, а затем возвращалась в квартиру уже с другой целью.

Охотилась Гайдамачук на одиноких пенсионерок. Она считала, что те хранят дома деньги, которые откладывают на похороны. Кроме того, пожилых женщин, по ее логике, было проще застать врасплох. А чтобы жертва точно открыла дверь, убийца оставляла у них в дверях записки от имени жилищного комитета с просьбой быть дома в определенное время.

Каждый раз сценарий повторялся: нападение, удары молотком или топором, поиски денег и ограбление квартиры. Иногда Гайдамачук пыталась избавиться и от следов преступления — поджигала квартиры, чтобы представить случившееся как несчастный случай: например, могла оставить включенным утюг или зажечь свечу.

За первые полгода, по данным следствия, маньячка убила 9 старушек. Поначалу правоохранители даже не предполагали, что за серией жестоких нападений может стоять женщина. Постепенно убийства удалось связать между собой, однако расследование продвигалось медленно: не хватало свидетелей, информации и зацепок.

Первые зацепки

В Красноуфимске повсюду были развешаны фотороботы серийной убийцы. Одна из листовок висела на двери магазина напротив дома, где жила Гайдамачук Источник: «Первый канал»

Лишь немного прояснить ситуацию следователи смогли в 2003 году — одной из жертв удалось выжить. Старушка дала показания, по которым составили фоторобот подозреваемой, но и это не помогло быстро выйти на красноуфимскую волчицу — она постоянно меняла внешность: перекрашивала волосы, то худела, то снова набирала вес, меняла одежду. Но теперь было хотя бы понятно, что ищут женщину.

25 февраля 2008 года в квартире на улице Газетной в Нижнем Тагиле убили мать замначальника УВД. Полиция задержала некую Ирину Валееву, которая под давлением призналась в преступлениях и назвала мотив — ненависть к пенсионеркам. По словам женщины, она в юности увлеклась наркотиками, попала в дурную компанию и однажды стала жертвой группового изнасилования, в котором участвовали 14 мужчин. Казалось, дело наконец сдвинулось с мертвой точки, но убийства продолжились. Следователи поняли: они задержали не ту, а настоящая преступница по-прежнему находится на свободе.

Поиски Ирины Гайдамачук продолжались. За информацию, которая помогла бы ее найти, назначили денежное вознаграждение. К расследованию даже пытались привлечь экстрасенсов.

В мае 2010 года Гайдамачук пришла красить потолок в доме своей знакомой — пожилой женщины. История повторилась: она убила хозяйку квартиры, забрала деньги и скрылась, но на этот раз следователям удалось найти зацепку. Одна из свидетельниц вспомнила, что незадолго до убийства к пенсионерке приходила женщина по имени Ирина.

Такие записки Гайдамачук оставляла своим жертвам Источник: СУ СК РФ по Свердловской области

Следователи вышли на Гайдамачук и задержали ее. Одной из главных улик стали отпечатки пальцев — они совпали со следами, обнаруженными на молотке, найденном на одном из мест преступления. Почерковедческая экспертиза дала еще одно подтверждение: записки, которые Гайдамачук оставляла пенсионеркам, были написаны ее рукой.

8 лет убийств

За 8 лет, с 2002 по 2010 год, в Красноуфимске, Серове, Екатеринбурге и поселке Ачит было зарегистрировано 17 убийств пенсионерок в возрасте от 61 года до 89 лет. Все они умерли от удара по голове тяжелым предметом. Судебно-психиатрическая экспертиза, проведенная в ГНЦССП имени Сербского, показала, что Гайдамачук, хотя и имеет определенные отклонения в психике, невменяемой в целом считаться не может.

Уголовное дело состояло из 443 томов. Размер похищенного в каждом случае варьировался от 1000 до 16 000 рублей. Потерпевшим по делу был признан 21 человек — родственники погибших пенсионерок.

Ирина Гайдамачук во время следственного эксперимента Источник: СУ СК РФ по Свердловской области

В 2012 году Свердловский областной суд приговорил Ирину Гайдамачук к максимальному сроку — 20 годам заключения. Казалось бы, мягкий приговор, но он был основан на том, что в соответствии со статьей 57 УК РФ пожизненное лишение свободы женщинам не назначается. Еще на предварительном следствии красноуфимская волчица дала признательные показания. Но с обвинительным заключением она не согласилась, да и явного раскаяния в содеянном у нее также не было.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства — активную помощь следствию и полное признание вины. Отягчающих обстоятельств суд не усмотрел. Гайдамачук до сих пор отбывает наказание в колонии общего режима.