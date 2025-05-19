«Ездить через полгорода в другой район?»: ярославцам не дают записать детей в новые школы

Родители не могут записать детей в новую школу на улице Большой Федоровской в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославцы не могут записать детей в новые школы на Московском проспекте и улице Большой Федоровской. Власти обещают открыть их к 1 сентября 2025 года. Но в то время, как приемная кампания в другие учебные учреждения в самом разгаре, забронировать место в новых школах на следующий учебный год невозможно.

«Не по прописке, а кто успеет»

«Мы живем рядом со строящейся школой на Большой Федоровской. Рассчитывали, что с нового учебного года наш ребенок сможет пойти туда в седьмой класс. Но, когда мы позвонили в департамент образования Ярославля, нам сказали что будут брать не по прописке, а тех, кто успеет записаться. В данный момент приема заявлений нет. Так как школа строится вместо снесенной школы № 53, мы рассчитывали, что у нас будет возможность в нее ходить, а не ездить через полгорода в другой район. Получается, что нас могут не взять, — пожаловалась читательница 76.RU Елена.

Что говорят власти

В департаменте образования Ярославля нам сообщили, что пока здания в ведение департамента не переданы, идет их строительство.

«Точной информацией о сроках окончания строительства мы не располагаем. Следовательно, организация деятельности в общеобразовательных организациях начнется после передачи зданий в комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии и при наличии лицензии на образовательную деятельность», — сообщили в депобре.

Также ситуацию прокомментировали в Министерстве образования Ярославской области. В частности, объяснили, почему родителям отказывают в записи детей по прописке:

«Прием заявлений в первый класс в соответствии с территориальной закрепленностью ведется только в течении первого этапа — он начался в конце марта и продлится до 5 июля. Второй этап, который начнется 6 июля, подразумевает прием детей без проживания на закрепленной территории до заполнения свободных мест. Прием во 2-9 классы осуществляется только на свободные места, независимо от территориального закрепления».

Власти добавили, что о начале набора в новые школы объявят дополнительно. Информацию пообещали разместить в СМИ, на официальном сайте департамента образования мэрии Ярославля, сайтах самих образовательных организаций.

Когда откроются школы

Между тем, 15 мая мэр Ярославля Артем Молчанов заявил, что строительство школ находится на финишной прямой.

«В учебных заведениях уже ведется монтаж оборудования и установка мебели, благоустройство территорий. Кроме того, работаем над формированием руководящих и педагогических коллективов. В новом учебном году школы примут своих учеников», — сообщили в мэрии.

Также глава города отметил, что школа на Большой Федоровской будет функционировать в рамках единого образовательного комплекса. Об этом же ранее заявлял уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин. Правда, данные о том, к какой школе присоединят строящуюся, не озвучиваются. Про школу на Московском проспекте такой информации нет.

Школа на Улице Большой Октябрьской рассчитана на 500 мест. Она строится по уникальному проекту. В здании помимо учебных классов разместятся два спортивных зала, большая библиотека, мастерские для уроков технологии. Школа на Московском проспекте сможет принять 1100 учеников. Она будет состоять из двух корпусов с переходами. Главный корпус разделяется на блоки для учеников старших и младших классов. Во втором корпусе расположится спортивно-оздоровительный центр. Там предусмотрены спортзалы и бассейн на 25 метров.