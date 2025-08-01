Новую школу в Ярославле не будут объединять с центральным образовательным комплексом. Подробности

Стало известно, в какой образовательный комплекс войдет новая школа на Большой Федоровской Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Строящаяся школа на улице Большой Федоровской в Ярославле не будет присоединена к образовательному комплексу «Лидер» (школы № 49, № 71 и детские сады № 37, 124), как ранее озвучивалось на общегородском собрании мэра.

Как сообщил источник 76.RU, новая школа со старым номером 53 войдет в комплекс образовательных учреждений Красноперекопского района, в который также включены средняя школа № 32 имени В. В. Терешковой, детские сады № 13 и 175.

Директор комплекса — Ольга Копеина.

Школа на Большой Федоровской войдет в образовательный комплекс № 32 им. Терешковой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Эту информацию также подтвердили корреспонденту 76.RU в мэрии Ярославля.

«Новая школа на улице Большой Фёдоровской, 62 войдёт в состав образовательного комплекса № 32 имени В. В. Терешковой», — прокомментировали в администрации города.

Напомним, в июле в школе была проверка во главе с прокурором области Климентом Юрздицким и мэром Ярославля Артемом Молчановым. Как сообщал депутат Ярославской областной думы Андрей Щенников, учебное учреждение должно открыть свои двери 1 сентября 2025 года.

Школу на 500 мест начала возводить в 2023 году фирма «КапиталГруппСтрой». Изначально объект должны были сдать в 2024 году, однако сроки перенесли — сначала на 1 июля 2025 года, затем на 1 октября. Министерство строительства Ярославской области продлило действие разрешения на возведение объектов до апреля 2026 года.

Компания «КапиталГруппСтрой» принадлежит бизнесмену Андрею Сизову. Компания была основана в 2014 году. В портфолио подрядчика: центр культурного развития в Данилове и школа в Заволжье. Стоимость строительства школы на Большой Федоровской оценивалась в 739 миллионов рублей

В здании с панорамными окнами оснащены книгохранилище и читальный зал, просторная столовая на 250 человек, зал для хореографии и актовый зал на 315 мест. На территории у школы оборудовали баскетбольную и детскую площадки.

Отметим, в мае проживающие на Большой Федоровской семьи жаловались, что им не дают записать детей в строящуюся школу, которая находится в шаговой доступности. В Министерстве образования ситуацию прокомментировали следующим образом:

«Прием заявлений в первый класс в соответствии с территориальной закрепленностью ведется только в течении первого этапа — он начался в конце марта и продлится до 5 июля. Второй этап, который начнется 6 июля, подразумевает прием детей без проживания на закрепленной территории до заполнения свободных мест. Прием во 2-9 классы осуществляется только на свободные места, независимо от территориального закрепления».