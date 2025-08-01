НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +24

4 м/c,

вос.

 750мм 69%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,32
EUR 91,88
Бизнес на игрушках
Куда поехать на электричке
Школьные чаты перейдут в MAX
Все хитрости для ремонта и строительства
Афиша на выходные
Елена Летучая в отпуске
Участнику СВО предоставили квартиру
Нашествие летающих муравьев
Обзор цен на общежития при университетах
Изменения в работе транспорта
Образование Эксклюзив Новую школу в Ярославле не будут объединять с центральным образовательным комплексом. Подробности

Новую школу в Ярославле не будут объединять с центральным образовательным комплексом. Подробности

Что известно о работе учебного учреждения

462
2 комментария
Стало известно, в какой образовательный комплекс войдет новая школа на Большой Федоровской | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUСтало известно, в какой образовательный комплекс войдет новая школа на Большой Федоровской | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Стало известно, в какой образовательный комплекс войдет новая школа на Большой Федоровской

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Строящаяся школа на улице Большой Федоровской в Ярославле не будет присоединена к образовательному комплексу «Лидер» (школы № 49, № 71 и детские сады № 37, 124), как ранее озвучивалось на общегородском собрании мэра.

Как сообщил источник 76.RU, новая школа со старым номером 53 войдет в комплекс образовательных учреждений Красноперекопского района, в который также включены средняя школа № 32 имени В. В. Терешковой, детские сады № 13 и 175.

Директор комплекса — Ольга Копеина.

Школа на Большой Федоровской войдет в образовательный комплекс № 32 им. Терешковой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUШкола на Большой Федоровской войдет в образовательный комплекс № 32 им. Терешковой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Школа на Большой Федоровской войдет в образовательный комплекс № 32 им. Терешковой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Эту информацию также подтвердили корреспонденту 76.RU в мэрии Ярославля.

«Новая школа на улице Большой Фёдоровской, 62 войдёт в состав образовательного комплекса № 32 имени В. В. Терешковой», — прокомментировали в администрации города.

Напомним, в июле в школе была проверка во главе с прокурором области Климентом Юрздицким и мэром Ярославля Артемом Молчановым. Как сообщал депутат Ярославской областной думы Андрей Щенников, учебное учреждение должно открыть свои двери 1 сентября 2025 года.

Школу на 500 мест начала возводить в 2023 году фирма «КапиталГруппСтрой». Изначально объект должны были сдать в 2024 году, однако сроки перенесли — сначала на 1 июля 2025 года, затем на 1 октября. Министерство строительства Ярославской области продлило действие разрешения на возведение объектов до апреля 2026 года.

Компания «КапиталГруппСтрой» принадлежит бизнесмену Андрею Сизову. Компания была основана в 2014 году. В портфолио подрядчика: центр культурного развития в Данилове и школа в Заволжье. Стоимость строительства школы на Большой Федоровской оценивалась в 739 миллионов рублей

В здании с панорамными окнами оснащены книгохранилище и читальный зал, просторная столовая на 250 человек, зал для хореографии и актовый зал на 315 мест. На территории у школы оборудовали баскетбольную и детскую площадки.

Отметим, в мае проживающие на Большой Федоровской семьи жаловались, что им не дают записать детей в строящуюся школу, которая находится в шаговой доступности. В Министерстве образования ситуацию прокомментировали следующим образом:

«Прием заявлений в первый класс в соответствии с территориальной закрепленностью ведется только в течении первого этапа — он начался в конце марта и продлится до 5 июля. Второй этап, который начнется 6 июля, подразумевает прием детей без проживания на закрепленной территории до заполнения свободных мест. Прием во 2-9 классы осуществляется только на свободные места, независимо от территориального закрепления».

В начале июля в мэрии оповестили жителей Ярославля, что информация о порядке и сроках приема заявлений в новую школу появится после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и лицензии на осуществление образовательной деятельности.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Школа Строительство Образовательный комплекс
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
33 минуты
Что, директриса школы терешковой накапала терешковой что надо бы новую школу под ее крылышко пристроить, а новые власти не смогли отказать «нашей чайке»?
Гость
7 минут
Тётя Валя будет перечислять свою депутатскую зарплату школе???
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Однажды убирала квартиру с мертвыми голубями. Учитель музыки открыла клининговое агентство и преуспела
Яна Станкова
Мнение
«Выглядит оплеухой от АВТОВАЗа». Обсуждаем цену новой Lada Iskra и риски провала проекта
Артем Краснов
Мнение
Верхние мстят нижним? Пассажирка рассказала о своем кошмаре в поезде до Сочи
Оксана Витязь
Журналист
Мнение
«Люди думают, что я наркоманка». Блогер рассказала, как 25 лет живет с сахарным диабетом
Ольга Чиги
Мнение
Что посмотреть в Абхазии и как там на самом деле относятся к отдыхающим? Туристка — об отпуске в Сухуме
Дарья Воронина
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление