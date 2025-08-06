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Образование В выпускные классы не набирают: власти рассказали о приеме учащихся в новую школу Ярославля

В выпускные классы не набирают: власти рассказали о приеме учащихся в новую школу Ярославля

Ранее были известны правила приема заявлений в 1-й класс

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Власти дали ответ по набору учащихся в 9-й и 11-й классы новой школы | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUВласти дали ответ по набору учащихся в 9-й и 11-й классы новой школы | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Власти дали ответ по набору учащихся в 9-й и 11-й классы новой школы

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Набора в девятые и одиннадцатые классы в новой школе на улице Большой Федоровской не будет. Об этом сообщили в департаменте образования мэрии Ярославля. Учебное учреждение является структурным подразделением Образовательного кластера № 32, куда входят школа № 32 имени В. В. Терешковой, детские сады № 13 и 175.

В департаменте рассказали, как будет осуществляться набор в другие классы, уточнив, что на данный момент прием заявлений не проводится. О начале набора учащихся сообщат позднее.

«При приеме заявлений на зачисление в 1-й класс школы территориальный принцип не учитывается. Набор детей в 1-е классы администрацией школы начнется после получения лицензии на осуществление образовательной деятельности. Прием заявлений будет осуществляться через ЕПГУ и/или по личному заявлению родителей (законных представителей). Адрес приема заявлений будет указан дополнительно на сайтах школы и департамента», — сообщили в департаменте образования.

Прием документов для зачисления в порядке перевода в параллели 2–8-х классов также начнется после получения лицензии на осуществление образовательной деятельности согласно графику приема заявлений, который будет размещен на сайте школы, до заполнения свободных мест.

«Прием в 10-й класс профильного обучения будет осуществляться по результатам индивидуального отбора в соответствии с локальными нормативными актами школы. В школе осуществляется прием в 10-й класс по двум профилям обучения: естественно-научный и технологический профили обучения», — добавили в департаменте.

Также дополнительно планируется открытие еще двух профилей обучения: социально-экономического и гуманитарного.

Напомним, школу построили на месте аварийной 53-й. Подрядчик — фирма «КапиталГруппСтрой», которая принадлежит бизнесмену Андрею Сизову. Стоимость стройки оценивалась в 739 миллионов рублей. Объект должны были сдать в 2024 году, однако сроки строительства дважды сдвигали: сначала к 1 июля 2025 года, затем к октябрю.

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