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Образование «Необходимо понимание»: власти озвучили правила приема заявлений в 1 класс в новую школу в Ярославле

«Необходимо понимание»: власти озвучили правила приема заявлений в 1 класс в новую школу в Ярославле

Ранее стало известно, в каком кластер она войдет

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Стало известно, как подать заявление в 1 класс в новую школу на Большой Федоровской | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUСтало известно, как подать заявление в 1 класс в новую школу на Большой Федоровской | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Стало известно, как подать заявление в 1 класс в новую школу на Большой Федоровской

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

В департаменте образования мэрии Ярославля разъяснили процедуру зачисления первоклассников в новую школу на Большой Федоровской. Этот вопрос с начала весны поднимают десятки ярославцев.

«Подача документов планируется через Госуслуги? В середине августа будем находится в отпуске, необходимо понимание», — интересуется ярославна.

Как сообщили в департаменте, родители смогут подать заявление в 1 класс лично или через Госуслуги.

«Заявление на зачисление в 1 класс и перевод в другие классы родители (законные представители) смогут подать в МОУ „СШ № 32 им. В. В. Терешковой“ лично или через ЕПГУ», — указали в департаменте образования мэрии Ярославля.

По информации депутата Ярославской областной Думы Андрея Щенникова, набор учащихся начнется в середине августа. При этом в самом депобре конкретные даты пока не называют.

«Подробная информация о сроках и порядке приема будет опубликована позже», — добавили в департаменте.

Как мы сообщали, школа войдет в образовательный кластер № 32, в который объединили среднюю школу № 32 имени В. В. Терешковой, детские сады № 13 и 175. Директор комплекса — Ольга Копеина.

В Минобре ранее отмечали, что при наборе учеников не будет действовать приоритет по прописке, так как прием первоклассников на закрепленной территории официально завершился 30 июня.

Сроки окончания строительства новой школы обозначены до 1 октября 2025 года, однако в мэрии сообщали, что объект должен быть готов к новому учебному году.

«Все строительно-монтажные работы завершены до 1 июля. Сейчас специалисты производят сборку и расстановку новой мебели, устанавливают учебное оборудование и производят пусконаладочные работы инженерных систем», — комментировали в мэрии в конце июля.

Напомним, школу построили на месте аварийной 53-й. Подрядчик — фирма «КапиталГруппСтрой», которая принадлежит бизнесмену Андрею Сизову. Стоимость стройки оценивалась в 739 миллионов рублей. Объект должны были сдать в 2024 году, однако сроки строительства дважды сдвигали: сначала к 1 июля 2025 года, затем к октябрю.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
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