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Образование тест На эти 11 вопросов по литературе ответит любой школьник. А вы чем хуже?

На эти 11 вопросов по литературе ответит любой школьник. А вы чем хуже?

Наш тест будет по зубам всем, кто ходил на уроки

1 475
1 комментарий
Один из главных плюсов этого теста в том, что после получения результатов вам не придется оправдываться перед учителем!
Источник:

Уверены, редкий школьник читал всё, что задавали по литературе. Особенно из списка на каникулы. Ну куда там — отдыхать бы да балбесничать, а вы тут со своими книжками. Или вы как раз тот краснокнижный ученик, что прочел всё от корки до корки?

Забурившись в школьную библиотеку, мы вынесли оттуда горстку пыли, ворох шпаргалок, спиртовку (сами в шоке) и эти 11 вопросов, на которые предлагаем ответить вам. Давайте проверим, что вы запомнили из школьной программы. Или у вас в одно ухо влетело, а в другое вылетело?

ТЕСТПройден 261 раз

А слабо проверить свои знания по другим школьным предметам? У нас для вас есть и другие тесты:

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Комментарии
1
Гость
24 декабря, 13:50
Т.е. только в приложении... Яяясненька
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