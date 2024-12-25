На эти 11 вопросов по литературе ответит любой школьник. А вы чем хуже?

Один из главных плюсов этого теста в том, что после получения результатов вам не придется оправдываться перед учителем! Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Уверены, редкий школьник читал всё, что задавали по литературе. Особенно из списка на каникулы. Ну куда там — отдыхать бы да балбесничать, а вы тут со своими книжками. Или вы как раз тот краснокнижный ученик, что прочел всё от корки до корки?

Забурившись в школьную библиотеку, мы вынесли оттуда горстку пыли, ворох шпаргалок, спиртовку (сами в шоке) и эти 11 вопросов, на которые предлагаем ответить вам. Давайте проверим, что вы запомнили из школьной программы. Или у вас в одно ухо влетело, а в другое вылетело?

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