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Образование тест Даже круглые отличники не пройдут этот тест по географии — думаете, а у вас получится?

Даже круглые отличники не пройдут этот тест по географии — думаете, а у вас получится?

Тогда попробуйте доказать это, ответив на 10 вопросов

6 945
5 комментариев

Мы попросили тех, кто не справился с этим тестом, слепить глобус, и вот что из этого вышло

Источник:

Иногда нам кажется, что мир слишком огромен, чтобы знать о нем всё подряд. Но то и дело находятся те, кто отвечает правильно на все вопросы наших тестов по географии. На этот раз мы решили придумать вопросы посложнее. Думаете, у вас получится их одолеть?

ТЕСТПройден 3379 раз

Понравился тест? Попробуйте свои силы и в других наших онлайн-играх:

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Комментарии
5
Гость
15 декабря, 14:31
9/10 Пустозерск город даже не слышал.
Гость
8 часов
А где вопросы?
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