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Развлечения Придется напрячься: эта задачка для третьеклашек вводит взрослых в ступор

Придется напрячься: эта задачка для третьеклашек вводит взрослых в ступор

Попробуйте разобраться с треугольниками

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А вы справитесь с простецкой задачей?

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Помните, в начальной школе приходилось решать задачки на смекалку? Многие даже после выпуска из школы сталкивались с теми самыми заданиями со звездочкой, поскольку приходилось помогать младшим сестрам и братьям или своим детям.

Вот, к примеру, быстрая задачка про треугольники. Задание простое:

«Найди треугольник, лежащий сверху, и „сними“ его. Запиши число, на которое он показывает. „Снимай“ один за другим каждый треугольник, оказавшийся верхним, и записывай соответствующие числа. Получился ряд чисел. Определи, по какому правилу он составлен, и запиши три числа».

Внимание: ответ публикуем ниже.

Попробуйте решить задачку с треугольниками из учебника для третьеклашки

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Согласимся, чтобы снять все треугольники, пришлось напрячь зрение. А вот и ответ.

Если снимать треугольники один за другим, получается такой порядок: 2, 7, 4, 9, 6, 11, 8. Он записан по правилу: к числам поочередно прибавляется 5 и вычитается 3. Если к 2 прибавить 5, получается 7, а если из 7 вычесть 3, получится 4. И так далее.

Следующие три числа мы можем вычислить так:

8 + 5 = 13;

13 - 3 = 10;

10 + 5 = 15.

Таким образом, получается 13, 10, 15.

Ранее мы также публиковали задачку на смекалку про галки и палки. Если вы справились с треугольниками, то и рассадить птиц сможете.

Вечерние тесты, с которым справится каждый:

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