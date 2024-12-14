Придется напрячься: эта задачка для третьеклашек вводит взрослых в ступор

Помните, в начальной школе приходилось решать задачки на смекалку? Многие даже после выпуска из школы сталкивались с теми самыми заданиями со звездочкой, поскольку приходилось помогать младшим сестрам и братьям или своим детям.
Вот, к примеру, быстрая задачка про треугольники. Задание простое:
«Найди треугольник, лежащий сверху, и „сними“ его. Запиши число, на которое он показывает. „Снимай“ один за другим каждый треугольник, оказавшийся верхним, и записывай соответствующие числа. Получился ряд чисел. Определи, по какому правилу он составлен, и запиши три числа».
Внимание: ответ публикуем ниже.
Согласимся, чтобы снять все треугольники, пришлось напрячь зрение. А вот и ответ.
Если снимать треугольники один за другим, получается такой порядок: 2, 7, 4, 9, 6, 11, 8. Он записан по правилу: к числам поочередно прибавляется 5 и вычитается 3. Если к 2 прибавить 5, получается 7, а если из 7 вычесть 3, получится 4. И так далее.
Следующие три числа мы можем вычислить так:
8 + 5 = 13;
13 - 3 = 10;
10 + 5 = 15.
Таким образом, получается 13, 10, 15.
Ранее мы также публиковали задачку на смекалку про галки и палки. Если вы справились с треугольниками, то и рассадить птиц сможете.
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