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Развлечения тест Кто был первым русским царем, помните? Попробуйте ответить на 10 простых вопросов по истории

Кто был первым русским царем, помните? Попробуйте ответить на 10 простых вопросов по истории

Тест для ярославских отличников

41 507
15 комментариев

А вы знаете, кто был первым русским царем?

Источник:

История России насчитывает не одно столетие, и за это время в стране произошло столько событий, что всех уж точно не упомнишь. Ну ладно, историки, может быть, и могли бы расставить всё по своим местам, но у людей без необходимой подготовки, как нам кажется, шансы невелики.

А вы помните важные для нашей страны даты и события? Или прогуливали уроки? Давайте проверим ваши знания.

ТЕСТПройден 21997 раз
1 / 10

Кто был первым русским царем?

  • Дмитрий III Суздальский

  • Петр I Великий

  • Владимир Святославич

  • Иван IV Грозный

2 / 10

Какое событие произошло в России в 1861 году?

  • Реформа образования

  • Отмена крепостного права

  • Восстание декабристов

  • Первая русская революция

3 / 10

Когда состоялась Куликовская битва?

  • 8 сентября 1380 г.

  • Февраль 1240 г.

  • 5 апреля 1242 г.

  • 10 октября 1300 г.

4 / 10

В какие годы работала Уложенная комиссия?

  • С 1768 по 1769 год

  • С 1766 по 1767 год

  • С 1767 по 1768 год

  • С 1770 по 1771 год

5 / 10

Какая реформа Екатерины II была направлена против православных монахов и их монастырей в 1764 году?

  • Денежная реформа

  • Указ о закрытии монастырей

  • Указ о секуляризации земель

  • Манифест «О свободе предпринимательства»

6 / 10

Какое событие привело к восстанию декабристов в 1825 году?

  • Ожидания изменений после смерти Александра I

  • Состояние войны с Наполеоном

  • Принятие новой Конституции

  • Реформы Александра I

7 / 10

Какой орден был учрежден Петром I?

  • Орден Иоанна Иерусалимского

  • Орден Святой Анны

  • Орден Святого Георгия

  • Орден Андрея Первозванного

8 / 10

Самая важная и переломная битва во время Великой Отечественной войны?

  • Битва за Москву

  • Сталинградская битва

  • Курская

  • Битва за Кавказ

9 / 10

Когда был подписан Ништадтский мир, завершивший Северную войну между Россией и Швецией?

  • 1712

  • 1721

  • 1709

  • 1700

10 / 10

Период правления этого императора (или императрицы) в истории России называли «Золотым веком российского дворянства».

  • Александр I

  • Елизавета

  • Екатерина II

  • Павел I

Предлагаем также проверить свои силы в географии и русском языке. А если вы хотите немного развлечься, попробуйте пройти эти тесты:

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Комментарии
15
Гость
20 декабря, 21:38
хотелось бы дожить до последнего и больше их чтобы никогда не было, царька убрали в результате Революции и это было огромное благо для угнетённого народа которого эксплуататоры держали в нищите и бесправии, но смогли повторить 🤮
Гость
19 ноября, 21:27
Пролистал и не стал отвечать Всё это туфта, заучивание цифр, догм и не понимание сути отличает российскую школу от истинных и ценных знаний
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