Кто был первым русским царем, помните? Попробуйте ответить на 10 простых вопросов по истории

История России насчитывает не одно столетие, и за это время в стране произошло столько событий, что всех уж точно не упомнишь. Ну ладно, историки, может быть, и могли бы расставить всё по своим местам, но у людей без необходимой подготовки, как нам кажется, шансы невелики.