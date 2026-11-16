Пропала полгода назад. 8-летнюю девочку из Питера ищут в Ярославской области

Ингу Пряхину ищут по всей стране Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер / Vk.ru, Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Восьмилетнюю Ингу Пряхину из Санкт-Петербурга ищут в Ярославской области. Сообщение об этом появилось в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».

Девочка пропала полгода назад, ее местонахождение неизвестно с 5 марта 2026 года.

«Приметы: рост 140 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые», — указано в ориентировке.

Во что была одета девочка в день пропажи, неизвестно. История ее исчезновения связана с разводом родителей.

Инга пропала 5 марта 2026 года Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер / Vk.ru

Как уточнили 76.RU в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по Ярославской области, заявка на поиск Инги поступила от ее отца. С ним место жительства девочки определено по суду.

«Есть вероятность, что девочка может находиться в любом регионе России, поэтому ориентировка распространяется по всей стране», — уточнили в поисковом отряде.