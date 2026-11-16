Недвижимость
Знакомства
Погода
Телепрограмма
Афиша
Гороскоп
Курсы валют
Пробки
ZODY
Игры
Промокоды
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

облачно, без осадков

ощущается как 0

4 м/c,

южн.

 758мм 70%
Подробнее
3 Пробки
USD 82,15
EUR 91,03
Коротко об атаке БПЛА
Как пережили атаку БПЛА
Умер экс-депутат
Каталог новостроек Ярославля
Условия в детской больнице
20 БПЛА
Погода на неделю
Происшествия Пропала полгода назад. 8-летнюю девочку из Питера ищут в Ярославской области

Пропала полгода назад. 8-летнюю девочку из Питера ищут в Ярославской области

Ориентировка на Ингу Пряхину

196
Ингу Пряхину ищут по всей стране | Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер / Vk.ru, Михаил Огнев / FONTANKA.RUИнгу Пряхину ищут по всей стране | Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер / Vk.ru, Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Ингу Пряхину ищут по всей стране

Источник:

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер / Vk.ru, Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Восьмилетнюю Ингу Пряхину из Санкт-Петербурга ищут в Ярославской области. Сообщение об этом появилось в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».

Девочка пропала полгода назад, ее местонахождение неизвестно с 5 марта 2026 года.

«Приметы: рост 140 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые», — указано в ориентировке.

Во что была одета девочка в день пропажи, неизвестно. История ее исчезновения связана с разводом родителей.

Инга пропала 5 марта 2026 года | Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер / Vk.ruИнга пропала 5 марта 2026 года | Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер / Vk.ru

Инга пропала 5 марта 2026 года

Источник:

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер / Vk.ru

Как уточнили 76.RU в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по Ярославской области, заявка на поиск Инги поступила от ее отца. С ним место жительства девочки определено по суду.

«Есть вероятность, что девочка может находиться в любом регионе России, поэтому ориентировка распространяется по всей стране», — уточнили в поисковом отряде.

Ранее в Ярославской области две недели искали пропавшего 76-летнего мужчину с тростью. Его местонахождение было неизвестно с 1 ноября. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» 13 ноября, мужчина найден мертвым.

Читайте также
ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Пропажа Ребенок Поиск ЛизаАлерт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
20 минут
Насколько правильно использовать ресурсы поискового отряда для решения проблем разведенок, дерущихся за ребенка?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Не знаем, где будем ночевать завтра»: влюбленные бросили работу и на 53 попутках добрались до Тихого океана
Фёдор Потехин
Мнение
Вы точно так делали! Сотрудница ПВЗ рассказала, что ее больше всего бесит в покупателях
Дарья
Мнение
Старинные города, дворцы и океан. Как компания подруг из России дикарями отдохнула в Марокко
Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
Мнение
«Это парный танец, где твой партнер весит полтонны»: стоит ли отдавать ребенка в конный спорт
Лина Гордеева
Мнение
«Когда тебе 37, гарантийный срок на организм уже вышел». Журналистка протестировала «пенсионерский отдых» в санатории — ее честный отзыв
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Рекомендуем