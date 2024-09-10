«У меня проговорим»: мэр Ярославля назначил собрание из-за скандала в элитной школе

Родители подняли общественный резонанс, узнав, что школу, где учатся их дети, решили объединить с другим учебным заведением Источник: Кирилл Поверинов











Мэр Ярославля Артём Молчанов проведет собрание с участием родителей учеников школы №42 в Ярославле, которые подняли шум из-за оптимизации в местной системе образования. Их учебное заведение собираются объединить со школами № 7, 49 и детсадами № 37, 75, 102, 124. Родители выступают категорически против такой инициативы.

Информация об общественных возмущениях в школе №42 дошла до мэра Ярославля. Он отреагировал на них во время открытого совещания.

— Поскольку эти вопросы остаются у нас в инцидентах, я прошу организовать у меня встречу. Давайте пригласим на нее и руководство школы и представителей родительского комитета. В течение недели эту встречу организуем и все вопросы, которые возникают, мы у меня тогда проговорим, — сообщил градоначальник.

Он уточнил, что собрание будут проводить вечером, чтобы родителям учеников не пришлось отпрашиваться с работы.

Напомним, в Ярославле началось масштабное объединение школ и детских садов. Постановления об этом 6 сентября подписал мэр города Артем Молчанов. Пока вышло два документа, касающихся сращения 14 учебных учреждений в два образовательных комплекса.

Согласно постановлению, к школе № 49 присоединят школы № 7, 42, детские сады № 37, 75, 102, 124. Реорганизованные школы и детсады станут муниципальным образовательным учреждением средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 1 „ПРОГРЕССиЯ“».

Также к школе № 39 решено присоединить школы № 72, 81, детские сады № 16, 128, 209, 211. Общее наименование — муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 2 „Вектор“».

Ранее аналогичную модернизацию анонсировали в Рыбинске и Переславле-Залесском.