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Образование Оптимизация школ подробности «У меня проговорим»: мэр Ярославля назначил собрание из-за скандала в элитной школе

«У меня проговорим»: мэр Ярославля назначил собрание из-за скандала в элитной школе

Родители учеников против того, чтобы их объединяли с другим учебным заведением

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21 комментарий

Родители подняли общественный резонанс, узнав, что школу, где учатся их дети, решили объединить с другим учебным заведением

Мэр Ярославля Артём Молчанов проведет собрание с участием родителей учеников школы №42 в Ярославле, которые подняли шум из-за оптимизации в местной системе образования. Их учебное заведение собираются объединить со школами № 7, 49 и детсадами № 37, 75, 102, 124. Родители выступают категорически против такой инициативы.

Информация об общественных возмущениях в школе №42 дошла до мэра Ярославля. Он отреагировал на них во время открытого совещания.

— Поскольку эти вопросы остаются у нас в инцидентах, я прошу организовать у меня встречу. Давайте пригласим на нее и руководство школы и представителей родительского комитета. В течение недели эту встречу организуем и все вопросы, которые возникают, мы у меня тогда проговорим, — сообщил градоначальник.

Он уточнил, что собрание будут проводить вечером, чтобы родителям учеников не пришлось отпрашиваться с работы.

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Напомним, в Ярославле началось масштабное объединение школ и детских садов. Постановления об этом 6 сентября подписал мэр города Артем Молчанов. Пока вышло два документа, касающихся сращения 14 учебных учреждений в два образовательных комплекса.

Согласно постановлению, к школе № 49 присоединят школы № 7, 42, детские сады № 37, 75, 102, 124. Реорганизованные школы и детсады станут муниципальным образовательным учреждением средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 1 „ПРОГРЕССиЯ“».

Также к школе № 39 решено присоединить школы № 72, 81, детские сады № 16, 128, 209, 211. Общее наименование — муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 2 „Вектор“».

Ранее аналогичную модернизацию анонсировали в Рыбинске и Переславле-Залесском.

Обложившейся ситуацией остались довольны не все. Родители учеников школы №42 считают, что из-за этого пострадает профильная направленность школы — углубленное изучение иностранных языков. О том, как именно оптимизация по их мнению может испортить образовательный процесс, они рассказывали порталу 76.RU. Тем временем Михаил Крупин уже обратился по поводу вопроса оптимизации в прокуратуру.

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Оптимизация образования Объединение школ Мэр Ярославля
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Комментарии
22
с++
10 сентября 2024, 10:54
Элитная школа значит частная и за большие деньги. Все муниципальные должны быть с одинаковыми программами обучения, никаких углублений и заглублений за счёт бюджета.
Гость
10 сентября 2024, 10:18
А что с ним разговаривать? если от мэрии нет конкретных альтернативных предложений а есть "у меня поговорим" значит будет и дальше ломать об колено, только без свидетелей. Мы ведь все теперь в роли крепостных, а слуги народа вроде как уже и не слуги а наоборот...а как все виделось в 1991 - ведь именно ради свободы обнулили СССР..„Революции готовят гении, делают романтики, а её плодами пользуются проходимцы.“
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