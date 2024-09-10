Ярославские власти объяснили объединение школ желанием улучшить образование

Изменения грядут в сфере образования Источник: Кирилл Поверинов











Новый учебный год в Ярославской области начался со скандала в сфере образования. Сразу в трех городах области — Рыбинске, Переславле-Залесском и Ярославле — подписали постановления об объединении школ, гимназий и детских садов. Решение о проведении слиянии принято, информации о том, как именно это будет происходить — пока нет. Официальных заявлений по поводу ситуации власти не давали несколько дней. Родители школьников и учителя требовали разъяснений.

Вечером 9 сентября заместитель мэра Ярославля по социальной политике Елена Волкова рассказала о пилотном проекте по созданию новых образовательных комплексов и объяснила его необходимость. Спикер обратила внимание, что подобная оптимизация в учреждениях образования проходит в разных городах России.

— Что такое образовательный комплекс? Это объединение нескольких школ и детских садов под одним административно-управленческим персоналом.

В городе Ярославле реорганизация учреждений образования проходит с 2015 года. Задача нового комплекса — это прежде всего объединение финансовых, кадровых, материально-технических ресурсов учреждений, — рассказала Елена Волкова.

Самая важная задача этого комплекса — это повышение качества образования. Елена Волкова заместитель мэра по социальной политике

Как именно и за счет чего будет повышено качество образования — не уточняется. По словам заммэра, школы и детские сады продолжат работать в прежнем режиме в своих зданиях.

— Сами образовательные учреждения продолжают работать в штатном режиме, работающие в них педагоги и учащиеся остаются в прежних условиях. Каждое учреждение остается в своей школе, на своей базе и сохраняет количество мест как детей, так и педагогических работников, — добавила она.

Пилотный проект поддержали в областном Министерстве образования. Однако, как заявлялось ранее, ответственность за реализацию проектов ляжет на муниципалитеты.

Одним из итогов слияния школ станет повышение зарплат рабочему составу.

— Повышение оплаты труда в таких комплексах произойдет как у педагогических работников, так и у младшего обслуживающего персонала. Подобные образовательные комплексы уже существуют несколько лет в других регионах Российской Федерации и наша Ярославская область также участвует в пилотном проекте по созданию новых образовательных комплексов, — объяснила Елена Волкова.

Федеральный спикер, заслуженный учитель России Александр Снегуров считает, что подобное объединение приведет к потере индивидуальности образовательных учреждений, а также негативно скажется на образовательном процессе и администрировании.