НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

2 м/c,

вос.

 758мм 69%
Подробнее
4 Пробки
USD 90,39
EUR 99,91
Родители Vs объединение школ
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Скандал из-за парковки
Куда съездить на выходных
Война за квартиру
Крутой бизнес России
Задержки транспорта
Антитренды в оформлении дачи
Отдых на китайских Мальдивах
Объединение школ
Образование Оптимизация школ подробности Ярославские власти объяснили объединение школ желанием улучшить образование

Ярославские власти объяснили объединение школ желанием улучшить образование

Учителям обещают повысить зарплаты

403
2 комментария

Изменения грядут в сфере образования

Новый учебный год в Ярославской области начался со скандала в сфере образования. Сразу в трех городах области — Рыбинске, Переславле-Залесском и Ярославле — подписали постановления об объединении школ, гимназий и детских садов. Решение о проведении слиянии принято, информации о том, как именно это будет происходить — пока нет. Официальных заявлений по поводу ситуации власти не давали несколько дней. Родители школьников и учителя требовали разъяснений.

Вечером 9 сентября заместитель мэра Ярославля по социальной политике Елена Волкова рассказала о пилотном проекте по созданию новых образовательных комплексов и объяснила его необходимость. Спикер обратила внимание, что подобная оптимизация в учреждениях образования проходит в разных городах России.

— Что такое образовательный комплекс? Это объединение нескольких школ и детских садов под одним административно-управленческим персоналом.
В городе Ярославле реорганизация учреждений образования проходит с 2015 года. Задача нового комплекса — это прежде всего объединение финансовых, кадровых, материально-технических ресурсов учреждений, — рассказала Елена Волкова.

Самая важная задача этого комплекса — это повышение качества образования.

Как именно и за счет чего будет повышено качество образования — не уточняется. По словам заммэра, школы и детские сады продолжат работать в прежнем режиме в своих зданиях.

— Сами образовательные учреждения продолжают работать в штатном режиме, работающие в них педагоги и учащиеся остаются в прежних условиях. Каждое учреждение остается в своей школе, на своей базе и сохраняет количество мест как детей, так и педагогических работников, — добавила она.

Пилотный проект поддержали в областном Министерстве образования. Однако, как заявлялось ранее, ответственность за реализацию проектов ляжет на муниципалитеты.

Одним из итогов слияния школ станет повышение зарплат рабочему составу.

— Повышение оплаты труда в таких комплексах произойдет как у педагогических работников, так и у младшего обслуживающего персонала. Подобные образовательные комплексы уже существуют несколько лет в других регионах Российской Федерации и наша Ярославская область также участвует в пилотном проекте по созданию новых образовательных комплексов, — объяснила Елена Волкова.

Федеральный спикер, заслуженный учитель России Александр Снегуров считает, что подобное объединение приведет к потере индивидуальности образовательных учреждений, а также негативно скажется на образовательном процессе и администрировании.

Все подробности о слиянии детсадов и школ мы публикуем в этом сюжете.

ПО ТЕМЕ
Школа Учеба Оптимизация Образование Детский сад
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
10 сентября 2024, 10:59
Отличное решение. В столице давно объединились, поэтому и уровень образования выше, чем у вас в провинции. Прогресс дошёл, спустя 10 лет, и до вашего села.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Учебник практически не открывал». Школьник рассказал о том, как год учился на дому
Анонимное мнение
Мнение
Отношение к русским, цены на жилье и тоска по дому: российский инженер перебрался в Барселону — как ему там живется?
Анонимное мнение
Мнение
Придется раскошелиться? Сколько стоит отпуск в Москве с ребенком — опыт туристки
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора
Мнение
Спела с Тимберлейком и исполнила мечту мужа: как россиянка отдохнула в Амстердаме
Анонимное мнение
Мнение
«Впечатляет бессмысленность этих усилий». Автожурналист — о крахе рынка электромобилей в России
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление