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Образование Оптимизация школ подробности «Перемены направлены на увеличение зарплат»: власти прокомментировали объединение школ в Ярославской области

«Перемены направлены на увеличение зарплат»: власти прокомментировали объединение школ в Ярославской области

Родителей и учеников уверяют, что в учреждениях «ничего не изменится»

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4 комментария

В администрации Рыбинска прокомментировали оптимизацию

В администрации Рыбинска Ярославской области прокомментировали инициативу с оптимизацией в сфере образования. Напомним, в конце августа стало известно о планах по созданию во втором по величине городе региона двух образовательных кластеров.

Об объединении школ, гимназии с творческим уклоном и детсадов под одно управление стало известно 31 августа. После публичного протеста педсостава гимназии № 18. О слиянии учителям рассказали не педсовете, решение вызвало шквал вопросов и непонимания как со стороны родителей, так и со стороны учителей.

Оказалось, что в пилотный проект помимо Рыбинска вошли Ярославль и Переславль-Залесский. В Министерстве образования Ярославской области ранее на запрос 76.RU заявляли, что оптимизация происходит на уровне муниципалитетов. Соответственно, и разъяснение будут давать в местных администрациях.

Официальный комментарий властей о том, что происходит, удалось получить только 9 сентября.

— Образовательные комплексы будут включать в себя несколько школ и детских садов по территориальному признаку. При этом каждое учреждение сохраняет самостоятельность, учебную базу, количество мест для детей и свой педагогический коллектив, — объяснили 76.RU в пресс-службе администрации Рыбинска.

Образовательные комплексы будут носить названия: «Флагман», куда войдут школы № 10, 3, 21, 43 и детские сады № 26, 69, 71, 74, 5, 38 и «Импульс», куда включат школы № 28, 27, 29, гимназию № 18 им. В. Г. Соколова и детские сады № 106, 49, 30, 99.

Ранее сообщалось, что образовательные комплексы появятся в микрорайоне Северный и Веретье.

— Важно, что для детей и родителей в плане образовательного процесса ничего не изменится. Объединяются отдельные управленческие процессы. Перемены направлены на увеличение зарплаты младшему персоналу, так, например, зарплата нянечкам в детских садах будет установлена не менее 30 тысяч рублей в месяц, — пояснила заместитель главы по социальной политике Наталия Жигачева.

В рыбинской администрации подчеркнули, что идея не новая, создание образовательных кластеров на базе школ и детсадов в России практикуется несколько лет. Оптимизация учреждений образования в Ярославской области помимо Рыбинска затронет Ярославль и Переславль-Залесский.

9 сентября родители учеников 42-й школы в Ярославле устроили стихийное собрание у ворот учреждения. Люди не согласны с объединением, поскольку считают, что оптимизация уничтожит индивидуальность школы. Подробнее о том, что говорят родители, — читайте в нашем онлайн-репортаже. Мы также ведем тематический сюжет об объединении школ в Ярославской области, где собираем актуальные данные.

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Школа Оптимизация Объединение Учеба
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Комментарии
4
Инженер1
9 сентября 2024, 21:51
Не вранье ли это объяснялово?
Гость
9 сентября 2024, 21:36
Перемены для улучшения качества жизни народа делают только сами люди своими руками
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