«Хотим, чтобы нас услышали»: родители учеников элитной школы подняли шум из-за оптимизации в Ярославле

В Ярославле планируется масштабное объединение учебных заведений Источник: Кирилл Поверинов











Родители 42-й школы написали коллективное письмо-прошение об отмене оптимизации в системе образования в Ярославле.

Напомним, 6 сентября мэр Артем Молчанов подписал постановление, по которому планируется сращение 14 учебных учреждений в два образовательных комплекса. Ранее аналогичную модернизацию анонсировали в Рыбинске и Переславле-Залесском.

— Мы просим обратить внимание на совершенно неприемлемую ситуацию с реорганизацией ярославских школ. Кулуарно, без привлечения экспертов, родителей, депутатов, обсуждения на профильных комиссиях муниципалитета и думы, в тематических общественных советах в мэрии Ярославля родилась и уже претворяется в жизнь идея создания некого образовательного комплекса «ПРОГРЕССиЯ», в том числе в него должна войти и школа № 42, — высказались ярославцы.

Согласно постановлению, к школе № 49 присоединят школы № 7, 42, детские сады № 37, 75, 102, 124. Реорганизованные школы и детсады станут муниципальным образовательным учреждением средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 1 „ПРОГРЕССиЯ“».

Также к школе № 39 решено присоединить школы № 72, 81, детские сады № 16, 128, 209, 211. Общее наименование — муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 2 „Вектор“».

Как отмечается в документах, процесс объединения школ планируется начать в сентябре и завершить в декабре 2024 года. Однако по словам мамы одной из учениц 42-школы, новость о грядущем объединении родители узнали из новостей. Администрация учебного заведения никак не обсуждала вопрос оптимизации с ними.

— Возможно, принявшие такое решение не очень знают и понимают, что это за школа — а она уникальна: единственная в городе с углубленным изучением французского языка, с 65-летней историей, постоянно входящая в Топ-500 лучших школ России и Топ-10 лучших школ региона, со сложившимся стабильным коллективом педагогов (там работают целые династии) и большим интересом к ней обучающихся, — говорится в письме.

Родители учеников 42-й школы и учителя в Сети запустили хэштег #школе42быть в поддержку отмены решения по объединению учебного заведения с другими. За пару дней в соцсетях опубликовали десятки постов с просьбой сохранить автономию школы с французским уклоном.

— Мы хотим, чтобы нас услышали и на основе глубокого анализа и учета нашего мнения, родительской общественности, заинтересованной в соблюдении прав наших детей на получение качественного образования, оказали содействие в исключении нашей школы № 42 из числа образовательных учреждений, которые должны быть реорганизованы, — попросили обеспокоенные мамы и папы обучающихся 42-й школы.

Ранее в мэрии объяснили, для чего решили объединить школы и детские сады в Ярославле. В комплексе объединённых учебных заведений будет единая централизованная администрация с общими финансовыми и кадровыми мощностями. По словам руководства города, все дело в стремлении «повысить качество обучения и эффективность управления». При этом власти обещают, что в плане образовательного процесса ничего не изменится.