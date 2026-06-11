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Пенсии хотят выплачивать по-новому — кому больше не придётся подавать для этого документы

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Личное обращение для начислений станет не обязательным | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUЛичное обращение для начислений станет не обязательным | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Личное обращение для начислений станет не обязательным

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU

В России предложили назначать страховые пенсии по старости автоматически — без личного заявления гражданина. Соответствующие изменения уже подготовили для внесения в федеральный закон. Если их примут, новый порядок начнет действовать с 1 января 2027 года.

Согласно законопроекту, который опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов, пенсию будут назначать автоматически тем, кто достиг пенсионного возраста и выполнил все необходимые условия для ее получения. Решение планируется принимать заранее — за 30 календарных дней до наступления права на пенсию — на основании данных, которые уже есть в государственных информационных системах.

«Страховая пенсия по старости лицам… назначается со дня достижения возраста, предусмотренного частью 1 статьи 8 настоящего Федерального закона, без истребования от них заявления о назначении страховой пенсии по старости на основании данных имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение», — говорится в тексте документа.

При этом у граждан сохраняется право отказаться от назначения страховой пенсии по старости. Для этого достаточно будет направить соответствующее заявление. Если человек передумает, он сможет оформить пенсию в обычном порядке, по заявлению.

Отдельно в законопроекте прописан такой же беззаявительный порядок для некоторых граждан, имеющих право на досрочную пенсию по старости. Речь идет, в частности, о льготных категориях, включая многодетных родителей и опекунов инвалидов с детства.

В настоящий момент без заявления в России уже назначают страховые пенсии по инвалидности, пенсии по случаю потери кормильца, а также социальную пенсию детям, оба родителя которых неизвестны.

1 августа Социальный фонд России проводит ежегодный беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Прибавку получат те, за кого в 2025 году работодатели перечисляли страховые взносы. В прошлом году выплаты также поднимали в августе.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Пенсия Выплаты и пособия Законопроект
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