В правительстве назвали главный риск для российской экономики

Новак считает одним из важнейших рисков для экономики России дефицит кадров Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Значительным риском для экономики России считается нехватка кадров. Необходимо перераспределить работников из непроизводительных отраслей в те, которые дают высокую добавленную стоимость, заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель председателя правительства России Александр Новак.

«И, конечно, если говорить о рисках, один из таких важнейших рисков, самых значимых — это дефицит кадров и отставание роста производительности труда от роста заработных плат», — заявил председателя правительства РФ.

Кроме перетока работников из непроизводительных отраслей в те, которые дают значительную добавленную стоимость, Новак назвал еще один момент. Он считает, что исправить ситуацию сможет повышение гибкости труда, технологические изменения, переориентация торговых потоков и улучшение условий ведения бизнеса.

«Ключевой вопрос, безусловно, сегодня стоящий на повестке, который должен дать рост изменения структуры, — это рост производительности труда. Это должно стать таким национальным драйвером. Все предприятия: от крупного бизнеса до малого, социальная сфера нуждаются в эффективности», — резюмировал председатель правительства.

О четырех всадниках апокалипсиса для экономики рассуждал и глава Сбербанка Герман Греф. Об этом сообщили наши коллеги из «Фонтанки».

«Когда говорят о четырех всадниках апокалипсиса в экономике — это высокая процентная ставка, высокая налоговая нагрузка, крепкий рубль и проблемы, связанные с административными барьерами», — подчеркнул он.