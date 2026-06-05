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Экономика ПМЭФ-2026 В правительстве назвали главный риск для российской экономики

В правительстве назвали главный риск для российской экономики

Там объяснили, как можно исправить ситуацию

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Новак считает одним из важнейших рисков для экономики России дефицит кадров | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUНовак считает одним из важнейших рисков для экономики России дефицит кадров | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Новак считает одним из важнейших рисков для экономики России дефицит кадров

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Значительным риском для экономики России считается нехватка кадров. Необходимо перераспределить работников из непроизводительных отраслей в те, которые дают высокую добавленную стоимость, заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель председателя правительства России Александр Новак.

«И, конечно, если говорить о рисках, один из таких важнейших рисков, самых значимых — это дефицит кадров и отставание роста производительности труда от роста заработных плат», — заявил председателя правительства РФ.

Кроме перетока работников из непроизводительных отраслей в те, которые дают значительную добавленную стоимость, Новак назвал еще один момент. Он считает, что исправить ситуацию сможет повышение гибкости труда, технологические изменения, переориентация торговых потоков и улучшение условий ведения бизнеса.

«Ключевой вопрос, безусловно, сегодня стоящий на повестке, который должен дать рост изменения структуры, — это рост производительности труда. Это должно стать таким национальным драйвером. Все предприятия: от крупного бизнеса до малого, социальная сфера нуждаются в эффективности», — резюмировал председатель правительства.

О четырех всадниках апокалипсиса для экономики рассуждал и глава Сбербанка Герман Греф. Об этом сообщили наши коллеги из «Фонтанки».

«Когда говорят о четырех всадниках апокалипсиса в экономике — это высокая процентная ставка, высокая налоговая нагрузка, крепкий рубль и проблемы, связанные с административными барьерами», — подчеркнул он.

Накануне стало известно, что мировая экономика переживает «беспрецедентный» кризис. Александр Новак сообщил, что такого не было даже в 20-м веке.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Александр Новак ПМЭФ Экономика Дефицит Работа Рынок труда
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56 минут
только коммерсов забыли спросить что они могут предложить перераспределяемым. Может и проблемы бы не было если бы предлагали по справедливости. Кричать 2 у нас нет кадров" и платить кадрам достойно, а также организовать условия труда - в России это на двух разных полюсах. А людей забыли спросить готовы ли они перераспределиться. В результате непонятно с какой проблемой борется Новак ( в том числе ему самому), навыки целеполагания стремятся известно куда. А он у руля так то. Вот и весь анализ на пальцах будет ли проблема решена.
Гость
37 минут
Главный риск для экономики-неправильные решения.
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