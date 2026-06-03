Кто виноват, что с рублем и куда вложить миллион. Справочник по экономике от главы ВТБ

Фото носит иллюстративный характер Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Встреча с журналистами 3 июня происходила в непринужденной атмосфере, Костин перемежал шутки с серьезным разговором. Смайлики в тексте на «Фонтанке» не поставишь, так что улавливайте иронию сами.

Сложно даже нефтяникам. Кого в России надо пожалеть

На вопрос, стало ли легче жить российскому бизнесу, в частности металлургам, у которых прошлый год не задался, Андрей Костин ответил: «Не жалейте вы их, чего им легче жить-то?»

«Знаете, конечно, сложнее стало всем. Безусловно, сложнее. Даже нефтяникам, у которых вроде бы и цены хорошие. Но вообще, если честно посмотреть, [есть те], у кого хорошие времена. Политика такая, очень неустойчивая и опасная. Поэтому это урок всему бизнесу, что всё-таки экономика всегда циклично развивается, а в нашем случае еще добавляются санкции, СВО и так далее», — отметил он.

Костин подчеркнул, что компаниям необходимо закладывать резерв на такие случаи: те, кто «выметали всё под корень», столкнулись с проблемами. А, к примеру, угольщики три года зарабатывали много, сохранили резерв и три года могут «деньги терять». По крайней мере, так они говорили главе ВТБ.

«Стонут, плачут, но выживают». А чего с рублем-то?

«А чего с рублем-то? В Турцию поедете отдыхать, менять по хорошему курсу», — начал Костин об укреплении рубля. На вопрос, не пора ли государству «агрессивно вмешаться», глава ВТБ ответил: «Агрессивно пока государство вмешивается, пытаясь забрать сверхприбыли, которые зарабатывает ряд компаний при росте цен на золото, серебро, никель и так далее».

«Курс — это вечная история. <…> Курс для кого-то хорош, для кого-то плох. Понятно, почему он складывается таким образом, понятно, почему у нас импорт небольшой. Хотя, наверное, если бы ЦБ захотел, мог бы поменять. Но тогда это был бы отход, наверное, к политике свободно плавающего рубля. И это было бы принципиальное изменение. Наверное, это было бы неправильно, поэтому имеем что имеем, — рассказывал Костин. — К счастью, всё-таки дорогой рубль в большей степени затрагивает компании-экспортеры, а экспорт у нас ресурсный. А ресурсы всё равно сегодня находятся в неплохом ценовом интервале, поэтому экспортеры стонут, плачут, но выживают».

Ну что делать, вот такая экономика, вот такой курс сегодня. Мы на разных курсах жили — и шесть был курс, и тридцать. Про 67 копеек я не говорю, вы не помните еще этого, тогда была другая экономика. По-разному мы жили, и как-то экономика всегда адаптировалась к этому курсу. Андрей Костин

«Это вы виноваты». Про прогнозы на курс и ставку

На вопрос, почему аналитики не могут спрогнозировать курс рубля, Костин ответил журналистам без запинки: «Я поэтому и говорю: не надо ничего прогнозировать. Ни ставку, ни… Нет, лезут вперед, обязательно хотят. Это вы виноваты. Если бы не спрашивали, не было б такого. А то всё время: „Какая будет ставка? Какая будет ставка?“ Ну и выходят красавцы: „Ставка будет такая“. А потом бум — и вот, имеем».

Облигации и депозиты. Куда вложить деньги в 2026 году

На вопрос, куда простому россиянину вложить миллион рублей в 2026 году, Костин напомнил, что рубль укрепляется. «И на этом фоне даже 10 или 11% [по депозитам] — это очень хорошая ставка. Наверное, на каком-то этапе я смогу вам посоветовать перейти на фондовый рынок, но пока я бы, честно говоря, этого не делал», — отметил глава ВТБ.

Видите, рынок очень волатильный. И он, к сожалению, подвержен очень сильному влиянию геополитических факторов, связанных не только с нашей страной, но теперь и с Персидским заливом. Поэтому сегодня уходить в какие-то иные инструменты — я не знаю. Андрей Костин глава ВТБ

В качестве другого источника фиксированной доходности можно рассмотреть корпоративные облигации. «Если выше ставки [чем по депозитам] и хорошая компания российская, то почему нет. Они, конечно, все будут выплачивать, проблем нет. Но уходить в инструмент с нефиксированным доходом я бы пока не стал».

Собаки и наши девочки. Про роботов и ИИ

На фоне новостей о том, что ВТБ разрабатывает собственную ИИ-платформу для роботов на базе китайского центра, Костин пошутил: «Собаки будут работать в офисе. Вы любите собак? Вот пушистых надо делать, они жуткие». Припомнили, что конкуренты уже давно «и девочку Машу, и Нюру» показывают, так что пришел час «наших девочек» от ВТБ.

Потом Костин пошутил, что «роботов в Китае, наверное, проще купить». Куда лучше и эффективнее — автоматизация деятельности и «цифровые сотрудники», хотя никто не заменит человека, который «может улыбнуться в отделении».

Про цифровой рубль