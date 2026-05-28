В Ярославской области за 10 лет в два раза сократилась рождаемость: социолог — о выходе из тупика

В Ярославской области сокращается рождаемость

В Ярославской области за 10 лет практически в два раза сократилось количество родов. Об этом 13 мая на заседании комитета Ярославской областной Думы по здравоохранению сообщил главный врач областной детской клинической больницы Сергей Кирдянов. В 2017 году в регионе было зафиксировано 13470 родов, в 2025 году — всего 7 935.

Также сократилось количество женщин детородного возраста и детей до 18 лет.

О последсвиях этого и о том, как исправить ситуацию, порталу 76.RU рассказал социолог Сергей Таланов.

«Чем меньше молодых, тем больше дефицит рабочей силы. Последствие — снижение темпов экономического роста, меньше отчислений в пенсионный фонд», — назвал главные последствия снижения рождаемости эксперт.

В Ярославской области сократилось количество женщин детородного возраста и уменьшилась рождаемость

Сейчас государством принимаются различные меры для поддержки рождаемости, принят федеральный проект «Охрана материнства и детства». По мнению Сергея Таланова, среди решений не последнюю роль сыграло бы предоставление семьям комфортного жилья. А именно четырех-пятикомнатных квартир.

«Для нормального воспроизводства государства нужно, чтобы в семьях было трое детей. Ни одно государство в мире не развивается, если рождается по одному-два ребенка. Альтернативной может стать миграция, но это часто порождает свои проблемы. При этом желательно, чтобы у каждого члена семьи было свое личное пространство — и у детей, и у родителей. Есть исследования, которые показывают, что, если у ребенка своя комната, то у него лучше успеваемость в школе. В идеале, у мужчины и женщины тоже должны быть отдельные комнаты и одна общая», — обосновал свою мысль Сергей Таланов.

Он привел в пример сельскую местность, где люди живут в просторных частных домах и рождаемость там лучше.

Население Ярославской области постепенно сокращается

По мнению социолога, при рождении уже первого ребенка семье нужно предоставлять трехкомнатную квартиру.

«Если подняли хотя бы одного ребенка до 18 лет, не развелись — семья достойная. Таким квартиру можно переписать в собственность», — рассуждает Сергей Таланов.

Кроме того, социолог указал на необходимость популяризировать многодетную семью — показывать их в рекламах и кино, возвращаться к традиционным ценностям, создавать соответствующую инфраструктуру для жизни.

«Строить больше жилья, детских садов, школ. Женщина, в каком бы городе она ни жила, должна быть уверена, что у нее будет жилье, в 10-минутной пешей доступности школа, поликлиника, детский сад. Пандусы должны быть, чтобы можно было с коляской попасть в любое учреждение», — перечислил эксперт.

Результаты усилий по повышению рождаемости, по словам социолога, можно будет увидеть примерно через 15-20 лет.

