«Каждый раз думаю — в роддом больше ни ногой»: многодетная мама рассказала, как растит девятерых

Надежда и Сергей Вахромеевы из Ярославской области воспитывают девятерых детей. Тот, что на фото в животике у мамы, уже родился Источник: предоставлено Надеждой Вахромеевой (фото Марии Камской)

Надежде и Сергею Вахромеевым из Ярославской области по 40 лет, и они родители девятерых детей. Все родные. Старшей дочке — 18 лет, младшему сыну еще нет и годика — он появился на свет в декабре 2025 года. Как живется родителям с таким количеством ребятни, порталу 76.RU рассказала сама многодетная мама.

Мечтала о двух детях

Надежда и Сергей познакомились у друзей на праздновании Нового года. Это была любовь с первого взгляда. С тех пор они не расстаются. Надежда призналась, что инициатива о рождении такого количества детей исходила от нее. Хотя в юности она не думала о большой семье.

— Я, наверное, как и большинство из нас мечтала о двух детях — дочке и сыночке. Но, когда родились первые двое детей — Анна и Андрей, поняла, что очень хочу третьего. Муж сначала переживал. У нас тогда остро стоял вопрос с жильем. Но я его уговорила. Сказала, что таких, как он, должно быть много, — рассказала Надежда.

На квартиру или дом мы еще заработаем. А вот родить детей потом можем не успеть. И муж согласился. Надежда Вахромеева мать девятерых детей

Третьей в семье родилась дочка Алена, потом появились Алиса, Артем, Арсений, Ариана, Анастасия и Александр.

Надежда мечтала о двух детях, но получилось «немного» больше Источник: предоставлено Надеждой Вахромеевой (фото Марии Камской)

«Чем больше семья, тем больше сердце, больше любви. Хочется еще и еще. Если бы возраст и здоровье позволяли, я бы, наверное, не останавливалась», — улыбается Надежда.

Многодетная мама говорит, что муж, бывает, путается, когда в поликлинике его спрашивают даты рождения детей, но сама она точно помнит, когда у кого день рождения. И не только это.

— И вес, и рост, и даже окружность головы, — перечисляет многодетная мама.

Многодетная мама рассказала о жизни с девятью детьми Источник: Городские медиа

Ютились в однушке

Сейчас семья живет в деревне в Ярославской области. Они переехали туда несколько лет назад из Переславля-Залесского. На тот момент у родителей уже было четверо детей. В городе они сначала жили в съемной квартире, потом появилась своя однушка. Но в ней было тесно. Вахромеевы построили дом за городом и переехали туда. С тех пор ни разу не пожалели об этом решении.

— В деревне дышится по-другому. Здесь прямо живешь. Так хорошо, спокойно, уютно. Вокруг поля, леса, — перечисляет плюсы Надежда.

Кроме того, у семьи появилась своя ферма с курами, утками, индюшками и перепелками. Надежда даже получила образование птицевода, чтобы вести хозяйство по науке. А Сергей взял на себя всю тяжелую работу на ферме.

— Это насколько вкусное мясо — просто невероятно! Мы не понимали, что же ели раньше. Теперь в магазине мясо не покупаем, — рассказала Надежда.

Свою ферму супруги построили сами Источник: предоставлено Надеждой Вахромеевой

Основная цель хозяйства — накормить свою семью. А излишки Вахромеевы продают — это является подспорьем для семейного бюджета.

Свои продукты преподнесли и еще один неожиданный и приятный сюрприз. Пока семья жила в городе, дети Надежды страдали от аллергии. На свежем воздухе и натуральной еде семья забыла об этой проблеме.

Семилетний Артем уже почувствовал в себе задатки фермера Источник: предоставлено Надеждой Вахромеевой

8-литровая кастрюля супа на день

К жизни с таким количеством ребятни родители уже приспособились.

— Они же не сразу все появились. Если тебе в одночасье дадут девять детей, то тогда, наверное, будет караул. А так семья растет постепенно, — рассуждает Надежда.

По ее словам, самое сложное время — когда только появляется маленький ребенок и приходится приспосабливаться к связанным с этим изменениям. Кроме того, тяжело в периоды, когда дети друг за другом начинают болеть. Это время может растянуться и на пару месяцев, пока все не поправятся.

Зато с рождением детей приходит опыт, который помогает с каждым последующим малышом.

Наверное, как бы будущая мама ни готовилась, какую бы литературу ни читала и какие бы курсы ни прошла, для нее рождение первого ребенка — это шок. Потому что полностью меняется весь уклад жизни. Надежда Вахромеева мама девятерых

— А когда появляются последующие дети, к этому спокойнее относишься. Ты уже готова, что какое-то время придется не спать, быть с ребенком круглые сутки. Уже не впадаешь в панику, когда у малыша поднимается температура, — знаешь, как действовать в такой ситуации. Кроме того, когда у тебя один ребенок, ты должен его постоянно развлекать. А если у тебя есть трехлетка и четырехлетка, то они могут вместе поиграть, а ты в этот момент готовишь обед. Старшие дети присматривают за младшими, — рассказала Надежда.

Многодетная мама, считает, что чем больше детей, тем больше счастья в семье Источник: предоставлено Надеждой Вахромеевой

С трудностями быта родители тоже научились справляться. Их не смущает, что приходится вставать в шесть утра, ложиться уже за полночь, каждый день варить 8-литровую кастрюлю супа и готовить две сковородки второго. К счастью, дети помогают. Сергей, помимо того, что работает в сетевой компании, провожает старших в школу, развозит потом по кружкам. Надежда занимается домом и малышами. Вечером вся семья собирается за ужином — это традиция.

После третьего семья становится неудобной

К помощи родственников многодетные родители прибегают очень редко, в крайних случаях. Например, когда Надежда была в роддоме, ее мама помогала Сергею с детьми. В остальное время все держится только на плечах самих родителей.

— Мне кажется, когда в семье один-два ребенка, многие бабушки и дедушки с удовольствием с ними сидят. Когда детей становится трое-четверо, семья становится, грубо говоря, неудобной. У нас шумно. Присмотреть за всеми, накормить всех — уже тяжело, — объясняет Надежда.

Детей родители растят сами, к помощи родных прибегают только в крайних случаях Источник: предоставлено Надеждой Вахромеевой

На вопрос, сохраняется ли родительский интерес к воспитанию детей, когда их так много, Надежда отвечает положительно.

— Все дети разные. Каждый для тебя, как новая книга. Ты не можешь потерять интерес, потому что каждый раз это другой ребенок — он по-своему реагирует на жизненные ситуации, к нему нужен особый подход, с ним ты узнаешь что-то новое, проходишь отдельный путь. Например, один поступил в художественную школу, и ты погружаешься в эту тему. Другой пошел на карате, и ты начинаешь узнавать что-то из этой сферы. Благодаря этому ты и сам растешь и развиваешься, — отметила Надежда.

«Нищету плодите», «за пособие рожаете»

Несмотря на то, что сейчас в России тренд на рождение детей, многодетные родители не раз сталкивались с хейтом в свой адрес.

— Это начинается уже с трех детей. Когда я была беременная третьим ребенком, то периодически слышала фразы: «Куда вам столько?», «Вы что, с ума сошли?», «Нищету плодить», «Рожаете за пособие».

И чем больше детей, тем больше этого негатива со стороны. Первое время, я, честно скажу, ревела. Но сейчас научилась относиться к этому спокойно. Надежда Вахромеева мама девятерых

Один из частых вопросов многодетной маме: что они с мужем могут дать такому количеству детей — как им купить квартиры, машины, оплатить образование?

— Нам с Сергеем никто дом не дарил. Родители дали нам базу, образование. А дальше мы сами. Так же и здесь. Я не считаю, что каждый родитель обязан купить дом, машину, дать платное высшее образование ребенку. Если у родителей есть такая возможность — это здорово. Мы будем стараться всем помогать по мере возможностей, из дома никого не выгоняем. Я думаю, что они будут даже больше приспособлены к жизни. У сильных родителей должны быть сильные дети. Поэтому, я думаю, что всё у них получится, — объяснила Надежда.

Многодетной семье приходится сталкиваться с хейтом, но они на него не реагируют Источник: предоставлено Надеждой Вахромеевой

Особенная дочка — любимица в семье

Среди детей Вахромеевых есть особенный ребенок — дочка Анастасия с синдромом Дауна. Скоро ей два года. Она восьмая в семье. О ее диагнозе родители узнали еще во время беременности мамы. Некоторые родственники в этот момент стали намекать, что, может быть, «решить вопрос». Но родители даже мысли такой не допускали.

— Всю беременность я надеялась, что это ошибка. Но диагноз подтвердился. Несмотря на это, Настя — наше солнышко, мы все ее очень любим. Она нас очень многому учит. Во-первых, она нам показала вокруг людей — как хороших, так и плохих, которых мы раньше не видели. От кого-то шел негатив, и мы отдалились от них. Также мы увидели красивых душой людей, которые были рядом, но мы их не замечали, — рассказала Надежда.

Во-вторых, особенная дочка научила родителей еще больше ценить моменты жизни.

— Мы все обычно куда-то бежим — работа, учеба, куча дел. И не замечаем каких-то простых вещей, которые дарят радость. А когда ты ждешь месяц, два, три, чтобы твой ребенок просто улыбнулся, глядя тебе в глаза, ты начинаешь это ценить в сто раз больше, — рассказала Надежда.

Особенная Анастасия многому научила родителей Источник: предоставлено Надеждой Вахромеевой

После рождения особенной дочери Надежда с Сергеем решились еще на одного ребенка.

— Было страшно, — призналась многодетная мама. — Первый скрининг во время девятой беременности стал самым ужасным для меня. Мы не столько боялись синдрома Дауна, сколько других патологий, о которых узнали, погрузившись в тему генетических заболеваний. Раньше мы об этом не задумывались, не предполагали, что это может нас коснуться. Но, слава Богу, младший Саша родился здоровым, все хорошо.

Может, на шестом надо было остановиться?

Мы поинтересовались у Надежды, какое по ее мнению число детей в семьей всё-таки оптимально. Появлялась ли у нее мысль, что, например, на шестом можно было бы остановиться.

— Относительно моих детей у меня таких мыслей нет. Наоборот, мы порой думаем про каждого из них: «Как мы жили без тебя». Но так как я понимаю, какой это колоссальный труд — растить человека, то своим девчонкам я бы посоветовала рожать не более пяти детей. Что касается меня, то если позволит здоровье, то я желала бы и десятого, и одиннадцатого, и двенадцатого, — призналась Надежда.

Надежда не против дальнейшего расширения семейства Источник: предоставлено Надеждой Вахромеевой

Многие мамы даже с одним-двумя детьми буквально зашиваются, не представляют, как совмещать работу и заботу о малышах. Надежда считает, что большое количество детей — не повод для мамы совсем не работать.

— Смотря какая работа. Сейчас много удаленной работы. Поэтому в принципе, наверное, с любым количеством детей можно найти время. Я не считаю, что я не работаю. Я вместе с мужем занимаюсь семейной фермой. Наоборот, в декрете, ты начинаешь порой даже больше развиваться. Я, например, получила образование. То есть я параллельно училась, ночами читала лекции, писала работы. Все возможно, было бы желание, — говорит она.

«Амнезия» после родов

На вопрос, как Надежда решилась пройти через столько родов, она шутит:

— Это амнезия. Я, наверное, теряю память на какой-то период, потому что в конце каждой беременности думаю, что это в последний раз, больше в роддом ни ногой.

В последние две беременности Надежду в родах поддерживал муж. Они собирались провести парные роды еще с пятым ребенком, но тогда Сергей просто не успел приехать. Потом было нельзя из-за ковидных ограничений. Когда, наконец, это состоялось, муж ей сказал: «Какая ты крутая!»

— Мне кажется, побывав на родах, муж становится более внимательным, понимает, через что ты прошла. Поэтому это стоит пройти вместе, — говорит Надежда.

Самый младший в семье Александр появился на свет в декабре 2025 года Источник: предоставлено Надеждой Вахромеевой

Про помощь государства

Надежда говорит, что сейчас государство оказывает гораздо более ощутимую помощь тем, кто рожает детей, чем еще несколько лет назад. Когда у Вахромеевых появились первые дети, такой поддержки не было.

— У многодетных пособие, в принципе, такое же, как у родивших одного-двух детей. В Ярославской области появилась новая выплата за рождение детей, но ее почему-то привязали к возрасту матери — до 29 лет. Я уже не подхожу. Мне кажется, это не совсем справедливо. Если семья становится многодетной, то она нуждается в поддержке, будь маме хоть 29, хоть 40 лет, — отметила Надежда.

Зато семья получила участок, на котором сейчас находится их ферма.

— Чего еще не хватает — так это помощи от государства в виде автомобиля для многодетных семей. Потому что в нашей семиместной машине мы все уже не помещаемся. А купить транспорт побольше — очень дорого, — рассказала Надежда.

Вахромеевы полюбили отдых на берегу Плещеева озера. Ездят туда с палатками. Добраться за один заход уже не выходит. Приходится дважды ездить, чтобы забрать всех членов семьи.

Все трудности семья преодолевает вместе Источник: предоставлено Надеждой Вахромеевой

Впрочем, Надежда советует парам, которые хотят иметь много детей, не отказываться от своей мечты из-за возможных трудностей.

— Если у женщины есть желание рожать детей, позволяет здоровье и рядом находится надежный человек, который поддерживает, не поддавайтесь страхам. Время уходит, мы не молодеем. Поэтому рожайте своих детей, свое счастье! — призвала многодетная мама.