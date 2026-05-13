Жительницы Ярославской области стали меньше рожать — чем ответят власти

В Ярославской области за 10 лет практически в два раза сократилось количество родов. Об этом 13 мая на заседании комитета Ярославской областной Думы по здравоохранению сообщил главный врач областной детской клинической больницы Сергей Кирдянов.
По его данным, в 2017 году в Ярославской области было 13470 родов, в 2025 году — 7 935. Женщин детородного возраста (к ним относят девушек от 15 до 49 лет) в 2017 году было 294,1 тысячи, в 2025 году — 264,7 тысячи.
Детей до 18 лет в 2017 году было 236,2 тысячи, в 2025 — 230,1 тысячи.
«Количество женщин детородного возраста — минус 30 тысяч. Количество родов, если смотреть с 2015 года, уменьшилось в два раза в Ярославской области. В 2026 году количество родов будет ещё ниже», — отметил Кирдянов.
По его оценкам, сокращение количества родов в текущем году составит от 500 до 1000 случаев. Сергей Кирдянов подчеркнул, что это общероссийская тенденция.
Переломить негативные тенденции должен федеральный проект «Охрана материнства и детства». Среди его задач — к 2030 году увеличить количество беременных женщин (отговорив часть из них от абортов), сократить младенческую смертность и увеличить количество взятых на диспансерное наблюдение детей с впервые установленными диагнозами.
А у вас есть дети?
К идее снизить число абортов власти уже приступили, ужесточив правила их проведения для частных клиник. Это сработало: в Ярославле клиники стали отказываться от этой услуги.